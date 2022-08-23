英國劍橋公爵舉家放棄倫敦王宮遷居鄉村的深層考量

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國劍橋公爵一家——威廉和凱特夫婦及孩子：從左至右：喬治王子、夏洛特公主和路易王子。

近日， 英國女王長孫劍橋公爵一家宣佈，搬出倫敦西城的肯辛頓宮，遷居溫莎城堡附近的一樁「鄉間」小屋居住。

據稱，這裏將成為這位英國王位第二繼承人和他一家未來幾年的新家，這座名為阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）的寓所距離女王長期居住的溫莎城堡步行只需10分鐘。

放棄倫敦華闊王宮而選擇鄉間民居自然會引發各界好奇，不少人估計不禁會問一句為什麼。

選擇鄉間屋的多重考量

據熟悉威廉夫婦的人介紹，這次搬家標誌著他們生活中的一個「新篇章」。威廉夫婦試圖確保他們3個孩子能盡可能的「正常」成長。

同時， 此舉也顯示威廉和祖母伊麗莎白女王二世之間關係的重要性——搬到距離女王平時居住的溫莎堡更近的地方，也方便一家人隨時見面。

隨著女王年事已高，她越來越依賴查爾斯王子和威廉為她提供王室以及家庭事務的建議，這種關係因此也變得越來越重要。

此外， 據介紹選擇阿德萊德寓所還可以向公眾傳達了另外一個信號————即劍橋公爵夫婦不介意住在按王室標凖來看相當簡樸的住所中。

劍橋夫婦選擇的阿德萊德小屋只有4間臥室，坊間估計很多人會把這座相對平常的住所與威廉弟弟——薩塞克斯公爵（哈里和梅根夫婦）一家在美國加州的豪宅相比較。

威廉和凱特希望能為他們自己和3個孩子提供一個更具隱私的住所和鄉間環境。他們3個孩子分別是9歲的喬治王子、7歲的夏洛特公主和4歲的路易王子。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 歷史上的英國王室婚禮：威廉與凱特（2011年）

阿德萊德小屋來歷與王室淵源

阿德萊德小屋與英國王室頗有淵源：建於1831年，最初曾是威廉四世（William IV）為妻子阿德萊德王后（Queen Adelaide）所建的寓所，並因此而得名。

更近期一點，此處曾是不列顛戰役（the Battle of Britain）飛行員彼得·湯森上校（Captain Peter Townsend）的家。

湯森後來成為國王喬治六世（King George VI）的侍從武官，並成為國王小女兒瑪格麗特公主（女王的妹妹，Princess Margaret）的密友。

從1944到1952年，湯森和他的第一任妻子曾住在阿德萊德小屋。

學區房

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 劍橋夫婦將繼續保留他們在諾福克的家安默莊園（Anmer Hall）。

威廉夫婦的3個小孩都將會就讀附近的伯克郡阿斯科特的蘭布魯克預備小學（Lambrook School），這是一所男女混合的私校。

學校的招生簡章說，他們擁有「一流的教學和頂尖的設施」 - 其中包括25米長的游泳池、9洞高爾夫球場、一個有蜜蜂、雞和豬的果園，以及大片可以讓孩子們盡情玩耍的林地。

假設不享受兄弟姊妹學費優惠待遇，那麼把他們3個孩子送到那裏走讀（不住校），一年一共需要5萬英鎊（約43萬人民幣）以上。

阿德萊德小屋將無需進行重大裝修，並顯然能滿足所有必要的安全考慮和措施。

劍橋夫婦將繼續保留他們在諾福克的家安默莊園（Anmer Hall），以及他們在肯辛頓宮的公寓 - 這兩處住所都很大。