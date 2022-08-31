梅根接受美國雜誌採訪談英國王室：「需要付出很多努力才能原諒」

45 分钟前

圖像來源，Getty Images

薩塞克斯公爵夫人梅根在最新接受美國雜誌的採訪中對關於離開英國王室之後的生活以及對王室的一些做法進行了描述和評價。

梅根說，「僅僅是因為（我們的）存在，我們就打亂了（英國王室）的等級動態。」

41歲的梅根在接受美國雜誌《The Cut》採訪時在談到退出英國王室的問題時表示，「需要付出很多努力才能原諒」。

哈里和查爾斯的父子關係

梅根在採訪中談到了哈里王子和他的父親、英國王儲查爾斯王子的關係。

周日，當記者戴維斯問及她《每日郵報》隱私訴訟案的影響時，梅根說，「哈里對我說，『我在這個過程中失去了父親』」。

梅根說，「他們不需要和我的情況一樣，但這是他的決定」。

薩塞克斯公爵夫人的一名發言人後來告訴BBC新聞網，梅根這裏指的是她自己的父親，她和父親關係疏遠，她是在說希望自己的丈夫不會經歷同樣的事情。

查爾斯王子身邊的一位消息人士告訴英國新聞協會（PA），如果哈里王子覺得他和父親關係缺失，威爾士親王會很難過，並補充說，「兩個兒子，他都很愛。」

37歲的哈里王子此前曾表示，在2020年他和梅根卸任高級王室工作人員後，父親查爾斯王子「不再接我的電話了」。

根據有關安排，這對夫婦放棄他們的殿下頭銜，並能夠通過工作實現經濟獨立。哈里保留與生俱來的王子稱號。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 哈里王子和梅根放棄了「殿下」的頭銜

梅根和哈里曾經的願景

據報道，在退出英國王室之前，蘇塞克斯公爵夫婦曾提出了一個願景，那就是在英聯邦國家做相關的王室工作，自己掙錢，希望圍繞他們的「聲音」能夠減少。

梅根告訴《The Cut》雜誌，不知道出於什麼原因，我們未被允許這樣做，但王室中其他一些成員卻是這麼做的。

戴維斯是一名曾採訪過賈達·史密斯和莉娜·杜漢姆等名人的特稿作家。她問梅根，是否認為她和她的皇室姻親以及她自己的原生家庭之間有原諒的空間。

梅根回應道，「我認為寬恕非常重要。不寬恕則需要更多的精力。」

「但原諒別人需要付出很多努力。我真的做出了積極的努力，尤其是在知道我可以說任何事情的情況下。」

在與《The Cut》雜誌長達6450字的採訪中，梅根還提及以下問題:

她擔心留在英國可能會讓她三歲的兒子阿奇受到媒體的過度關注；

批評（王室）在她身為高級王室成員時，缺乏對公布家庭照片的控制；

阿奇受到有關「禮貌非常重要」的教導，他們經常教導他「觀其行知其人」（manners make the man）；

講述了他們在加州價值1465萬美元（1248萬英鎊）的房子，她和哈里王子最初認為負擔不起而拒絶去看房；

透露在女王白金禧年慶典探望女王時，她在溫莎的弗羅格莫爾別墅收拾了他們家裏的東西；

透露自己正在考慮重返社交媒體Instagram。

本次採訪是梅根近期推出的Spotify播客Archetypes宣傳活動的一部分。

歌手瑪麗亞·凱莉(Mariah Carey)和網球傳奇人物塞雷娜·威廉姆斯(Serena Williams)都將會來播客做嘉賓，節目承諾「具有調查性、剖析性以及顛覆那些試圖阻礙女性發展的標籤」。

薩塞克斯夫婦除了阿奇之外，還有一個一歲的女兒麗麗貝特，一家人現在住在加州的蒙特西托。公爵夫婦離開英國後已經與Spotify和Netflix簽訂了協議。

梅根和哈里現在的工作

哈里王子告訴戴維斯，他認為一些王室成員無法能像他和妻子那樣「親密地」生活和工作。

圖像來源，Campbell Addy for The Cut 圖像加註文字， 雜誌與梅根的採訪長達 6,450字。

採訪文章中描述的場景包括薩塞克斯夫婦坐在共享的家庭辦公室的一張桌子前打理他們的公司Archewell。

哈里王子說，「我認識的大多數人以及我的很多家人都不能在一起工作和生活。」

他說，「這真的很奇怪，因為看起來壓力很大。但這感覺很自然、很正常。」

哈里和梅根一家在美國的生活

哈里和梅根都曾與部分英國媒體打過官司。在採訪中，薩塞克斯公爵夫人表達了她對阿奇生活受到媒體影響的擔憂。

梅根告訴戴維斯，如果她要在英國接阿奇放學，就需要經歷多達40人的媒體來拍照。

她說，「抱歉，我不喜歡這樣。這並不代表我對隱私很癡迷。這只能讓我成為保護孩子的堅強而優秀的母親。」

在採訪中，戴維斯談到了陪梅根去幼兒園接阿奇的經歷，他們路過一個灌木叢的時候，三歲的阿奇一邊嚼著墨西哥油炸玉米餅，一邊想搖下車窗。

在這篇採訪文章中，讀者還可以讀到哈里王子和梅根在加州的生活場景的描述，一家人隨著哈里王子的用口技模仿鼓聲（beatbox）跳舞 - 麗麗貝特在保姆的懷裏看著這些——阿奇叫他的父母為媽媽（Momma）和爸爸（Papa）。

梅根還講述了她之前和南非音樂劇《獅子王》一名演員的對話軼事。這位演員告訴她，當她嫁入王室時，「我們在街頭歡呼，就像曼德拉出獄時一樣」。

分析：爆炸性新聞人物

BBC王室事務記者肖恩·考蘭

梅根是媒體的爆炸性人物，所以，一個還算溫和的採訪，加上一些可以讓人自己詮釋的評論，就輕而易舉登上了頭版。

對她的粉絲來說，這是梅根和哈里受到不公正的王室生活壓力而不得已搬到加州的又一例子；對於她的批評者來說，這更像是自我推銷，比如梅根被告知，她與哈里的婚姻在南非受到的歡慶猶如「曼德拉出獄時」一樣。

但這次採訪也顯示了哈里和梅根面臨的一些自相矛盾。

他們想擺脫令人窒息的王室生活，但他們最值錢的資產就是與王室的關係。

就彷彿，老搖滾歌星不願意再談自己出道之初的老唱片，但人們對他感興趣的唯一原因恰恰就是那些老歌。

他們也希望不受媒體滋擾，但是他們與Spotify和Netflix簽約，自己已經成為媒體的一部分。

就像哈里描述的王室成員永恆的兩難一樣，「做事，別人會批評你；什麼都不做，別人反正還是會批評你。」

一年多前，薩塞克斯公爵夫婦接受美國著名主持人奧普拉的採訪節目在美國播出後，在大西洋兩岸均引起震蕩波。

在那次長達兩個小時的節目中，哈里和梅根夫婦介紹了他們在英國王室生活的經歷，涉及種族歧視、精神健康、媒體以及和王室其它成員的關係等話題。