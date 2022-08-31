英國海外領土直布羅陀官宣升級「城市」 有什麼重要意義？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 直布羅陀位於歐洲伊比利亞半島最南端，眺望非洲，背依巨大的直布羅陀岩石。因此該地有「磐石」的外號。

英國維多利亞女王在180年前就授予了直布羅陀成為英國一個城市的地位，為何英國官方現在才宣佈？

直布羅陀現在可以正式稱自己為一個城市了。

2022年早些時候，這塊英國海外領土曾競標成為一個城市，作為英國女王白金禧年慶祝活動的一部分。

但當研究人員翻閲英國國家檔案館時，他們發現它在1842年就已經被公認為英國的一個城市了。

「磐石」現在重申了其城市地位。英國首相約翰遜將直布羅陀官宣成為一個城市描述為「巨大的榮譽」，以慶祝其「豐富的歷史和活力」。

直布羅陀的歷史

直布羅陀位於伊比利亞半島最南端，是一個只有5公里長、1公里寬的小半島，背依巨大的直布羅陀岩石。加上西班牙多年希望從英國手中奪回但久攻不下，因此該地有「磐石」的外號。

直布羅陀與非洲大陸之間是直布羅陀海峽，這是連接地中海與大西洋的唯一通道，是全球最重要的黃金水道之一。這個連接非洲與歐洲的跳板，歷史上一直是兵家必爭要地。

在歐洲古代到近代歷史中，古羅馬帝國、北歐汪達爾人、阿拉伯帝國的非洲摩爾人等分別在不同的歷史階段佔據和統治直布羅陀地區。到了15世紀西班牙帝國形成，1501年直布羅陀成了西班牙帝國的領土。

1713年，西班牙在長達13年的西班牙王位繼承戰爭中戰敗後，簽署的《烏得列支和平條約》，把直布羅陀永久割讓給英國。從此，直布羅陀成為英國的海外領土。

英國人拿下這個扼歐非之咽喉、兩洋通衢的要地後，將其不斷建設，它不僅是重要的英國皇家海軍和空軍基地，也開發成為一個可以自給自足城市，整個半島擁有自己的電力供應、電話系統、肉類冷藏庫、海水淡化系統、食品加工廠和醫院等全套生活必需的設施一應俱全。

「自豪和驕傲」

英國城市地位通常與該地擁有大教堂，大學或大量人口有關，但並沒有固定的規則來授予它。城市地位是由君主（女王）根據政府大臣部長的建議授予的。

在英國女王禧年舉行的鄉鎮申請城市的競爭中，有39個地方申請成為城市，其中8個，包括唐卡斯特，班戈和鄧弗姆林，最終獲得了城市地位。

城市地位能帶來的現實物質利益有限，儘管它通常可以通過將該地放在地圖上，為社區提供發展動力，並且通常讓該地區居民引為自豪與驕傲。

政府表示，直布羅陀在最初被維多利亞女王授予頭銜後已從官方名單中遺漏，但目前尚不清楚這是如何發生的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國城市地位通常與該地擁有大教堂，大學或大量人口，王室聖旨下詔有關，但並沒有固定的規則來授予它。君主根據政府大臣建議做出決定。

「地位和投資」

英國官方現已公布81個被命名為城市的地點的最新名單。

直布羅陀是英國本土以外僅有的5個被承認的城市之一。其它已經獲得城市地位的英國海外領土包括：百慕大的漢密爾頓市，聖赫勒拿島的詹姆斯敦市和馬恩島的道格拉斯市，而福克蘭群島的斯坦利市也是2022年禧年慶祝升級為城市的原城鎮之一。

2022年早些時候，在英國下議院議員大衛·埃姆斯被謀殺後，他生前所在的埃塞克斯郡的紹森德（Southend）也獲得了城市地位。他自1997年以來一直代表紹森德西部選區，並長期就此問題做出努力。

內閣辦公室部長吉特·馬特豪斯說，新公布的這份名單中的城市擁有令人難以置信的豐富歷史和文化，這些地區的當地人非常自豪地看到他們城市的重要性被正式書面確認。

他說：「我希望這些地方，特別是新城市的人們，能夠從他們的全球地位提高中受益，這將吸引更多對本地企業的外來投資。」

「特區」的現狀和未來

在過去20多年裏，直布羅陀市從以軍事基地為主的經濟轉向一個普通但又特殊的城市經濟，目前該市4大主要經濟支柱是金融業，航運業，旅遊業和網絡賭博業。與軍事相關的經濟從1984年佔該地經濟的超過6成跌落到目前僅約7%。

在直布羅陀目前的3萬居民中，按民族劃分，現代移民直布羅陀的英國人約14%，絶大多數是直布羅陀人，他們佔總人口約80%。他們大多數都能既說英語，也說西班牙語。

直布羅陀人的父輩、祖輩來源於歐洲各地，主要的來源各民族的比例大約是：英國各地約27%，西班牙等地約26%，意大利等地約15%，葡萄牙等地約15%，其餘主要來自希臘、馬耳他、摩洛哥、法國等地。

這裏如同一個小歐盟，但他們現在絶大多數都是英國公民。因此在2016年英國脫歐全民公決投票中，近96%的直布羅陀居民選擇留歐，反對英國脫離歐盟。但全英國脫歐總票數超過留歐，因此直布羅陀也「少數服從多數」脫歐。

但英國和歐盟及西班牙經過談判，基本達成一致，對直布羅陀做出非常特殊的安排，比如：西班牙同意直布羅陀隨英國一起脫歐，但直布羅陀仍是歐盟申根簽證區一部分；直布羅陀與歐盟商品貨物繼續保持自由流通，等等。正式談判雖然尚未結束，但似乎並沒有成為英國脫歐的難題。

中國公民包括留學生需要注意的是，如果從英國前往直布羅陀旅遊，但不巧飛機遇到惡劣天氣無法在直布羅陀降落、迫降附近的西班牙機場，就還需要申根簽證才能從陸路進出直布羅陀。