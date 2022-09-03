世界白血病日：英國前患者警告血癌的一些「模糊」症狀

2022年9月3日

圖像來源，Sophie Wheldon 圖像加註文字， 索菲說被診斷出白血病讓她「非常震驚」。

索菲·韋爾登(Sophie Wheldon)在學生時期被診斷患有白血病（leukaemia），當時她非常震驚。在經過特殊的靶向治療後病情緩解。索菲敦促人們學會識別白血病的症狀。

24歲的索菲是英國西米德蘭人。她說，上學期間她經常出現持續的胸部感染、頭疼和頸部疼痛，但她把這歸咎於壓力，沒有當回事。

但在看了醫生，然後去醫院檢查後，2018年，她被診斷患有這種血液疾病。

英國白血病慈善組織（Leukaemia UK）說，英國每天都有28人被確診白血病，但只有不到1%的人能夠識別其中的一些症狀。

9月4日是「世界白血病日」。根據世界癌症研究基金會（World Cancer Research Fund International）的數據，2020 年全球約有 50 萬人確診患有白血病。

該慈善機構表示，報告最常見的四種症狀包括：疲勞、瘀傷、異常出血和反覆感染。

英國白血病慈善組織與「白血病護理」（Leukaemia Care）聯手合作，敦促人們警惕白血病的可能症狀，並說，盡早診斷可能挽救生命。

圖像來源，Sophie Wheldon 圖像加註文字， 21歲的索菲接受CAR-T 特殊治療。

2018年，索菲在讀生物學專業期間生病，當時家庭醫生建議她去醫院，並警告她她的頸部疼痛可能是腦膜炎。

索菲回憶，剛開始，她在急診室就診，但立即被轉移到「重症」病房，每小時接受一次血液檢查，還做了全身 CT 掃描和「我現在所知道的骨髓活檢」。

活檢後，她的症狀一直不消失，她再次去看醫生，並得知她被「列為身患絶症」，直到醫生告訴她，她可能有資格接受一種特殊治療——嵌合抗原受體T細胞免疫療法（CAR-T therapy）。

索菲說，治療過程就是取出患者免疫系統中的一些T細胞和白細胞，（經過生物技術處理後）讓它們可以識別癌細胞，並針對癌細胞進行靶向治療。

圖像來源，Sophie Wheldon 圖像加註文字， 索菲的癌症現在已經緩解，她說早期發現白血病「至關重要」。

索菲說，她是他們地區第一個接受這種（靶向）治療的人，當時正是她21歲生日的第二天（2019年6月）。

「『細胞』回來時，裝在一個小袋子裏——這就是可能將拯救我生命的（東西），」她說。 「僅僅 20 秒的輸液 - 想想它能救命，簡直令人難以置信。」

在經過血液定期檢查後，她說在2019 年 7 月被告知「你的病情徹底緩解了」，那「真是生命中最美好的一天」。

雖然治療影響了她的免疫系統，但蘇菲說，對今天自己還能活著「非常感恩」，並敦促人們警覺一些明顯跡象。