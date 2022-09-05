英國敲定特拉斯出任首相：這究竟是份怎樣的工作？有什麼工資福利和待遇？

31 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 即將出任英國首相的特拉斯

特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思）經過英國執政保守黨黨員全體投票表決，成為新一任黨魁，將接替鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）出任英國首相。

現任首相約翰遜由於在新冠疫情期間的種種違規行為和保守黨議員性騷擾醜聞，政治誠信受到極大的損害，今年7月被迫辭去黨魁職務，但留任至黨內選出接班人。

在保守黨選出特拉斯作為新黨魁後，約翰遜將於周二辭去首相職務。而作為首相正式官邸的倫敦唐寧街10號，將辭舊迎新，入住新一任首相。

約翰遜在宣佈辭任保守黨領袖的演講中曾經表示，擔任英國首相是「世界上最好的工作」。

這份工作究竟要做什麼呢？位高權重的首相究竟要承擔怎樣的責任？又享受哪些待遇和福利？

英國首相這份工作究竟做什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國首相由女王任命。女王每年在議會開幕式上提出工作重點。

英國首相是政府的掌門人，由女王任命。通常情況下，他或她是在大選中獲勝政黨的黨魁。

不過，由於約翰遜在保守黨仍然執政期間辭職，英國並沒有舉行大選，所以新黨魁由保守黨黨員而不是英國選民投票選出。

所謂首相，位居群臣之首，總攬負責政府所有政策和決定。

另外負責政府班子中的人事任命，選擇政府各部門的大臣和部長。

各重要部門的首腦，稱為內閣大臣，分管各部門的工作，例如財政部、內政部、外交部、國防部、衛生部、教育部、交通部, 等等。

首相可以在任何時候任命或者撤換內閣大臣；首相還可以解散某個政府部門，或者建立全新的部門。

首相與財政大臣一起負責國家的稅收和財政支出政策。

首相和其他大臣還可以制定新的法律，不過需要得到議會的支持。

首相還有什麼權力？

首相還總管公務員隊伍，即執行政府決策的人員和部門。

首相還負責英國的國防和安全。例如，他們有權派遣英國的武裝力量參加軍事行動。然而，最近的慣常做法是，在可能的情況下，軍事行動應該獲得議會的批准。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約翰遜首相今年7月因新冠疫情期間「派對門」醜聞和議員性騷擾醜聞引發黨內信任危機，被迫辭任黨領袖。但他表示將留任至保守黨選出新首相。

首相還肩負著一些其他的特殊責任，如是否擊落被劫持的飛機或身份不明的飛機，都由首相決定。

英國如果需要動用核武器，也由首相授權。

榮譽勳章的獲得者名單，無論是騎士勳章還是爵士勳章，都由首相提出。首相有權推薦某人成為上議院的議員。

首相通常每周覲見一次女王，向女王通報政府事務。不過這些會議是完全不公開的，談話內容沒有官方記錄。

英國首相享受哪些福利和待遇？

英國首相官邸位於倫敦唐寧街10號。自1735年以來，這裏一直是首相的辦公和生活地點。

然而，最近的幾位首相包括約翰遜都選擇居住在唐寧街11號，因為它的居住面積更大。

此外，首相還有一個位於鄉村的別墅，即位於白金漢郡的契克斯（Chequers）。2015年，中國國家主席習近平訪問英國時，時任英國首相卡梅倫曾邀請習近平到契克斯舉行會談，營造輕鬆、友好氣氛。

首相的年薪共164,080英鎊，由兩部分組成：首相津貼79,936英鎊和議員工資84,144英鎊。不過，約翰遜首相領取了75,440英鎊的首相職務津貼。

如何問責首相？

首相雖然位高權重，但做決定時並不能隨心所欲。

首相需要保持大多數議員對自己的信任。這是因為法律只有在大多數議員投票贊成的情況下才能獲得通過。

如果政府拿出的法律草案在議會投票中一再失利，議員們可以選擇對首相提出「不信任動議」。如果首相在不信任動議投票中失敗，將面臨大選的前景。

如果首相領導的政黨在大選中失利，無法再把握下議院的信任，他們必須辭職，以便讓在大選中獲勝政黨的領袖接任。

約翰遜首相的繼任人是如何選出的？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自1921年開始，英國首相官邸除了倫敦唐寧街10號首相府，還有鄉間別墅契克斯（Chequers) 。

約翰遜首相今年7月宣佈他將辭職時，引發了保守黨357名議員競爭領導權。

在幾輪競選之後才最後剩下了前財政大臣蘇納克（（Rishi Sunak，又譯辛偉誠））和外交大臣特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思）。成為保守黨領袖的候選人將自動成為下一任首相。

在保守黨黨魁的競選中，開始共有八個人被提名，但經過保守黨議員的一系列不公開投票，八個候選人被縮減到兩個。

今年整個夏天，特拉斯和蘇納克參加了一系列辯論會，闡明政策爭取支持，而保守黨黨員就他們提出的治國方略和政策提問。

然後，保守黨黨員們投票選出了黨魁。也就是說，還不到英國總選民人數1%的大約16萬名保守黨黨員為總人口6700萬的英國選擇了首相。

會不會舉行大選？

英國首相辭職時，不會自動舉行大選。

例如，2016年英國公投「脫歐」後，卡梅隆辭職，特蕾莎·梅繼任首相，她決定不立即舉行選舉。約翰遜本人也是於2019年7月在梅首相辭職後才成為首相的，但直到12月才舉行大選。