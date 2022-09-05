英國保守黨新黨魁特拉斯將出任首相 「鐵娘子」第二對中國態度強硬

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國外交大臣特拉斯在執政保守黨內部的選舉中擊敗前財政大臣蘇納克成為新黨魁，將成為新一任首相。

英國執政保守黨星期一（2022年9月5日）宣佈選出新黨魁特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思），接替因醜聞纏身被迫辭職的約翰遜首相。

在由英國保守黨約14萬名成員投票進行的選舉中，特拉斯擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak) 成為保守黨領袖。

按照傳統，特拉斯應該立刻前往白金漢宮覲見女王，由女王委託她組建新一屆政府班子。但今年因為女王已經在蘇格蘭的巴爾莫拉爾城堡（Balmoral Castle），特拉斯將在周二前往那裏覲見女王后，才能正式成為英國首相。

特拉斯接手的英國可謂「內憂外患」：英國仍然籠罩在新冠疫情造成的經濟低迷之際，國際間因為俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升，使英國國內通脹問題「雪上加霜」、物價飛漲；原本計劃脫歐後單飛世界的英國，仍然沒有釐清脫歐後的種種限制和掣肘；美國與中國競爭，「新冷戰」陰雲密布之外，英國與中國因為香港問題關係緊張......

「鐵娘子」對中國強硬

特拉斯現年47歲，2010年當選英國下院議員，曾在保守黨三位首相卡梅倫、特蕾莎·梅和約翰遜內閣任職，擔任國教育部長、司法部長和國際貿易大臣等，現任外交大臣。

特拉斯行事和裝扮都頗有英國第一位女首相「鐵娘子」撒切爾夫人之風，因此被認為有志成為「鐵娘子」第二。

她在競選期間一直表示，出任首相後將迅速採取行動對付英國高達10%的通貨膨脹率，重振趨於衰退的經濟，為英國家庭減輕高漲的能源開支。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特拉斯vs蘇納克：兩位競逐英國相位的保守黨候選人電視交鋒

在外交政策上，特拉斯承諾會更新英國外交國防綜合評估，更注重中國和俄羅斯的威脅。

今年8月初美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣後，中國一連多日舉行大規模環台軍事演習。作為英國外相的特拉斯發表聲明說：「我指示官員召見中國大使，要求他就中國的行動做出解釋。我們看到北京近幾個月來的行動和言辭越來越咄咄逼人，這威脅到地區和平與穩定。」

英國媒體上星期引述接近特拉斯的人士的話說，擔任首相後，她會將中國正式視為對英國國家安全構成嚴重威脅，並且不再是與英國有經濟伙伴關係的國家。

中國外交部發言人趙立堅曾回應稱，「奉勸英國個別政客，動輒拿中國說事、鼓噪所謂『中國威脅論』，這是不負責任的言論，也解決不了英國自身的問題。」

外界關注特拉斯出任首相之後，將在對華政策上如何調整。

新首相的七個大問題

實際上，無論誰出任首相，英國都面對同樣的困難和挑戰。英國廣播公司BBC盤點出新首相在國內和國際間的七大挑戰：