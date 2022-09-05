英國保守黨新黨魁特拉斯將出任首相 「鐵娘子」第二對中國態度強硬
英國執政保守黨星期一（2022年9月5日）宣佈選出新黨魁特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思），接替因醜聞纏身被迫辭職的約翰遜首相。
在由英國保守黨約14萬名成員投票進行的選舉中，特拉斯擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak) 成為保守黨領袖。
按照傳統，特拉斯應該立刻前往白金漢宮覲見女王，由女王委託她組建新一屆政府班子。但今年因為女王已經在蘇格蘭的巴爾莫拉爾城堡（Balmoral Castle），特拉斯將在周二前往那裏覲見女王后，才能正式成為英國首相。
特拉斯接手的英國可謂「內憂外患」：英國仍然籠罩在新冠疫情造成的經濟低迷之際，國際間因為俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升，使英國國內通脹問題「雪上加霜」、物價飛漲；原本計劃脫歐後單飛世界的英國，仍然沒有釐清脫歐後的種種限制和掣肘；美國與中國競爭，「新冷戰」陰雲密布之外，英國與中國因為香港問題關係緊張......
「鐵娘子」對中國強硬
特拉斯現年47歲，2010年當選英國下院議員，曾在保守黨三位首相卡梅倫、特蕾莎·梅和約翰遜內閣任職，擔任國教育部長、司法部長和國際貿易大臣等，現任外交大臣。
特拉斯行事和裝扮都頗有英國第一位女首相「鐵娘子」撒切爾夫人之風，因此被認為有志成為「鐵娘子」第二。
她在競選期間一直表示，出任首相後將迅速採取行動對付英國高達10%的通貨膨脹率，重振趨於衰退的經濟，為英國家庭減輕高漲的能源開支。
在外交政策上，特拉斯承諾會更新英國外交國防綜合評估，更注重中國和俄羅斯的威脅。
今年8月初美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣後，中國一連多日舉行大規模環台軍事演習。作為英國外相的特拉斯發表聲明說：「我指示官員召見中國大使，要求他就中國的行動做出解釋。我們看到北京近幾個月來的行動和言辭越來越咄咄逼人，這威脅到地區和平與穩定。」
英國媒體上星期引述接近特拉斯的人士的話說，擔任首相後，她會將中國正式視為對英國國家安全構成嚴重威脅，並且不再是與英國有經濟伙伴關係的國家。
中國外交部發言人趙立堅曾回應稱，「奉勸英國個別政客，動輒拿中國說事、鼓噪所謂『中國威脅論』，這是不負責任的言論，也解決不了英國自身的問題。」
外界關注特拉斯出任首相之後，將在對華政策上如何調整。
新首相的七個大問題
實際上，無論誰出任首相，英國都面對同樣的困難和挑戰。英國廣播公司BBC盤點出新首相在國內和國際間的七大挑戰：
- 冬天臨近能源價格飆升、如何幫助民眾負擔日常開支？
- 醫療系統NHS在新冠疫情衝擊後越發不堪重負, 如何面對冬季發病高峰？
- 烏克蘭戰爭：還要繼續不惜血本援烏抗俄嗎？
- 如何團結因黨魁選舉而四分五裂的執政保守黨？
- 如何應對蘇格蘭再次獨立公投的訴求？
- 如何化解脫歐造成的北愛爾蘭問題可能對與歐盟關係的影響？
- 能源危機下如何兌現2050年實現溫室氣體零排放目標？