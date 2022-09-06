能源轉型：世界最大海上風電場 Hornsea2 在英國投入運營

13 分钟前

圖像來源，Orsted 圖像加註文字， 在氣候變化的大背景下，英國近年來一直努力加速能源轉型，建成不斷擴大的世界最大海上風電場。

在氣候變化的大背景下，英國近年來一直努力加速能源轉型。

近日，位於距英格蘭約克郡海岸約大55英里（90公里）處、「世界最大」的海上風電場Hornsea 2 正式運營。

十年前，可再生能源僅佔英國能源結構的11%。到2021年，這一比例提高到為40%，其中海上風電是最大的組成部分。

Hornsea 2號是總部在丹麥的跨國能源公司沃旭能源（Orsted）開發的大型風電場的一部分。

Horsea 2號風電場到底有多大？

Hornsea 2號項目可以產生足夠的電力為大約130萬戶家庭供電，這相當於對曼徹斯特這樣的英國大城市提供足夠的電力。

Hornsea 2號風電場的項目總監帕特里克·哈內特告訴BBC新聞說，英國是海上風電領域的全球領跑者之一。

他說： 「經過五年的努力，在世界上最大的海上風電場進行全面的商業運營，這非常令人興奮。」

Hornsea 2號有165台渦輪機，其中每台都從海平面到頂部高約200米，而每片渦輪機葉片長達81米。

哈內特說，渦輪機葉片每轉一輪需要6秒鐘，並提供足夠的能量來為一個家庭供電一天。

接下來還有哪些發展計劃？

Hornsea 2號是取代其鄰居Hornsea 1號項目，獲得了「世界上最大」的稱號。它佔地面積約為利物浦市的的4倍半。

不過，由於北海附近正在建設更大的項目，這個紀錄也不太可能持續很長時間。

毗鄰海域的Dogger Bank風電場在完全建成後將能夠為600萬戶家庭供電。這個風電場將於明年開始投產。

海上風電怎樣幫助英國淨零排放的努力？

在過去十年中，英國風力發電場和渦輪機的規模都有所增加，有助於降低其產生的電力成本。

關注可再生能源問題的網站Carbon Brief的工作人員西蒙·伊文斯說，購買天然氣發電需要大約每兆瓦時450英鎊。這比目前建設新的可再生能源發電的成本高出約9倍。

在2022年7月英國政府的最新一輪能源建設競拍中，11千兆瓦的可再生能源投入使用，足以為約1200萬戶家庭供電。

作為英國淨零排放目標的一部分，英國政府承諾到2035年實現發電去碳化，海上風電發揮著至關重要的作用。

圖像加註文字， Hornsea 2號項目有165台渦輪機，其中每台都從海平面到頂部高約200米，而每片渦輪機葉片長達81米。

英國發展風電有哪些挑戰？

俄羅斯入侵烏克蘭引發的全球能源危機加劇了對燃氣發電站替代品的探索。

現在並沒有能快速解決這個問題的解決方案。

英國海上風電項目從規劃許可到全面運營大約需要5年時間。有人說，當前能源危機的規模之大，意味著英國需要再次考慮在陸上建設風電場。

英國可再生能源貿易組織Renewable UK（前身是英國風能聯合會）的梅拉妮·奧恩告訴BBC新聞說，陸上風電傳統上是最便宜的能源形式。通常可以在大約一年內啟動並運行。

她說，英國目前沒有搞大規模的陸上風電項目，原因是目前英國規劃批准程序，只要有一個人反對陸上風電場的某個項目申請，這就可能導致整個項目「爛尾」。