圖輯—— 英國新首相上任 盤點女王在位70年任命過的首相們

女王和新首相特拉斯

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英國女王任命了自1955年以來的每一位首相。這次新首相特拉斯必須前往蘇格蘭的巴爾莫拉爾城堡（Balmoral Castle），女王第一次在那裏任命首相。

自1955年至今的英國歷任首相全部都由女王伊麗莎白二世委任，不過新首相特拉斯（Liz Truss, 又譯卓慧思）是第一位被邀請前往蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡（Balmoral Castle）接受女王任命的首相。

女王在1952年登基，至今整整70年，當時的首相是溫斯頓·丘吉爾。

過去70年，受女王任命組建政府治國理政的首相共有15個。

溫斯頓·丘吉爾（Winston Churchill 1951 - 1955）

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1953年，女王、查爾斯王子、安妮公主與首相溫斯頓·丘吉爾。

安東尼·伊頓（Anthony Eden 1955 - 1957）

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1956年，女王與首相安東尼·伊頓握手。

哈羅德·麥克米蘭（Harold Macmillan 1957- 1963）

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1960 年，兼任牛津大學校長職務的首相哈羅德·麥克米蘭迎接女王訪問牛津大學。

阿勒克·道格拉斯-霍姆（Alec Douglas-Home 1963 - 1964）

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1964年，女王在一次宴會上與首相阿勒克·道格拉斯-霍姆及夫人說話。

哈羅德·威爾遜（Harold Wilson 1964 - 1970）

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1969年，首相哈羅德·威爾遜覲見女王。

愛德華·希斯（Edward Heath 1970 - 1974）

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1970年，女王和首相希斯（左二）在首相鄉村別墅契克斯接待到訪的美國總統尼克松和夫人。

哈羅德·威爾遜（Harold Wilson 1974 - 1976）

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1976年，女王與首相威爾遜在唐寧街

詹姆士·卡拉漢（James Callaghan 1976 - 1979）

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1977年，首相卡拉漢在溫莎城堡與女王午餐。

瑪格麗特·撒切爾（Margaret Thatcher 1979 - 1990）

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1984年，女王與首相撒切爾夫人在白金漢宮招待來訪的美國總統里根。

約翰·梅傑（John Major 1990 - 1997）

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1992年，女王和她的首相們：撒切爾、威爾遜、梅傑（左三）、希斯和卡拉漢

托尼·布萊爾（Tony Blair 1997 - 2007）

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2002年，女王在白金漢宮，邀請托尼·布萊爾出任首相組建政府。

戈登·布朗（Gordon Brown 2007 - 2010）

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2012年，女王和她的首相們: 卡梅倫、梅傑、布萊爾、戈登·布朗（右一）

大衛·卡梅倫（David Cameron 2010 - 2016）

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2010年，卡梅倫領導的保守黨在大選中贏得微弱多數，女王在白金漢宮接見卡梅倫並邀請他組建新政府。

特蕾莎·梅（Theresa May 2016 - 2019）

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2016年，卡梅倫在英國公投脫歐後辭職，特蕾莎·梅繼任工黨領袖，前往白金漢宮覲見女王。

鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson 2019 - 2022）

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2019年，脫歐協議遲遲不能通過使梅首相黯然辭職後，約翰遜繼任，到白金漢宮接受女王的任命。

利茲·特拉斯 （Liz Truss, 2022 - )

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保守黨新黨魁特拉斯應邀到蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡（Balmoral Castle）接受委任。她成為女王在位70年來任命的第15位首相。

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