圖輯—— 英國新首相上任 盤點女王在位70年任命過的首相們
自1955年至今的英國歷任首相全部都由女王伊麗莎白二世委任，不過新首相特拉斯（Liz Truss, 又譯卓慧思）是第一位被邀請前往蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡（Balmoral Castle）接受女王任命的首相。
女王在1952年登基，至今整整70年，當時的首相是溫斯頓·丘吉爾。
過去70年，受女王任命組建政府治國理政的首相共有15個。
溫斯頓·丘吉爾（Winston Churchill 1951 - 1955）
安東尼·伊頓（Anthony Eden 1955 - 1957）
哈羅德·麥克米蘭（Harold Macmillan 1957- 1963）
阿勒克·道格拉斯-霍姆（Alec Douglas-Home 1963 - 1964）
哈羅德·威爾遜（Harold Wilson 1964 - 1970）
愛德華·希斯（Edward Heath 1970 - 1974）
哈羅德·威爾遜（Harold Wilson 1974 - 1976）
詹姆士·卡拉漢（James Callaghan 1976 - 1979）
瑪格麗特·撒切爾（Margaret Thatcher 1979 - 1990）
約翰·梅傑（John Major 1990 - 1997）
托尼·布萊爾（Tony Blair 1997 - 2007）
戈登·布朗（Gordon Brown 2007 - 2010）
大衛·卡梅倫（David Cameron 2010 - 2016）
特蕾莎·梅（Theresa May 2016 - 2019）
鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson 2019 - 2022）
利茲·特拉斯 （Liz Truss, 2022 - )
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