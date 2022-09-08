英國女王健康欠佳 家人趕往蘇格蘭陪伴身邊

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 英國女王本周二在蘇格蘭正式任命新任首相特拉斯

白金漢宮說，王室醫生對女王的健康狀況表示擔憂，女王現在蘇格蘭接受醫療監護。女王的所有子女都已經抵達或正在前往蘇格蘭，陪伴在女王身邊。

白金漢宮在今天中午發表的一份聲明中說，「早上進一步檢查評估後，女王醫生對她的健康狀況表示擔憂，建議女王繼續接受醫療監護。」

白金漢宮發表類似聲明的做法非常罕見，因為女王的健康狀況被視作隱私，白金漢宮一般不置評。

女王的長子查爾斯王子和妻子康沃爾公爵夫人已經在女王在蘇格蘭的行宮巴爾莫拉爾城堡。

女王的孫子劍橋公爵、和女王的其它兩個兒子安德魯王子、愛德華王子以及愛德華王子的妻子索菲在英國夏令時下午4時許抵達阿伯丁機場。

巴爾莫拉爾城堡位於阿伯丁以西大約64公里。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：王室成員搭載的飛機抵達阿伯丁

女王的女兒安妮公主已經在蘇格蘭，在巴爾莫拉爾參加其它公務。

劍橋公爵夫人留在溫莎，劍橋公爵夫婦三個年幼的孩子今天是第一天正式開學。

發言人說，原計劃在倫敦參加一場慈善活動的哈里王子也在前往蘇格蘭。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 白金漢宮外聚集起人群

女王健康擔憂

BBC王室記者分析說，很明顯，這一次對女王的健康狀況有更加嚴重的擔憂，白金漢宮的聲明比以往更加明確，而且並沒有只說女王年事已高、行動不便。

今年96歲的女王自從7月起一直在蘇格蘭度暑假。

在倫敦，女王身體欠安的消息傳出後，人群聚集在白金漢宮外。

白金漢宮取消了傳統的換崗儀式。