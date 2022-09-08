英國女王伊麗莎白二世：圖片中的一生

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英國女王伊麗莎白二世在倫敦的皇家阿爾伯特音樂廳
女王伊麗莎白二世，一生置身聚光燈下，親歷或見證了許多歷時重大事件。
從出生到成為英國在位時間最長的君主，我們用圖片來回顧女王的一生。
1926年4月21日，伊麗莎白出生於倫敦。她是約克公爵--國王喬治五世的次子--和妻子的長女
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在童年時期，沒有人預測到，頭戴王冠會是她一生的擔當。
但是，據說伊麗莎白公主從幼年期就有出色的責任感
伊麗莎白公主和妹妹瑪格麗特公主（生於1930年）童年時期都是在家中受教育
1936年愛德華八世退位，伊麗莎白公主的父親成為國王喬治六世，這也改變了小公主的人生走向
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第二次世界大戰期間，伊麗莎白和瑪格麗特姐妹被疏散到溫莎。圖片顯示兩姐妹在BBC兒童節目中向國人講話
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二戰末期，年輕的伊麗莎白公主曾短暫加入「女子輔助服務團」 （ATS），駕駛和修理卡車
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1947年，伊麗莎白公主和菲利浦·蒙巴頓結婚，夫婿後來成為愛丁堡公爵
1948年，伊麗莎白公主生下長子查爾斯，1950年生下女兒安妮
伊麗莎白和母親一生關係親密。這是兩人1951年去參加婚禮。
1952年1月，伊麗莎白公主和菲利浦親王代替臥病的國王喬治六世出訪海外，幾天后，喬治六世去世。
伊麗莎白公主迅速從內羅畢返回英國，接過王位，時年僅僅25歲。
首先是國王的葬禮。
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然後，1953年6月，在西敏寺大教堂，伊麗莎白正式加冕
儀式後，伊麗莎白二世和愛丁堡公爵在白金漢宮陽台露面，向聚集的人群揮手
雖然英國仍在經歷戰後的緊縮，一些評論人士說，加冕儀式象徵著伊麗莎白時代的開始。
1957年，女王首次向全國發表聖誕講話
英國社會和對王室的態度也在變化，「君主」一詞逐漸被「王室」取代
處理公務間隙，女王和家人一起共度時光，這是她和女兒安妮公主在溫莎城堡的佛洛格摩爾（Frogmore）
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1966年，溫布利，女王向英格蘭隊頒發獎杯，英格蘭以4-2擊敗西德，贏得世界盃冠軍稱號
1966年10月29日，女王訪問威爾士村莊艾伯凡，此前一場礦難導致144人喪生，其中116名是兒童。女王明顯露出悲痛神情。這是她在位期間最具感情色彩的瞬間之一。
BBC和獨立電視台聯合製作的"王室生活"1969年6月21日首播，給公眾一個前所未有的機會，一窺女王和家人的公共、私人生活
女王在威爾士正式冊封查爾斯王子為威爾士親王，他九歲得此頭銜，但是女王堅持冊封儀式要等到他完全懂得其重要意義之後再舉行
1973年，女王與柯基犬一起坐在草地上，在皇家溫莎馬展期間觀看菲利普親王參加的歐洲駕駛錦標賽的馬拉松比賽
1977年英國慶祝女王在位25週年的銀禧年，女王巡遊全國各地
女王在十星期內走訪全國35個郡，她還遠途旅行5.6萬英里（9萬公里）巡訪多個國家
女王和夫婿搭乘皇家遊艇大不列顛號駛近巴巴多斯時向協和客機揮手
年復一年，女王堅持履行公務。這是女王和愛丁堡公爵受到新西蘭毛利人歡迎
1979年8月，菲利浦親王的舅舅蒙巴頓在愛爾蘭遇刺。他的葬禮在西敏寺大教堂舉行
1981年，女王長子查爾斯迎娶戴安娜。查爾斯和戴安娜後來有兩個兒子：威廉和哈里。戴安娜1997年在巴黎車禍中喪生。
1992年，女王在聖誕講話中將那一年稱為「可怕的一年」，表示對溫莎大火、三個孩子婚姻關係破裂的悲傷。
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英國公眾輿論不贊成政府出資修復溫莎堡，英國王室處於守勢，白金漢宮向公眾開放，籌集資金。
1997年黛安娜車禍喪生之後，女王因未公開露面受到批評。最後，她在白金漢宮外露面，並向全國發表直播講話
1999年女王在格拉斯哥當地人家中飲茶，王室嘗試以更加非正式的方式接近公眾
2000年，王太后慶祝百歲生日
2002年，女王的母親和妹妹相差七個星期先後去世
2002年6月，英國慶祝女王登基金禧。女王和菲利浦親王乘坐皇家馬車從白金漢宮前往聖保羅大教堂
2005年，女王長子查爾斯王子再婚，在溫莎市政廳迎娶卡米拉
女王、愛丁堡公爵、查爾斯王子夫婦在蘇格蘭布雷馬高地運動會上
2007年倫敦，女王在倫敦羅漢普頓草地網球協會新總部揭幕儀式上
女王在慶祝她80 歲生日的演講中引用了格勞喬·馬克思關於衰老的格言：「任何人都會變老；你所要做的就是活得足夠長。」
2011年女王的孫子威廉王子與凱瑟琳·米德爾頓的婚禮是她晚年最幸福的事件之一。威廉王子和他的新娘在這裏向女王鞠躬
女王抵達安格爾西英國皇家空軍山谷時幾乎丟掉了帽子，她和菲利普親王正在那裏去看望當時被派往基地的威廉王子
訪問萊斯特標誌著2012 年在英國舉行的女王 60 登基週年鑽禧之旅的開始
緊接著，女王出現在倫敦奧運會開幕式上，與丹尼爾·克雷格扮演的另一位英國偶像詹姆斯·邦德一起拍了一段戲
在作為馬主獲得第一個皇家賽馬會冠軍六十年後，女王的馬贏得第 207 屆金杯賽
2015 年 9 月 9 日英國夏令時 17:30，伊麗莎白在位 23,226 天 16 小時約 30 分鐘，超過了她的曾曾祖母維多利亞女王的在位時間。 她在蘇格蘭度過了這一天
女王在倫敦市中心白金漢宮的陽台上，與包括劍橋公爵和公爵夫人在內的王室成員一起，參加了作為女王生日慶祝活動一部分的閲兵儀式。女王剛剛度過90歲生日。
在愛丁堡公爵退休後，女王經常獨自履行公職。這是女王在2018年皇家溫莎馬展上觀看她的馬Sparkler比賽
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女王與薩塞克斯公爵和夫人、他們的兒子阿奇和公爵夫人的母親多利亞·拉格蘭合影。 王室家庭也面臨著持續的壓力——包括安德魯王子與美國金融家和被定罪的性犯罪者愛潑斯坦的友誼，以及哈里王子對王室生活的失望。
女王的丈夫菲利普親王於 2021 年 4 月 9 日去世，享年 99 歲。 在疫情大流行期間，女王獨自在葬禮上的照片引起成千上萬家庭的共鳴
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