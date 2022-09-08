英國女王伊麗莎白二世：圖片中的一生

圖像加註文字，

女王與薩塞克斯公爵和夫人、他們的兒子阿奇和公爵夫人的母親多利亞·拉格蘭合影。 王室家庭也面臨著持續的壓力——包括安德魯王子與美國金融家和被定罪的性犯罪者愛潑斯坦的友誼，以及哈里王子對王室生活的失望。