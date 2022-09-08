英國女王伊麗莎白二世逝世

2022年9月8日 最近更新： 4 小时前

伊麗莎白二世在位七十年，是英國歷史上在位時間最久的君主。女王在巴爾莫勒兒逝世，享年96歲。

白金漢宮周四（9月8日）發佈公告說：「女王今天下午在巴爾莫勒爾平靜地去世」。

王室家人聽聞女王健康有恙，周四早間開始紛紛聚集到她居住的蘇格蘭行宮。

女王1952年登基，一生見證了世界的巨大變遷。

她的長子，查爾斯，成為英國查爾斯三世國王，以及英聯邦十四個成員的君主。查爾斯說，他所敬愛母親的去世是「悲慟的一刻」。

在書面聲明中，國王陛下說：「我們哀悼一位廣受愛戴的君王和一名深受敬愛的母親。我體會英國、整個英聯邦以及世界各地無數民眾因為她的離去而會感到的失落」。

他說，在他和家人哀悼和迎接轉變的時刻，他們會因為知曉「各方人們對女王的深深敬愛而感到支持與安慰」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 白金漢宮在早先的一份書面聲明中說：「女王今天下午在巴爾莫勒爾平靜地去世」。

白金漢宮在早先的一份書面聲明中說：「女王今天下午在巴爾莫勒爾平靜地去世」。

「國王和王后今晚將留守在巴爾莫勒爾，並將於明天返回倫敦」。

女王所有的孩子早間在醫生開始醫療看護女王之後就紛紛趕到蘇格蘭阿伯丁附近的巴爾莫勒爾，陪伴在女王身邊。

女王的長孫，威廉王子，也在當地。威廉的弟弟哈里王子也前往巴爾勒莫兒。

9月6日剛剛被女王任命的英國新首相特拉斯（Liz Truss 卓慧思）說，女王長期是現代英國的「基石」，為國家「提供了我們所需的安定與力量」。

在講到新國王的時候，首相特拉斯說：「我們向他宣誓效忠，就像他的母親長期對國家和人民的付出一樣」。

「隨著伊麗莎白二世時代的結束，我們偉大國家輝煌的歷史上一個新時代開始了，就像女王陛下生前會期望的那樣，我們會說『上帝保佑國王陛下』」。

伊麗莎白二世女王在位期間，英國曆經了戰後的艱苦重建，從大英帝國到英聯邦的轉型，冷戰的終結，英國加入和退出歐盟。

女王在位期間先後任命過15為首相，從1874年出生的丘吉爾，到101年之後的1975年出生的特拉斯。

女王在位期間，每星期堅持會例行接見在任首相。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 倫敦白金漢宮大門外聚集起大量人群

在倫敦白金漢宮大門外聚集起大量人群。很多人在聽聞女王去世消息之後開始痛哭。王宮降下半旗。

女王1926年4月21日在倫敦中心的梅費爾區（Mayfair）出生，閨名伊麗莎白·亞力山德拉·瑪麗·溫莎（Elizabeth Alexandra Mary Windsor）。

早年時，無人預期她會最終成為君王。但是，1936年她的人生發生了劇變。她的伯父愛德華八世國王為了與曾經兩次離婚的美國女子華萊士·辛普森結婚而放棄王位。

伊麗莎白10歲時，她的父親成為喬治六世國王，而她則成為英國王儲。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 女王1926年4月21日在倫敦出生

三年之後，英國向納粹德國宣戰。伊麗莎白和妹妹瑪格麗特公主，在父王和母后拒絶戰爭期間將她們疏散到加拿大之後，就一直住在溫莎堡。

伊麗莎白18歲時，她參軍並在英軍後勤部隊服役五個月，學習駕駛和汽車維修技能。

她曾回憶說：「我感受到大家面對艱難困苦時的萬眾一心」。

二戰期間，她與在皇家海軍服役的遠房表哥希臘王子菲利普保持書信聯繫。二人感情逐步發展並最終於1947年11月20日在倫敦西敏寺結婚，菲利普王子成為愛丁堡公爵。

直到他2021年享年99歲時去世，女王在與他長達74年的婚姻中，一直形容菲利普是「我的支柱和力量源泉」。

女王共有四個孩子：長子，查爾斯，1948年出生；女兒安妮，出生於1950年；二兒子安德魯王子生於1960年，三子愛德華王子，1964年。女王共有8個孫子孫女和12個曾孫輩。

1952年，正在肯尼亞訪問的伊麗莎白公主從菲利普親王那裏得知父親喬治六世國王去世消息。立即返回倫敦並成為女王。

她曾回憶說：「儘管一切都發生得突如其來，我也必須盡全力而為」。

1953年6月2日，伊麗莎白27歲時，她的加冕儀式在倫敦西敏寺舉行，當時有破紀錄二千多萬電視觀眾收看了實況轉播。

那之後，她目睹了世界劇變，從大英帝國解體到1960年代大量傳統習慣被時代遺棄。

當時的伊麗莎白選擇了改革王室，與時俱進，開始走入民間，經常出訪並參與公共活動。她還不遺餘力參與英聯邦國家事務，頻繁出訪，到訪過每一個英聯邦國家和地區。

女王一生也經歷過不少痛苦時刻。1992年，也就是女王所稱的「厄運之年」，先有溫莎堡失火，又有她三個孩子的婚姻破裂。

1997年，在戴安娜王妃因在法國巴黎一次車禍而去世之後，女王因為未能及時出現在公眾面前而曾受到過一些批評。

此外，她在位期間也不時遇到社會上質疑現代社會繼續保留王室必要性的聲音。

她曾公開承認：「沒有任何一個機構……能期待支持和忠於其的民眾不提出批評」。

伊麗莎白21歲作公主時便曾宣誓將畢生奉獻給服務公眾的事業。

1977年在女王銀禧年時候，她宣告：「儘管畢生奉獻的誓言源於我青年時代，但我仍無怨無悔」。

那之後又是45年，也就是今年六月間，當人們慶祝女王在位70年白金禧時，她再次重申了畢生服務公眾的誓言。

英國政府和民間當時都以包括街頭派對等各種方式熱烈歡慶了女王在位70年。