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英國女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲
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英國女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲
7 分钟前
英國歷史上在位時間最久的君主伊麗莎白二世女王逝世。她在位七十年期間見證了世界劇變。在英國和英聯邦國家，她的存在始終貫穿人們生活。
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