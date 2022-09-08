英國女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲

英國女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲

英國歷史上在位時間最久的君主伊麗莎白二世女王逝世。她在位七十年期間見證了世界劇變。在英國和英聯邦國家，她的存在始終貫穿人們生活。