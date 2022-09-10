圖輯：英國女王伊麗莎白二世的體育情緣

BBC體育部用圖片回顧英國女王伊麗莎白二世生前的體育情緣。
圖像來源，Getty Images
英國女王伊麗莎白二世4歲的時候有了自己的第一匹馬，名為佩琪(Peggy)的設得蘭矮種馬。她6歲的時候開始騎馬。少年時馬術就十分嫻熟，圖中是1952年伊麗莎白二世首次作為君主在生日慶典中騎馬閲兵。
英國女王一生都很喜歡馬，經常參加賽馬會。這是1950年女王和妹妹瑪格麗特公主參加著名的愛普生賽馬大賽（Derby at Epsom）
1957年英國女王在溫布爾頓網球賽上向女子單打冠軍奧爾西·吉布森（Althea Gibson）頒獎，她是第一位獲得這項殊榮的非洲裔美國選手。
兩年後女王在溫布利體育場向英格蘭足總杯冠軍頒獎，當時在足總杯決賽上諾丁漢森林隊以2-1戰勝盧頓隊奪得冠軍，圖為諾丁漢森林隊的隊長傑克·伯基特（Jack Burkitt）從女王手中接過獎杯。
英國女王在溫布利體育場的高光時刻：1966年英格蘭隊在世界盃決賽中4-2擊敗西德隊，女王向英格蘭隊隊長博比·摩爾（Bobby Moore）頒發國際足聯的雷米金杯（Jules Rimet Trophy）。
1977年是對女王具有特殊意義的一年，那一年她慶祝了登基25週年銀禧（Silver jubilee），她在溫布爾頓向獲得女子單打冠軍的英國網球選手佛吉尼亞·韋德（Virginia Wade）頒獎。
1996年歐洲國家杯（Euro 96）決賽在溫布利體育場舉行，德國隊戰勝了捷克隊獲得冠軍，女王和德國隊隊長尤爾根·克林斯曼（Jurgen Klinsmann）在一起
2002年在曼徹斯特舉行的英聯邦運動會開幕式上，貝克漢姆和募捐者科斯蒂·霍華德（ Kirsty Howard）向女王展示銀禧接力棒。
2008年女王在斯洛伐克訪問期間受邀參加了冰球比賽的開球儀式，比賽在英國的吉爾福德火焰隊和斯洛伐克的波普拉德隊之間進行。
英國女王在2012年倫敦奧運開幕式上發揮了關鍵作用，她先和詹姆士·邦德(丹尼爾·克雷格/Daniel Craig扮演)出現在一個短片中，他們一起空降進入體育場。之後女王宣佈奧運會開始。
女王參加2012年倫敦殘奧會開幕式，會見了11次奪得冠軍的譚尼·格雷-湯普森女爵士（Dame Tanni Grey-Thompson）。
在2013年英國皇家賽馬會（Royal Ascot）上，英國騎師莫雅（Ryan Moore）騎女王的愛馬"Estimate"奪得金杯，這是207年來第一次在位君主的賽馬贏得了皇家賽馬會冠軍。
Estimate是女王晚年擁有的賽馬當中成績最好的一匹賽馬
在2015年橄欖球世界盃賽期間的招待會上，女王會見了南非橄欖球選手布萊恩·哈巴納（Bryan Habana）和澳大利亞選手亨利·斯佩特（Henry Speight）。
2016年英國皇家賽馬會（Royal Ascot）的鑽禧錦標賽上，莫雅騎「暮光之子」奪冠後，冠軍騎師莫雅同女王交談
2016年英國女王在白金漢宮為參加里約奧運會和殘奧會的獲獎選手舉行招待會，圖為女王會見女子拳擊冠軍尼古拉·亞當斯（Nicola Adams）。
2017年女王參加皇家賽馬會，參加了傳統的馬車遊行。
女王在2021年6月繼續參加皇家賽馬會賽事，觀賞那裏的賽馬比賽。
2021年10月，女王參加了英聯邦運動會全球接力活動，拉開了今年夏天在伯明翰舉行的英聯邦運動會的序幕。女王把接力棒遞給殘奧會金牌獲得者卡迪納·考克斯（Kadeena Cox），她跑全球接力的第一棒。