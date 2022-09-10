英國女王逝世：伊麗莎白二世留在中國大陸和香港的足跡

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圖像來源，Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images 圖像加註文字， 1975年5月5日，正在訪問香港的英國女王伊麗莎白二世（左二）在香港總督麥理浩爵士（Sir Murray MacLehose；左一）陪同下巡視中環嘉鹹街市集，與路邊果菜攤攤主交談。

2022年9月8日，英國女王伊麗莎白二世（港譯伊利沙伯二世）逝世，享年96歲。中國國家主席習近平與中國香港特區行政長官李家超分別表達深切哀悼與慰問。

與多數駐外代表組織一樣，英國駐香港總領事館設立了吊唁冊，一些香港市民到領事館外獻花致意，向英國殖民年代大家慣稱的「事頭婆」（老闆娘）作最後道別。

香港在1997年7月1日從英國移交中國，在此之前，女王曾兩度巡訪香港。

其中，在1986年訪港前，女王與王夫菲利普親王（港譯菲臘親王）先到中國大陸訪問，是第一位也是迄今唯一一位訪問中國的英國元首。

圖像來源，Hulton Archive/Getty Images 圖像加註文字， 1975年訪港期間，伊麗莎白二世（中）在新界荃灣運動場凖備為一頭舞獅點睛。

1975年5月，伊麗莎白二世與菲利普親王首次到訪香港，是英國在位君主第一次到香港訪問。

5月4日下午，女王伉儷乘坐專機抵達位於九龍城的香港啟德機場，先乘車到尖沙咀，途經的漆咸道躋滿市民，希望親睹女王風采。

然後，女王換乘香港總督遊艇慕蓮夫人號（Lady Maurine）從尖沙咀出發，橫渡維多利亞港，在中環皇后碼頭上岸。

英屬香港政府除了舉行多項活動歡迎女王到訪之外，也暫時解除在1967年左派暴動之後訂立，禁止燃放煙花的禁令，並舉行官方煙花表演、花車遊行，並在跑馬地（快活谷賽馬場）為女皇杯賽事頒獎。

女王也參觀了剛落成的公共房屋社區愛民邨，探訪住戶。

圖像加註文字， 1975年5月5日，女王在香港快活谷馬場（跑馬地）為第一屆女皇杯頒獎，冠軍馬匹「利是吉」馬主鮑明夫人（Mrs HT Barma）接過獎杯。

圖像加註文字， 1975年5月5日，女王與菲利普親王搭乘香港總督遊艇慕蓮夫人號，在漁民以龍舟護送下抵達香港仔避風塘，登上珍寶海鮮舫與姊妹船太白海鮮舫，欣賞海上巡遊。

1986年10月12日，女王伉儷訪華。這是英國君主第一次訪問中國。

女王與菲利普親王先後在北京與時任中國國家主席李先念、總理趙紫陽、中共總書記胡耀邦及中共中央軍事委員會主席鄧小平等領導人會晤。在中國大約一星期逗留期間，女王伉儷遊覽了北京故宮、西安兵馬俑、萬里長城等名勝。

圖像來源，Keystone/Hulton Archive/Getty Images 圖像加註文字， 1986年10月13日，中國歡迎英國女王伊麗莎白二世到訪，在北京天安門廣場上，國家主席李先念（左）陪同英女王檢閲中國解放軍儀仗隊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1986年10月13日，伊麗莎白二世女王參觀北京故宮。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 李先念（右）、趙紫陽（左）與伊麗莎白二世女王（中）在北京人民大會堂歡迎晚宴上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊麗莎白二世（中）與菲利普親王（右）在八達嶺長城上。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 伊麗莎白二世女王（中）在時任中國外長吳學謙（右）、上海市市長江澤民（前左）與英國外相賀維（Geoffrey Howe；二排左三）走訪上海街頭。

離開中國後，英女王再度訪問香港，港府隆重歡迎。女王同樣在香港大會堂前的皇后碼頭登岸，先檢閲駐港英軍儀仗隊，然後在大會堂致辭。

1984年12月，《中英聯合聲明》簽署，1985年5月正式生效。女王致辭時談到，英中兩國就香港前途所作的協議，對新的中英關係十分重要。她又讚揚香港市民一同建造了一個獨特的城市和社會。

英女王訪港兩日，除了與社會各界見面外，又在紅磡香港體育館出席青年精英匯演，並探訪沙田一個公屋家庭。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 1986年10月21日，英屬香港政府歡迎女王伊麗莎白二世來訪，總督尤德（Edward Youde ；右）在歡迎儀式上致辭。一個多月後，尤德在北京猝逝，成為唯一一位任內逝世的殖民地年代總督。

BBC國際台資深新聞製作人，前BBC中文粵語《時事一周》主持人葉佩珊當時是1000多位參與「紅館」演出的青年合唱團團員之一。

葉佩珊回憶這次「御前獻藝」的經歷：「我們演唱了約翰·拉特（John Rutter，英國作曲家）的《大地好風光》（For the Beauty of the Earth），還有黃霑寫的《這是我家》。我們好像還唱了兩首客家山歌，整個歌唱表演好像有一個小時。」

「我記得當時有舞獅，然後舞蹈表演，然後才輪到我們。」

「我很想知道到底她當天聽我們的客家山歌時，有沒有什麼特別感想。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音频加注文字， 【BBC時事一周（粵語）】已故英國女王伊麗莎白二世曾兩度訪問香港，BBC香港籍新聞製作人葉佩珊曾作為千人合唱團的一員在女王面前表演。

回顧1953年6月，倫敦西敏寺舉行女王伊麗莎白二世的加冕儀式，在三分之一個地球之外的香港也為女王加冕籌辦了慶祝典禮。當年最盛大的儀式是扎作了一條長180英呎（55米）的金龍，身上鑲有閃閃生輝的銅片做龍鱗，舞動時光芒四射。金龍分兩天在香港島與九龍半島巡遊，港九新界很多地點都搭起了高高的牌樓。

圖像來源，Michael Ochs Archives/Getty Images 圖像加註文字， 1953年6月3日，「香港九龍華人慶祝英女皇加冕會景巡遊大會」九龍段巡遊舉行，隊頭通過旺角彌敦道東樂戲院。

圖像來源，Michael Ochs Archives/Getty Images 圖像加註文字， 香港慶祝伊麗莎白二世女王登基巡遊上的55米長金龍。

圖像來源，Michael Ochs Archives/Getty Images 圖像加註文字， 香港各區當時樹立了多座大型「天佑女王」牌匾。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 1997年6月香港移交中國前夕，在駐港英軍添馬艦海軍基地威爾斯親王大廈內，兩位華籍水手將英女王伊麗莎白二世大型肖像搬走。該大樓如今已易名為中國人民解放軍駐香港部隊大廈。

中國官方新華社報道，英國女王逝世後，國家主席習近平9月9日向繼任的國王查爾斯三世致唁電，稱伊麗莎白二世女王作為英國在位時間最長的君主，贏得廣泛讚譽，她的逝世是英國人民的巨大損失。

國務院總理李克強也向英國首相特拉斯（Liz Truss; 卓慧思）致唁電。

北京公布最高領導人向英方致哀之後，香港特首李家超也發表聲明致哀。李家超說：「我謹代表香港特別行政區政府及市民，就英女皇伊利沙伯二世的離世，表示深切哀悼。她在位七十年，是英國在位時間最長的君主，備受英國人民尊重、愛戴和讚許。」

「在英國舉國哀悼之際，我們謹向英國人民致以深切慰問。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 伊麗莎白二世女王逝世後，不少香港市民到英國總領事館排隊，等候入內簽署吊唁冊。

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 9月10日是中秋節，一些市民在伊麗莎白二世遺照旁擺放黃菊與月餅祭奠。

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