英國國王查爾斯三世：王儲生涯中的那些重要時刻

圖像加註文字，

他一歲時曾有一段時間不在父母身邊。那時母親飛往馬耳他與派駐那裏的皇家海軍軍官丈夫團聚，查爾斯留在英國。那是他這輩子諸多分離經歷中的第一次。圖為伊麗莎白公主、丈夫菲利普親王 1949 年和長子查爾斯在薩里郡。