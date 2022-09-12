英國國王查爾斯三世：王儲生涯中的那些重要時刻

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查爾斯三世任王儲長達 70 年，是英國歷史上等候繼位時間最長的王位繼承人，登基時 73 歲，亦是有史以來最年長的新君主。
以下是查爾斯三世漫長的王儲生涯中一些定格在相片上的重要時刻。
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查爾斯·菲利普·亞瑟·喬治出生於1948年11月14日。他的母親當時是伊麗莎白公主，查爾斯三歲時母親被加冕為女王，他成為王位第一繼承人。
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他一歲時曾有一段時間不在父母身邊。那時母親飛往馬耳他與派駐那裏的皇家海軍軍官丈夫團聚，查爾斯留在英國。那是他這輩子諸多分離經歷中的第一次。圖為伊麗莎白公主、丈夫菲利普親王 1949 年和長子查爾斯在薩里郡。
查爾斯三世的童年記憶中經常因父母無暇照顧他而被託付給王室員工照看。年幼的查爾斯被保姆扶著站在克拉倫斯宮牆上向時任國王和王后的外祖父外祖母攜伊麗莎白公主驅車前往西敏寺國會大廈參加議會活動。
查爾斯三世童年大部分時間在家受教育，八歲上學，成為第一個去學校的王位繼承人。圖為 1957 年他在學校踢足球
查爾斯三世和外祖母關係非常好。圖為國王喬治六世、王后伊麗莎白、查爾斯王子、安妮公主抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾皇家莊園，外祖母牽著查爾斯的手。
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為了磨練他的心性，父母將查爾斯送到蘇格蘭的高登斯頓學校寄宿。他在那裏經常受同學欺負，曾央求父母讓他離開那裏。圖為1967年7月31日，女王伊麗莎白二世到高登斯頓學校探望查爾斯。
查爾斯在劍橋大學三一學院時，先攻讀考古學和人類學，後來又修了歷史。他是英國王室第一位完成大學學位課程獲得文憑的王位繼承人。圖為1969年查爾斯在劍橋三一學院宿舍自習。
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1969年7月，查爾斯獲授威爾士親王銜，在授銜儀式上用英語和威爾士語發表講話。圖為卡納溫城堡（又譯卡納芬、卡那封），女王伊麗莎白二世給查爾斯戴上威爾士親王王冠。
按照王室男性成員要服兵役的傳統，查爾斯先在皇家空軍獲得飛行員資格，然後到達特茅斯進入皇家海軍學院。圖為1969年5月20日，劍橋郡皇家空軍基地，查爾斯在一架花慄鼠教練機駕駛艙裏凖備起飛。
他接受了嚴格的軍事訓練，包括在一系列軍事演習中從飛機上跳下，從潛艇中逃脫，還接受了潛水員和突擊隊員訓練。圖為1975年1月13日，查爾斯在德文郡林普斯通的皇家海軍陸戰隊訓練中心參加突擊課程，並獲得了一級證書。
查爾斯在皇家海軍期間曾在多艘艦船上服役，最後一個任期內擔任掃雷艦HMS 布朗寧頓號（HMS Bronington）艦長。圖為 1976 年 2 月 9 日查爾斯王子登上HMS布朗寧頓艦。
威爾士親王 20多歲、接近而立之年時，在眾人眼裏像個紈絝子弟，隨性的玩主。圖為 1975年溫莎馬球場，阿斯頓馬丁跑車駕駛座上戴著墨鏡、滿臉笑容的查爾斯
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查爾斯年輕時被稱為當今世界的「黃金單身漢」之一。他打馬球、游泳、衝浪。圖為1979年查爾斯在帆板衝浪
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他曾與數名女性傳出緋聞，包括卡米拉·帕克·鮑爾斯（Camilla Parker Bowles），後來成為他的妻子，現在的王后。
當時圍繞給王子找一份「真正的工作」談論得很多，他曾多次代表王室出訪，並參與慈善事業，1976 年還成立了自己的「王子信託基金會」（ Prince's Trust），並於1976年成立了王子信託基金會。圖為查爾斯在出訪斐濟時參加聯歡，與一名當地婦女共舞。
1981 年，在媒體諸多揣測之後，查爾斯王子與戴安娜·斯賓塞女爵（Lady Diana Spencer）訂婚的消息正式宣佈。圖為 1981年2月24日，查爾斯與戴安娜訂婚的消息公布後兩人在白金漢宮外。
訂婚五個月後，二人在倫敦聖保羅大教堂舉行婚禮，估計當天有 60 萬人湧上倫敦街頭觀禮、祝賀，一瞥王室大婚盛況。圖為新婚夫婦從聖保羅大教堂婚禮儀式結束後回到白金漢宮，在陽台上親吻。
1981年8月19日，蜜月的最後幾天，新婚夫婦在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡內的河畔。
查爾斯和戴安娜育有二子。長子威廉王子1982年出生，次子哈里王子1984年出生。即便如此，這段矛盾重重的婚姻最終破裂，1996年7月因「無法和解的意見不合」正式離婚。圖為 1985年5月5日，意大利威尼斯，查爾斯夫婦與兩個兒子在皇家遊艇不列顛尼亞號上。
1997年戴安娜王妃車禍身亡，查爾斯堅持為她舉行王室葬禮。戴安娜王妃的靈柩在（自左至右）斯賓塞伯爵、威廉王子、哈里王子、威爾士親王（查爾斯三世）注視下被抬進西敏寺教堂。
戴安娜之死促使英國王室重新考慮自己的公共形象，查爾斯很快適應了變化，以對兒子關愛、支持的父親和現代王室繼承人的面貌重新出現在公眾面前。圖為 2000年4月6日與威廉王子（左）、哈里王子（右）在瑞士克洛斯特斯滑雪勝地度假。
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當年有不少人批評查爾斯對戴安娜之死態度冷漠。為此他努力營造親民的形象。圖為威爾士親王與學生打籃球。
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他在若干議題上直言不諱，堅定地支持有機農業和替代醫療，反對轉基因作物。圖為2003年1月31日訪問沃利納學校有機農場，與農民彼得·哈特和母豬薩利合影。
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查爾斯三世對現代建築設計頗多貶斥。他心目中理想的城鎮規劃在多塞特郡的龐德伯裏訴諸實踐。
2002年，2002年4月，101歲高齡的伊麗莎白王太后平靜離世。她的靈樞在倫敦威斯敏斯特大廳供吊唁瞻仰，查爾斯情真意切地懷念自己這位「有魔力的」祖母。
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查爾斯和卡米拉1970年初次相識，二人的關係一直持續，2005年2月10日宣佈訂婚。圖為二人訂婚後在溫莎堡參加聚會
他是第一位在民政廳舉行婚禮的英國王室成員。卡米拉·帕克·鮑爾斯婚後成為康沃爾公爵夫人，查爾斯登基為王后成為王后。圖為新婚夫婦在民政廳舉辦婚禮儀式後與家人在溫莎堡合影。
2011年，威廉王子與凱特·米德爾頓的婚禮在西敏寺教堂舉行。圖為婚禮上的伊麗莎白二世女王、愛丁堡公爵、查爾斯三世和王后。
查爾斯三世國王2013年有了長孫喬治王子，2015年又有了孫女夏洛特公主。
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2018年5月19日，哈里王子和梅根·馬克爾大婚，婚禮在溫莎堡舉行，查爾斯三世陪伴新娘步入教堂
2021年4月17日愛丁堡公爵的葬禮在溫莎堡舉行，帶領送葬行列的查爾斯三世難掩悲痛。
查爾斯三世登基。其時英國公眾對王室的態度正在發生變化。2018年5月22日，查爾斯三世國王在白金漢宮慶祝 70歲壽辰，到場祝賀的有日前剛結婚的哈里王子夫婦。
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