英國女王逝世：英國怎樣悼念王室成員以及傳統習俗的由來

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊麗莎白女王二世於9月8日逝世

正像涉及英國王室的許多事情一樣，君主的喪事也會遵循一些傳統和慣例。

繼女王伊麗莎白二世在9月8日去世後，王室已經宣佈了皇家哀悼期，它將一直持續到葬禮後7天。

這裏，我們介紹紀念英國在位時間最長的君主去世的一些傳統及其背後的歷史，其中一些目前已經流傳到全世界。

下半旗

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 下半旗默哀

標誌悼念期的第一個方式就是下半旗，政府大樓以及與王室有關的建築物都會降半旗。

雖然被稱為下「半」旗，但旗幟實際上是從旗桿頂端降至全長三分之一的位置。

這一傳統據信可以追溯到17世紀 - 通過降旗，給正常旗幟上方留出空間，象徵「隱形的死亡之旗」（「invisible flag of death」）。

這種做法最初是用於向船長或是船上資深官員致敬，其他船員用降旗來表達哀悼與痛失之意。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國皇室成員的葬禮安排遵循傳統和慣例

奇怪的是，皇家旗 (the Royal Standard，又稱王室旗) 並不受這一規則的限制。旗幟在象徵君主在。它從來不下半旗，因為君主制是連續性的 - 伊麗莎白女王二世一去世，長子查爾斯王子會自動繼位成為國王。

但英國其他地方的降半旗將一直持續到女王國葬後次日清晨8點才結束，唯一例外是9月10日王位繼承理事會（Accession Council）正式宣告查爾斯成為國王的那一天。

當天，為紀念查爾斯正式繼位，暫停半旗數小時之久，之後恢復。

鳴禮炮

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鳴禮炮

王室悼念的另一個傳統是鳴禮炮。根據英國軍方歷史學者的說法，這一傳統源於15世紀。當戰艦尋訪外國港口時將把炮口朝向大海鳴放禮炮，以示意和平意圖，因為他們的武器是空的。

到1730年，皇家海軍已經用禮炮來慶祝一些大事，但直到1808年才成為王室以及其他一些國家元首的規定性禮節。

至於鳴禮炮的次數則有一套複雜的規定，取決於鳴放地點，以及場合。

例如，1827年，英國軍械委員會（Board of Ordnance）下令從倫敦的皇家公園（也稱皇家御苑）之一或是從倫敦塔鳴41響禮炮符合正確皇家禮炮規定。

但在另外一些場所及場合，則會鳴放62響禮炮。

鳴禮炮既可以用於悼念伊麗莎白女王二世的去世，也可以用來慶祝國王查爾斯三世的繼位。

9月9日，即女王去世的第二天，倫敦海德公園鳴放96響禮炮，每一響代表女王生命中的每一年。

教堂鐘聲

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 教堂敲響低沉鐘聲

在女王去世的第二天，英格蘭教堂、禮拜堂以及大教堂都鳴鐘以示悼念。

君主去世是教堂敲響「沉悶喪鐘」（fully muffled bells）的罕見時刻之一 - 它是一種通過在鈴舌兩側加上厚墊而使鐘聲低沉的一種做法。但在隨後慶祝新國王登基時則使用正常鐘聲。

在英格蘭，這種做法據信至少可以追溯到七世紀，因為修道士聖比德（Venerable Bede）在其著作中提到過生活在那段時期的惠特比的希爾達（Hilda of Whitby）去世時曾使用過此方法。

此外，英國王室還有一個獨一無二的傳統就是敲響在溫莎城堡的塞瓦斯托波爾鐘 (Sebastopol Bell)。

在1856年的克里米亞戰爭期間，這座鐘從俄國人手中被俘獲，並從塞瓦斯托波爾的十二使徒教堂（the Church of the Twelve Apostles in Sebastopol）帶到了王宮。

在女王去世的第二天，共鳴響了96響鐘聲，每一響代表女王生命中的每一年，這一傳統只有王室高級成員才有資格享受。

上一次鐘聲響起是2002年，是為悼念女王母親的去世。

白金漢宮公告

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 宣佈女王去世的公告

白金漢宮往往以簡短公告的形式對公眾宣佈一些王室重大事件，例如王室有嬰兒降生或是成員去世。

女王逝世的簡告是一張紙鑲嵌在一個深色的小木框中。

如果是王室嬰兒降生，公告架會放在白金漢宮前院大門欄桿內華麗的金色畫架上，但是死亡公告則一般固定在鐵柵欄外面。