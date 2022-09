英國女王逝世:英國怎樣悼念王室成員以及傳統習俗的由來

下半旗

這一傳統據信可以追溯到17世紀 - 通過降旗,給正常旗幟上方留出空間,象徵「隱形的死亡之旗」(「invisible flag of death」)。

奇怪的是,皇家旗 (the Royal Standard,又稱王室旗) 並不受這一規則的限制。旗幟在象徵君主在。它從來不下半旗,因為君主制是連續性的 - 伊麗莎白女王二世一去世,長子查爾斯王子會自動繼位成為國王。

鳴禮炮

例如,1827年,英國軍械委員會(Board of Ordnance)下令從倫敦的皇家公園(也稱皇家御苑)之一或是從倫敦塔鳴41響禮炮符合正確皇家禮炮規定。

教堂鐘聲

在英格蘭,這種做法據信至少可以追溯到七世紀,因為修道士聖比德(Venerable Bede)在其著作中提到過生活在那段時期的惠特比的希爾達(Hilda of Whitby)去世時曾使用過此方法。

在1856年的克里米亞戰爭期間,這座鐘從俄國人手中被俘獲,並從塞瓦斯托波爾的十二使徒教堂(the Church of the Twelve Apostles in Sebastopol)帶到了王宮。