英國女王伊麗莎白二世的三次印度之行

蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）

BBC印度記者

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國女王伊麗莎白二世1983年對印度進行了為期9天的國事訪問

英國女王伊麗莎白二世1961年1月首次訪問印度，當時在女王從德里機場去印度總統官邸的路上，將近1百萬印度公眾夾道歡迎。

《紐約時報》當時報道說，「印度人忘掉了那個星期的麻煩。當然不會全忘掉，但是經濟困難，政治爭鬥，和對共產主義中國，剛果和老撾的擔憂似乎都退居其次。現在伊麗莎白二世女王到了印度，至少首都德里顯得要充分利用這段訪問。」

《泰晤士報》報道說，人們乘火車，公共汽車和牛車湧入首都。在首都街頭和草坪上游逛，希望能一睹英國女王夫婦的尊容。報道說，「他們似乎把女王和菲利普親王當成能讓他們忘卻、並能讓他們感到享受的人。」

與此同時，報道還說，「伊麗莎白女王不是作為一名統治者來巡查她的帝國，而是作為一個平等的人來訪」，她是印度脫離英國統治獲得獨立後迎來的第一個在位英國君主。

圖像來源， Fox Photos/Hulton Archive/Getty Imag 圖像加註文字， 1961年英國女王伊麗莎白二世和菲利普親王對印度國事訪問期間在德里

女王來訪給印度一個向一名英國統治者展示的機會，即「在英國人離開後印度人做的還不錯」：例如印度有了噴氣飛機時代的機場，新居和新辦公樓，煉鋼廠和原子能反應堆。

對女王夫婦來說，在次大陸長達6周的逗留也是一個很好地發現印度的機會。

英國百代新聞社（British Pathe）的影片資料顯示女王夫婦受到熱烈歡迎的場面和許多有趣的細節。

女王遊覽了印度城市孟買，欽奈和加爾各答，而且還去像泰姬陵，拉賈斯坦邦首都齋浦爾的粉紅宮殿等歷史古蹟和瓦拉納西古城觀光。女王還參加了許多招待會，她在印度摩訶羅闍（maharajah）王公的狩獵別墅逗留了兩天，騎了大象。女王夫婦還作為貴賓參加了1月26日的共和日盛大閲兵儀式。

在德里的羅摩力拉廣場（Ramlila Maidan），女王對那裏情緒熱烈的成千上萬人髮表了講話。她乘坐敞篷車去阿格拉參觀泰姬陵，向聚集在那裏的人群招手致意。她還訪問了在西孟加拉的一個英國援建的煉鋼廠，並且同工人會面。

在加爾各答，女王訪問了一個紀念維多利亞女皇的紀念碑。為女王夫婦到來，當地一個賽馬場還專門舉辦了一次賽馬會，女王向獲獎賽馬的主人頒發了獎杯。

全印廣播電台(AIR)的一名記者在報道女王坐敞篷車從機場前往加爾各答市區的時候引述《約克郡郵報》的社論說，女王也許不是印度女皇，但是印度公眾的熱情證明了她仍然是億萬印度人心中的女皇。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國女王伊麗莎白二世和英迪拉·甘地在德里，1983年11月

差不多過了20年後，在1983年11月，女王第二次訪問了印度，訪問被安排在和英聯邦領導人峰會同時進行。

女王夫婦下榻在豪華的總統宮的貴賓套房。一則報紙報道說，那個套房的印度裝飾被換掉，恢復了印度總督時期的面貌。官員說，「在辦公室和博物館落找到的滿灰塵的古董家具被修理一新，擺放在套房裏。

為了和君王傳統相吻合，他們替換了套房裏的牀單，窗簾和裝飾掛布。菜單包括老式的西式菜餚」，因為女王似乎喜歡「簡單的食品」。

女王最後一次訪問印度是在1997年10月，當時王室正受到一場悲劇的影響。訪問安排在紀念印度和巴基斯坦獨立50週年的時候，那是女王在戴安娜王妃葬禮後首次公開的官方活動。

那次訪問也涉及了一些爭議。她本來要訪問旁遮普邦阿姆利則的札連瓦拉園（Jallianwala Bagh），當初在那個紀念公園發生過英國統治印度歷史上最血腥的屠殺。1919年，在那裏英軍開槍打死了參加集會的數百名印度人。許多人要求英國道歉。

在訪問札連瓦拉園的前夜，女王在德里的一個招待宴會上說：「眾所周知，過去有過一些困難的時期，我明天要訪問札連瓦拉園，那就是個令人不安的例子。歷史不能重寫，但是我們有時候還是希望能那樣。過去有過悲慘的時刻，也有過快樂。我們要從悲傷中吸取教訓，在快樂的基礎上努力。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在1983年訪問德里期間，英國女王向特蕾莎修女頒發了功績勳章

女王的講話雖然沒有讓那些要求英國明確道歉的所有人都滿意，但似乎平息了一些受害者親屬的情緒，他們取消了在阿姆利則飛機場舉行抗議示威的計劃。

在從機場到市區長達10英里的公路兩邊還出現了「搖旗歡迎的入群」。在阿姆利則的錫克聖地的金廟，女王被允許脫鞋後穿著襪子走進廟內。

王室成員的裝束成了印度媒體感興趣和樂於猜測的話題。《今日印度》雜誌報道說，在1983年女王訪問印度期間，出現了對女王穿著方方面面的猜測。蘇尼爾·謝蒂（Sunil Shetti）這樣報道那次訪問：

一個記者喊著，「帽子，那頂帽子，那是什麼做的？」

一個英國人說，「那是用草做的」，然後正了正身子。

「那裙服呢? 是什麼材質?」

「是真絲雙縐。」

我問他，「那你是女王的設計師嗎?」

「我也是個記者,」 他說。「他的確是（記者），我後來證實了，倫敦《泰晤士報》駐德里的記者。」

女王三次訪問印度，她很珍惜和懷念在印度渡過的那段時光。