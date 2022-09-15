英國女王逝世：從通知蜜蜂到墓前斷杖 一些不同尋常的王室傳統和習俗

費爾南多·杜阿特（Fernando Duarte）

BBC國際部

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在王子信託基金會一次活動中，工作人員向女王展示密蜜蜂。

英國女王伊麗莎白二世去世，查爾斯三世登基。這是數十載以來英國首次王位交替，也讓人們第一次目睹了英國王室的一些重大禮儀，其中一些甚至令那些自認為是王室事務專家的人驚訝。

我們盤點一下那些比較不尋常的例子。

要把死訊親自通知蜜蜂

（來自王室官方推特賬戶推文顯示白金漢宮內的四個蜜蜂箱。）

女王去世的消息，儘管有媒體以及社交媒體的大量報道，但對一個少數群體來說，必須要「親自去告訴它們」 ：女王的蜜蜂。

約翰·查普爾擔任王室養蜂人已經有15年了。他負責把女王去世的悲痛消息告訴白金漢宮以及克拉倫斯宮（威爾士親王的官方官邸）蜂巢中的蜜蜂們。這一傳統已經保留了數百年。

在接受《每日郵報》採訪時查普爾解釋說，他還請求蜜蜂們要對新國王好。這一儀式也是一種迷信，即如果不告訴它們更換了主人，蜜蜂可能會停止產蜜。

「去世者為蜂巢主人/女主人 - 家裏有重要成員去世了 - 不會再有比女王更重要的人了，對吧？，」查普爾解釋說。

「你要輕敲每一個蜂箱，對它們說，『女主人去世了，但你們不要走。新主人將會是一個好主人』」。

查爾斯三世也會有兩個生日嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新國王也會保留「兩個生日」的傳統嗎？

在查爾斯國王三世需要做的眾多慶典決定中，有一項是涉及到個人的：他的生日慶典。

眾所周知，女王有兩個生日：4月21日（出生生日），以及官方生日慶典，每年6月的第二個周六，通常會舉行閲兵慶典（Trooping the Colour）。

為什麼呢？因為在英國，通常4月份戶外天氣還是很涼的，真正的夏季6月份才開始。

這一傳統非常古老，始於1748年的喬治二世。他當時決定把生日慶典和已有的慶祝遊行結合起來。

查爾斯三世會保留這一傳統嗎？我們目前還無從得知，但值得注意的是，新國王的生日是在11月 - 11月的天氣可不是以陽光、溫暖而聞名。

「我敢打賭新國王將會維持現狀，尤其是他是秋天出生的，而生日閲兵慶典又是非常受歡迎的活動，」王室歷史學家菲茨威廉姆斯（Richard Fitzwilliams）告訴BBC。

不過，菲茨威廉姆斯指出，英國的又一傳統特點是天氣的不可預測性，例如，以1953年6月伊麗莎白女王二世加冕儀式。

「當天的天氣非常不好，」他說，「女王和國王都無法控制天氣。」

人力勝過馬力？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 維多利亞女王的葬禮上，皇家海軍水手不得不幫助抬靈柩。

自1901年以來，英國皇家葬禮都是由皇家海軍水手用繩索牽引君主的靈柩，靈柩放在炮車上。

為什麼要用人而不是馬似乎有點令人迷惑，但這一傳統開始於1901年維多利亞女王的葬禮上。當時，用馬匹拉載有君主靈柩的車仍非常普遍。

但馬受到驚嚇後失去控制，給行進的送葬隊伍帶來片刻的恐懼。

「馬受不了當時的寒冷天氣，差點把維多利亞女王的靈柩弄翻到地上，」皇家歷史學家斯瓦佈告訴BBC。

維多利亞女王的繼承人、也就是新君主愛德華七世命令當時送葬隊伍中的水手來幫忙。

「當時有來自世界的各國政要，整個事件差點變成一個巨大的尷尬場面。」

「一個王室傳統就這樣誕生於純粹的混亂之中，」斯瓦布補充說。

在1952年國王喬治六世的葬禮中 - 這是最後一次舉行此類的君主儀式 - 共有138人負責這項工作。

斷杖象徵著什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前軍情五處負責人，安德魯·帕克將在女王伊麗莎白二世的墳墓上折斷白杖

在各種各樣的皇家儀式和禮儀中，可能有一項只有很少有人聽說過的。

根據傳統，王室最高級別總管宮務大臣（Lord Chamberlain）其中的一項任務是伴隨君主出席年度議會活動。

他必須在已故君主墳墓上折斷手持的禮儀白杖，以標誌他為他們服務的終結。

現任宮務大臣安德魯·帕克（Andrew Parker）曾是英國情報機構之一軍情五處的前負責人，他從2021年4月就任此職。

這一儀式傳統可以追溯到幾個世紀以前。而上一次發生時則是70多年前，當時的克拉倫登伯爵（Earl of Clarendon）在喬治六世國王（女王的先父）的墳前斷杖。

菲茨威廉姆斯說，這樣的傳統賦予了英國王室獨特的魅力。