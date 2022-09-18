英國國王查爾斯三世：英國君主有什麼職能？
英國女王伊麗莎白二世去世後，長子查爾斯王子繼位，成為國王查爾斯三世。
英國是一個君主立憲制國家，體制傳承悠久， 議會和君主互輔並存。
英國國王有哪些職能？
國王是英國的國家元首，有許多議會職能，但君主的權力是象徵性、儀式性的；君主政治上保持中立。
他每天都會收到政府用紅色箱子送達的公文，比如重要會議前的簡報，或者需要他簽名的文件。
通常，每周周三首相會到白金漢宮覲見國王，陳述政府事務。
這些會面完全保密，沒有關於交談內容的官方記錄。
國王還具有一些議會職能：
- 任命政府 —— 贏得大選的政黨領導人通常被召到白金漢宮，國王在那里正式邀請他/她組建政府。大選前由國王出面正式解散政府；
- 議會開幕大典和國王的演講 —— 國王主持議會開幕大典，在上議院的王座上發表講話，宣佈政府施政計劃；
- 王室御准 —— 一項立法議案在議會通過後，必須得到國王御准才能成為法律生效。歷史上最後一次君主拒絶御准法案，是在1708年。
此外，國王將接待來訪的國家元首，並會見駐英國的外國大使和高級專員。他通常會在每年11月在倫敦的戰爭紀念碑前主持一年一度的「國殤日」紀念活動。
新國王是英聯邦首腦。英聯邦成員包括 56 個獨立國家，總人口 24 億。其中有 14 個國家被稱為英聯邦王國，這些國家的元首也是英國國王。
然而，自巴巴多斯於2021年成為共和國以來，加勒比地區的其他英聯邦國家表示他們可能會效仿。
國王查爾斯三世的形象將取代他母親的形象，出現在皇家郵政郵箱、郵票和英格蘭銀行的鈔票、硬幣上。
此外，新的英國護照上的文字將改為國王陛下（His Majesty），國歌歌詞中的「天佑女王」改成「天佑國王」。
王位怎樣傳承？
英國王位繼承順序規定，在位君主去世或退位時，王室成員按序列繼位，第一順位繼承人是君主的長子（伊麗莎白二世的父母沒有兒子，故長女繼位）。
作為伊麗莎白二世女王的第一個孩子，查爾斯在母親去世後成為國王，他的妻子卡米拉成為王后。
英國王室 2013 年修訂了王位繼承規則，確保兒子不再享受優先順位，跟姐妹同等。
查爾斯三世國王的第一王位繼承人是長子威廉王子。國王授予他威爾士親王的頭銜，還把自己登基前的康沃爾公爵頭銜傳給威廉王子。
威廉王子的長子喬治王子是王位的第二順位繼承人，女兒夏洛特公主是第三位。
王室成員住在哪裏？
國王查爾斯三世和王后卡米拉預計將搬進倫敦市中心的白金漢宮。
他們以前住在白金漢宮附近的克拉倫斯宮和英格蘭西部的海格羅夫。
威廉王子和他的妻子凱瑟琳王妃曾經住在倫敦城西的肯辛頓宮，最近搬到位於西郊溫莎堡附近的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）。
哈里王子和梅根·馬克爾住在美國加利福尼亞州。
君主立憲制有多受歡迎？
根據調查機構 YouGov 2022 年中進行的一項民意調查，女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動期間，62% 的英國人認為應該保留君主立憲制，而 22% 的人認為應該選舉產生國家元首。
2012年的 YouGov 民意調查顯示，對君主立憲制的支持率為 75% 。
2021年益普索公司（Ipsos Mori）兩項民意調查的結果與此非常相似：五分之一的受訪者人認為廢除君主制對英國有利。
調查顯示，大多數年齡較長的人支持君主制，但年輕人的態度明顯不同。
2011年，YouGov 首次就這個議題進行民意調查，59% 的18-24 歲的人認為君主制應該持續，而 2022 年這一比例降到 33%。