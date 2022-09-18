英國國王查爾斯三世：英國君主有什麼職能？

52 分钟前

圖像來源，Getty Images

英國女王伊麗莎白二世去世後，長子查爾斯王子繼位，成為國王查爾斯三世。

英國是一個君主立憲制國家，體制傳承悠久， 議會和君主互輔並存。

英國國王有哪些職能？

國王是英國的國家元首，有許多議會職能，但君主的權力是象徵性、儀式性的；君主政治上保持中立。

他每天都會收到政府用紅色箱子送達的公文，比如重要會議前的簡報，或者需要他簽名的文件。

通常，每周周三首相會到白金漢宮覲見國王，陳述政府事務。

這些會面完全保密，沒有關於交談內容的官方記錄。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 這是1972年的時候英國女王在查看每天都收到的紅箱子中的政府公文

國王還具有一些議會職能：

任命政府 —— 贏得大選的政黨領導人通常被召到白金漢宮，國王在那里正式邀請他/她組建政府。大選前由國王出面正式解散政府；

議會開幕大典和國王的演講 —— 國王主持議會開幕大典，在上議院的王座上發表講話，宣佈政府施政計劃；

王室御准 —— 一項立法議案在議會通過後，必須得到國王御准才能成為法律生效。歷史上最後一次君主拒絶御准法案，是在1708年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年10月14日，女王伊麗莎白公主和當時的威爾士親王查爾斯王子出席議會開幕大典

此外，國王將接待來訪的國家元首，並會見駐英國的外國大使和高級專員。他通常會在每年11月在倫敦的戰爭紀念碑前主持一年一度的「國殤日」紀念活動。

新國王是英聯邦首腦。英聯邦成員包括 56 個獨立國家，總人口 24 億。其中有 14 個國家被稱為英聯邦王國，這些國家的元首也是英國國王。

然而，自巴巴多斯於2021年成為共和國以來，加勒比地區的其他英聯邦國家表示他們可能會效仿。

國王查爾斯三世的形象將取代他母親的形象，出現在皇家郵政郵箱、郵票和英格蘭銀行的鈔票、硬幣上。

此外，新的英國護照上的文字將改為國王陛下（His Majesty），國歌歌詞中的「天佑女王」改成「天佑國王」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 1953年6月，伊麗莎白二世在西敏寺教堂加冕

王位怎樣傳承？

英國王位繼承順序規定，在位君主去世或退位時，王室成員按序列繼位，第一順位繼承人是君主的長子（伊麗莎白二世的父母沒有兒子，故長女繼位）。

作為伊麗莎白二世女王的第一個孩子，查爾斯在母親去世後成為國王，他的妻子卡米拉成為王后。

英國王室 2013 年修訂了王位繼承規則，確保兒子不再享受優先順位，跟姐妹同等。

查爾斯三世國王的第一王位繼承人是長子威廉王子。國王授予他威爾士親王的頭銜，還把自己登基前的康沃爾公爵頭銜傳給威廉王子。

威廉王子的長子喬治王子是王位的第二順位繼承人，女兒夏洛特公主是第三位。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2019年，英國王室成員聚集在白金漢宮為女王伊麗莎白二世祝壽

王室成員住在哪裏？

國王查爾斯三世和王后卡米拉預計將搬進倫敦市中心的白金漢宮。

他們以前住在白金漢宮附近的克拉倫斯宮和英格蘭西部的海格羅夫。

威廉王子和他的妻子凱瑟琳王妃曾經住在倫敦城西的肯辛頓宮，最近搬到位於西郊溫莎堡附近的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）。

哈里王子和梅根·馬克爾住在美國加利福尼亞州。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， （自左至右）喬治王子、劍橋公爵夫人、路易王子、劍橋公爵和夏洛特公主在開學第一天手牽手前往蘭布魯克學校

君主立憲制有多受歡迎？

根據調查機構 YouGov 2022 年中進行的一項民意調查，女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動期間，62% 的英國人認為應該保留君主立憲制，而 22% 的人認為應該選舉產生國家元首。

2012年的 YouGov 民意調查顯示，對君主立憲制的支持率為 75% 。

2021年益普索公司（Ipsos Mori）兩項民意調查的結果與此非常相似：五分之一的受訪者人認為廢除君主制對英國有利。

調查顯示，大多數年齡較長的人支持君主制，但年輕人的態度明顯不同。