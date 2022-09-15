英國女王葬禮：誰會參加、誰未受邀請？

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圖像來源，Getty Images

英國將在下周一（9月19日）為女王伊麗莎白二世舉行國葬儀式，多位世界領袖和王室成員都將到英國出席喪禮，預料規模將是數十年來最大。

葬禮邀請函上周末已經寄出，預料將會有大約500名外國政要出席，包括國家元首和王室成員。

大部分領導人被要求搭乘商業航班前往英國，而非使用私人飛機，同時他們也被告知將從倫敦西邊的一個地點一起乘坐大巴士到儀式舉行地點。

國葬儀式將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行，現場能夠容納大約2200人。

以下是目前所知將會參加以及不會參加的人。

歐洲王室成員

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 荷蘭國王威廉-亞歷山大（左二）和王后馬克西瑪（左一）將出席

歐洲各國的王室成員，其中許多是女王的血親，預計都將會出席。

比利時國王菲利普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）已經確認將會出席，確認出席的還有荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）和王后馬克西瑪（Queen Maxima），以及國王的母親、前荷蘭女王貝婭特麗克絲公主（Princess Beatrix）。

西班牙國王費利佩六世（King Felipe）和王后萊蒂西亞（Queen Letizia）也已經接受邀請，同樣也接受邀請的還包括挪威、瑞典和丹麥等國的王室成員。

美國總統

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國總統拜登在女王哀悼冊上留言，他將和夫人一同出席女王喪禮

美國白宮已經確認，總統拜登（Joe Biden）將偕同第一夫人出席，不過據了解他們不會和其他人一起乘坐大巴士前往西敏寺。

拜登是否會邀請前任總統特朗普，作為美國代表團的一部分，這個問題已經經過多次討論，但代表團人數的限制意味著前任總統並不一定能夠出席。

不過有人猜測某些前任總統和夫人，特別是奧巴馬（Barack Obama）及夫人，或許可能將作為私人賓客而受到邀請。

美國新聞媒體《政客》（Politico）報道，1977至1981年執政的前美國總統卡特（Jimmy Carter）沒有收到邀請。

英聯邦國家領袖

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新西蘭總理阿德恩已經接受邀請

英女王在位期間同時也是英聯邦國家的國家元首，英聯邦國家多位領導人預計也會出席女王喪禮。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern），加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）都已經接受邀請。

在英聯邦國家代表英國君主的多位總督預計也會和其國家領導人共同出席。

執政多年的孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina），斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）據報也已經接受邀請，印度總理莫迪（Narendra Modi）尚未確認是否出席。

其他領導人

圖像來源，CHRISTOF STACHE 圖像加註文字， 德國總統施泰因邁爾和意大利總統馬塔雷拉都將出席

其他已經接受邀請的世界領導人包括愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）、德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）、意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

韓國總統尹錫悅和巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也已經確認會出席。

此外，日本天皇德仁，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也將會出席。

中國領導人習近平收到邀請。中國外交部說，北京「正在考慮派出高層代表團」。習近平14日起在哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦訪問，這是他自從新冠疫情爆發之後首次外訪。

根據英國政府消息來源稱，因為其核項目而長期遭到國際制裁的伊朗，只會有大使層級的代表參加。

未受邀請

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京沒有受到邀請

英國政府消息來源告訴BBC外交事務記者蘭德爾（James Landale）表示，敘利亞，委內瑞拉和阿富汗等國代表沒有獲邀出席。

這是因為英國和這些國家沒有完全的外交關係。

朝鮮和尼加拉瓜只獲邀請派遣大使出席，而非國家元首。

俄羅斯、白俄羅斯和緬甸等國家則沒有任何人獲得邀請。

自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，英國和俄羅斯的外交關係幾乎全面崩潰，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的一位發言人上周表示，他「並未考慮」參加葬禮。

俄羅斯入侵烏克蘭部分的軍事行動從白俄羅斯領土發起，白俄羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）是普京的親密盟友。