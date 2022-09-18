英國公眾哀悼女王：「為瞻仰女王靈柩我安營扎寨排了30小時的隊」

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圖像加註文字， BBC記者克里斯蒂安·約翰遜加入了排隊的人流，親身體驗民眾熱情。

在女王國葬（9月19日）前四天期間，預期將會有數十萬普通民眾前去憑吊瞻仰女王在西敏廳的靈柩。

BBC記者克里斯蒂安·約翰遜（Kristian Johnson）加入了那些通宵露營排隊的人群，他們希望能在第一時間入內吊唁。在等待的漫漫長夜中，他們雖被雨水淋透，但也結交了新朋友。

星期二（9月13日）晚上10點鐘，大雨瓢潑，數小時前才剛剛結識的人們為避雨相擁在一起。雨傘幾乎無法為他們遮風擋雨。

我屬於其中的幸運者。我把帳篷支在倫敦（泰晤士河）南岸冰冷的人行道上，雖然能讓我免受雨水之苦，但即便如此，出去僅僅幾分鐘，我的牛仔褲就濕透了。

當然，被雨水打濕的不僅僅是我一個人。

「我們的屁股都濕了，但腳是乾的，」希拉·莫頓（Sheila Morton）說。她和朋友萊斯莉·奧哈拉（Lesley O'Hara）躲在箔紙下（保暖避雨）。

星期一（9月12日），記者的人數遠遠超過開始排隊的人。當時，凡妮莎·南達庫馬蘭（Vanessa Nathakumaran）自豪地排在第一位。她只拿了一個手袋 -- 還有48個多小時，她就可以進入西敏廳（Westminster Hall）瞻仰女王的靈柩了。

而當我在周二午飯時間加入凡妮莎所在的隊伍時，我排到了第17號。85歲的邁克爾·達維爾（Michael Darvill）和他55歲的女兒曼迪·德斯蒙德（Mandy Desmond）成了我的「新鄰居」。他們已經在露營椅上安頓下來。

沒有人看書、玩紙牌遊戲，也沒有人忙著看平板電腦，大家都在交談。這是一個大家都似乎不知不覺遵循的主題。沒人盯著手機屏幕，沒有人耳朵裏塞著耳機。有太多話要聊了。

雨越下越大（周二下午開始下毛毛雨），繼而變成傾盆大雨，我們的隊伍大約有50人。

一名叫加裏·基恩（Gary Keen）的男子為排隊者分發披薩餅。來自毛里求斯的傑奎琳·內莫林（Jacqueline Nemorin）與坐在她身旁幾位女性分享一盒草莓。在隊伍前面，一家當地慈善機構趕來為人們提供茶和咖啡。

住在（倫敦市中心）蘭貝斯橋附近的雅庫布·尤瑟夫（Yaqub Yousuf）從家中為排隊人群帶來了大批的物資、熱心的幫助，讓人在排隊時更舒服些。

「我看到這些女士們毫無凖備，所以我決定從家裏拿5把椅子，這樣她們就可以坐下了，」他說。「然後，我意識到一整晚她們會被雨水淋透的，因此我又拿了一些睡袋和毯子。」

隊伍中有人即興高歌「上帝保佑國王」，有人燃起蠟燭紀念女王，還有人利用點餐軟件戶戶送（Deliveroo）訂購食物。

圖像加註文字， 特魯斯·奈曼 1954 年首次抵達英國——也就是在女王加冕一年後。

即使在滂沱大雨中，安德魯·伊斯雷爾斯-斯文森（Andrew Israels-Swenson）繼續與85歲的特魯斯·尼曼（Truus Nayman）交換傾談各種故事。他們從那天第一次見面就沒有從兩人所坐的木製長椅上挪動過。

上周六晚上（9月10日）剛從明尼蘇達飛過來的安德魯說，晚上在長椅上找到可靠的位置後，他覺得自己好像跟贏了「金票」一樣。

「我是徹頭徹尾的保皇派」

來自荷蘭的特魯斯告訴我，她是在1954年第一次來到英格蘭的，也就是女王加冕後的第二年。

她說，「這種事現在我是老手了，因為丘吉爾1965年去世時我和丈夫排隊，我們站在這裏排了一整夜隊。」

她接著說，「1997年戴安娜王妃去世時，我和兒子在肯辛頓宮門前排隊等待簽署吊唁簿。然後就是女王母親在2002年去世，我一個人去排隊。我內心是保皇派。」

我凌晨2點爬進帳篷，渾身濕透。

我在2個小時醒來後，邁克爾和他的女兒曼迪儘管根本沒睡，但仍滿臉笑容。

邁克爾說，「我們在凌晨2點前被淋濕後，一直就沒擦乾過。雨水順著椅背往下流，我們就坐在雨水裏。」

圖像加註文字， 排在第六位的莫妮卡·法拉格

幸運的是，太陽出來了，雨過天晴。天氣變好不但讓人身體感到暖和，也提振了精神。人們喝著咖啡，揉著睡眼惺忪的雙眼突然意識到距離（他們等待的）歷史時刻僅剩下幾個小時了。

來自菲律賓的莫妮卡·法拉格（Monica Farag）排在第六號。雖然她沒有椅子坐，但61歲的莫妮卡在早晨7點仍然笑容燦爛。

她說，「儘管缺少睡眠，我太興奮了。這是一個美好的體驗。這是我在英格蘭36年以來的亮點。」

午飯前不久，我被告知收起帳篷。我們身後的人群多了起來。前一天晚上，人們依次而坐的隊伍是一條線，但現在隨著新來者開始爭奪位置，已經成了一排有5個人的隊伍。

當有人試圖加塞時，隊伍中曾一度爆發出「火藥味」。但最後在3點鐘（周三，9月14日）我們被分為20人一撥開始向前移動。

肅穆莊嚴的氣氛

我和特魯斯、安德魯、邁克爾、曼迪和保羅一起緩慢穿過蘭貝斯橋，朝西敏寺方向走去。

雖然雨早就停了，太陽高照，但當我們一行隊伍蜿蜒穿過維多利亞塔花園時，立刻被一種莊嚴肅穆的氣氛所籠罩。我們前一天晚上在雨傘下的玩笑與調侃此時此刻已經消失殆盡。

下午5點，大門緩緩打開。所有人都保持沉默。這是我排隊後第一次感覺到鴉雀無聲。

女王的靈柩擺在西敏廳的中央。我後面的一名女子強忍著眼淚。在我前面，安德魯和特魯斯手挽著手，併肩前行。

我仰視大廳天花板，走近女王的靈柩，低頭致意，（彷佛）一眨眼就結束了。排了30個小時的隊，在西敏廳的時間還不到90秒。

走出大廳，來到外面傍晚的陽光下，我的隊友之一正等在那裏。