英國女王逝世:女王留給查爾斯三世的奇特遺產

32 分钟前

服裝

手提包

天鵝和海豚

英國皇家鳥類保護協會(Royal Society for the Protection of Birds)指出,根據法律,英格蘭和威爾士所有無主的白色疣鼻天鵝都屬王室財產。