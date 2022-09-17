英國女王國葬：「愛女王，愛排隊」——耐心排隊屬於英國文化特色嗎?

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民眾排長隊耐心等候進入西敏廳

耐心排隊，無論多長都不急不躁，秩序井然，這是不是典型的英國傳統特色？

英國女王伊麗莎白二世在位70年，以96歲高齡辭世後，關於英國的「排隊文化」迅速成為社交媒體上的熱搜問題之一。

與這個問題相伴的是圖片，人們排長隊等候迎接伊麗莎白二世女王靈樞、瞻仰女王靈柩的照片和視頻。見頭不見尾的隊伍蜿蜒數公里。

女王葬禮前四天，周四（9月15日），這支隊伍從西敏廳（Westminster Hall）所在的威斯敏斯特宮（又譯西敏宮）外開始，沿泰晤士河岸一直向東排到倫敦塔橋以外，約有七公里長。

周三，約克大主教斯蒂芬·科特雷爾（Stephen Cottrell）對排隊的人們說：「我們正在遵循兩個偉大的英國傳統：愛女王和愛排隊。」

這句話可能抓住了成千上萬的人耐心等待並緩緩走向女王靈樞的心靈。

與友人排隊等候已有 12 個小時的退休校長克萊爾·萊納斯（Clare Lynas）， 61歲，就「想好好跟女王告別」。

對他們來說，如此漫長的等待是值得的。他們看了衛兵換崗儀式，這給了他們意想不到的與女王在一起的幾分鐘。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 排隊的人戴著不同顏色的腕帶，表明他們在隊伍中的位置

隊伍沿線為排隊者提供了各種服務，滿足基本需求：

共500多個便攜式廁所，設在沿線多個地點

隊伍經過的街區一些餐館和企業為排隊的人延長或通宵營業

為殘障人士提供無台階通道，並開設一條單獨的無障礙路線

政府在視頻網站 YouTube 上開放隊列實時跟蹤，供民眾隨時查看隊伍移動進展

圖像來源，UK Government / Google / YouTube 圖像加註文字， 隊列實時跟蹤頁面截屏，顯示隊列長4.6英里，排隊時間為8小時，距離起點最近的地標是柏蒙西河灘，可以使用What3Words應用程序代碼「rainy.tries，faded」進行定位。

對於熟悉英國文化習俗的人來說，排長隊、為排長隊的人們提供必要的服務，是一件尋常之事。

溫布爾登網球賽期間，按慣例會有一份長達 30 頁的排隊指南，詳細解釋觀眾應該如何排隊，有序地等候入場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1950年6月20日，溫布爾登網球錦標賽開幕，球迷排隊買入場券，等候期間玩牌打發時間

可追溯到第二次世界大戰

英國人對排隊的執著癡迷至少可以追溯到上個世紀中葉。喬治·奧威爾（George Orwell）在1947年的文章《英國人》中，試圖挖掘第一次到英國旅遊的外國遊客的心聲：

「那位想象中的外國觀察員肯定會被我們的溫順、彬彬有禮所震撼：聚集成群的人們行為有序，沒有推搡和爭吵，心甘情願地排隊。」

一些歷史學家認為，排隊這個社會習俗是在工業革命期間形成的。當時，城市化浪潮推動了工業社會的產生，引發了從農村到城鎮的人口流動，並徹底改變了日常生活的模式。

但真正塑造、確立了英國人「文明排隊」聲譽的是第二次世界大戰，肯特大學社會歷史和社會政策講師凱特·布拉德利（Kate Bradley） 博士說。

她2013年接受BBC採訪時說：「起初，排隊跟（生活）極端困難相關，因為窮人不得不排隊領取施捨，獲得慈善幫助。」

「當時的輿論宣傳都是敦促民眾各盡職守，遵守秩序。

「這是政府在動蕩不安的時期試圖控制時局的一種方式。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1938年6月29日，倫敦市中心 Selfridges 百貨公司茶和糖半價促銷，女顧客在門外排長隊等候

時至今日，有序、禮貌和自願排隊已經成為英國人引以為自豪的國民特色。

「排隊是英國特色的勝利。這簡直不可思議......"