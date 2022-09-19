告別女王伊麗莎白二世：英國人終生難忘的 10 天

34 分钟前

2022年9月8日，英國女王伊麗莎白二世在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡安然辭世，享年 96 歲，生前在位 70 年，是英國歷史上在位時間最長的君主。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 女王葬禮前一天，9月18日，倫敦海德公園內獻花哀悼的民眾

英國各地的民眾以自己的方式哀悼、吊唁。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 用壁畫向女王伊麗莎白二世致敬。9月17日，倫敦街頭。

成百上千名士兵在溫莎和威斯敏斯特為女王葬禮演練

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國皇家近衛軍擲彈兵團（Grenadier Guards）在溫莎操練，凖備周一（9月19日）迎接女王靈樞

從9月14日傍晚開始，女王靈樞一直停放在倫敦西敏廳內，王室成員守靈，成千上萬民眾徹夜排隊前往瞻仰。

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查爾斯三世國王和威爾士親王父子出人意料地出現在排隊等候告別女王的民眾面前，與他們交談、握手、致意。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 威爾士親王告訴孩子，隊伍已前進「過半了」，希望就在眼前

女王伊麗莎白二世靈樞頂上安放著人們熟悉的皇冠，上面鑲嵌著近 3000 粒寶石，其中2868顆鑽石，273 顆珍珠，17 顆藍寶石，11 顆祖母綠，5 顆紅寶石。這個皇冠是 1937 年為英國國王喬治六世（女王的父親）登基而制，設計時力求比前一個從維多利亞女王時代傳下來的皇冠更輕、更熨帖。

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女王靈車隊列從白金漢宮出發，最後抵達西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）。查爾斯三世國王、兒子威廉和哈里王子，還有其他王室成員在靈車後步行護送。

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圖像加註文字， 埃利諾·湯姆林森（Eleanor Tomlinson）希望她的畫能給人帶來「寬慰」

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9 月 9 日，查爾斯三世國王和王后從巴爾莫勒爾返回倫敦，走進白金漢宮。

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此前，蘇格蘭各地成千上萬民眾聞訊聚集在街道兩旁，目送女王靈樞啟程南下，前往倫敦。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 愛丁堡皇家英里大道旁送別女王靈樞的民眾

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴爾莫勒爾城堡外表達哀悼的鮮花

由於女王是在蘇格蘭而不是在倫敦去世，按照規定啟動「獨角獸行動」 —— 首先是蘇格蘭議會暫停，為女王國葬做凖備，隨後女王陛下的遺體從巴爾莫勒爾被運送到荷里路德宮。消息公布後，新國王和王后留在巴爾莫勒爾，次日前往倫敦。