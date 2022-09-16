英國女王逝世 中國政府代表團到西敏宮吊唁受阻引發政治風波

27 分钟前

圖像來源，PA Media

在英國為逝世的女王伊麗莎白二世舉行隆重葬禮之前，中國政府一代表團被禁止進入倫敦西敏宮瞻仰女王的靈柩。

據BBC了解，英國下議院議長林賽·霍伊爾爵士（Sir Lindsay Hoyle）因中國對五名英國下議院議員和兩名上議院議員實施制裁而拒絶了中國代表團進入西敏宮吊唁女王的請求。

而女王的葬禮下周一（9月19日）將在與西敏宮只有一街之隔的西敏寺內舉行，之前，女王靈柩在西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）停放四天。

BBC記者就此聯繫下議院議長辦公室時得到回復說：不對安保問題發表評論。

首相府唐寧街10號拒絶置評。一名發言人說，能否進入議會由議會決定。

中國外交部發言人毛寧在9月16日的記者會上被問及此事時表示，還沒有看到相關的報道。她說：「伊麗莎白二世女王國葬是英國的重要活動，外國代表團應英方邀請出席活動，是對已故女王的尊敬和對英國的重視。英方作為主人理應秉持外交禮節和待客之道。」

據香港媒體報道，中國國家副主席王岐山將到英國參加女王的葬禮。但是毛寧在16日的記者會上只是說，中方正在考慮派高級別代表團出席英國女王伊麗莎白二世的國葬，「將適時發佈有關消息」。

目前並不清楚，被下院議長禁止進入西敏廳的是否是指這個「高級別代表團」。

政治風波

2021年3月，中國宣佈對「惡意傳播謊言和虛假信息的英方9名人員和4個實體實施制裁」，其中包括七名英國議員，他們一直對新疆人權問題提出尖銳批評，指責北京虐待維吾爾穆斯林。

周四（9月15日），被中國列入制裁名單的英國保守黨議員伊恩·鄧肯·史密斯和蒂姆·勞頓等七名議員寫信給英國外交大臣，呼籲英國撤回對中國國家主席習近平出席女王葬禮的邀請。

他們在信中說，鑒於中國政府的人權記錄，中國代表團出席女王的葬禮是「完全不合時宜」。

信中還表示，邀請對維吾爾少數民族進行種族滅絶的「設計師」「非比尋常」。

英國首相發言人表示，按照慣例，所有與英國有外交關係的國家代表都獲得參加國葬的邀請。

英國將在周一（9月19日）為女王伊麗莎白二世舉行國葬，多位世界領袖和王室成員都將到英國出席葬禮，預料規模將是數十年來最大。

葬禮邀請函上周末已經寄出，預料將會有大約500名外國政要出席，包括國家元首和王室成員。已經確認將出席葬禮的包括美國總統拜登、法國總統馬克龍、德國總統施泰因邁爾、意大利總統馬塔雷拉和歐盟委員會主席馮德萊恩等。

中國領導人習近平也在英國的邀請名單中，但預計他將不會參加。9月15日-16日，習近平在烏茲別克斯坦參加上海合作組織峰會，與俄羅斯總統普京舉行了會晤。這是習近平自新冠疫情開始近三年來第一次出國訪問。

中國外交部說，北京「正在考慮派出高層代表團」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 女王靈柩停放在西敏宮內，英國公眾排長隊吊唁。

有香港媒體透露，王岐山將到英國參加女王的葬禮。

英國女王去世後，王岐山曾經前往英國駐中國大使館吊唁。

王岐山表示，伊麗莎白二世女王是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪華的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻。

2015年，中國國家主席習近平對英國國事訪問期間，也曾應女王邀請前往白金漢宮參加國宴。

英中關係

自2015年英國與中國關係被稱為「黃金時代」之後，兩國之間因為香港問題、新疆人權問題和美、中競爭對抗出現了越來越緊張的局面。

本次中國代表團被禁止到西敏宮吊唁女王並不是中國官員第一次有此待遇。

2021年9月，中國駐英大使鄭澤光上任後不久應邀在議會下院參加一次由跨黨派中國小組組織的招待會。但他被英國議會議長告知，在中國解除對多名英國議員的制裁之前，英國議會將不歡迎他前往議會大廈訪問。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國議員伊恩·鄧肯·史密斯爵士，曾擔任保守黨黨魁。他是因新疆人權問題被中國政府制裁的英國政界人士之一。

媒體注意到英國議會與英國政府在處理與中國關係時的不和諧。最先爆出中國代表團被禁止到西敏宮吊唁女王的美國政治媒體「政客」（Politico）記者寫道：（西敏宮和西敏寺）相距只有160碼（約合146米）但卻隔了數英里之遠。

BBC記者喬納森·約瑟夫斯（Jonathan Josephs）在報道中也寫道：在英中關係已經緊張的情況下，對中國代表團瞻仰女王靈柩加以禁止的決定顯然不可能有助於關係的改善。

英國政界人士對這一決定也有不同的看法。保守黨議員理查德·格雷漢姆（Richard Graham）在倫敦電台（LBC）中表示，如果英國不邀請習近平出席女王的葬禮才是「非比尋常」。

他說在全國哀悼女王擱置所有政治問題的時候，這個爭拗是對女王葬禮的重大干擾。

中國代表團為什麼去不了西敏宮？

西敏宮堪稱英國政治的中心，西敏廳建於11世紀最古老的部分，至今仍保留中世紀的木屋頂。女王的靈柩就停放在木屋頂下的靈柩台（catafalque），供英國公眾瞻仰吊唁。

而西敏寺是英國國王與女王接受加冕的地點，1953年女王曾在這裏進行加冕儀式，她和菲利普親王1947年也在此結婚。

根據議會規則書（Erskine May），1965年伊麗莎白二世女王同意西敏宮的控制權由君主任命的掌禮大臣與下議院議長和上議院的議長三人共同分享。

雖然規則書沒有提到瞻仰靈柩等重大場合由誰控制和決定，但關係到「邀請外國政要在西敏宮向上下兩院發表講話」這類事宜時，邀請「通常」是經以上三人的同意才發出。