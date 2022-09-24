英國推50年來最激進減稅方案，財政大臣克沃滕稱「新時代」到來

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圖像來源，Number 10 圖像加註文字， 克沃滕和首相特拉斯

英國財政大臣誇西·克沃滕（Kwasi Kwarteng，關浩霆）宣佈本國近50年來最激進的減稅方案，聲稱這是英國經濟的一個「新時代」。

方案包括取消僅適用於高收入人群的最高所得稅稅率，並降低收入所得稅和置業印花稅，同時先前提升企業所得稅的計劃亦將擱置。

克沃滕表示，英國需要一次重大政策轉向，來刺激經濟增長。

但是在野工黨表示，這項自20世紀70年代以來最大規模的減稅措施並不能解決英國當前的生活成本危機，是一項「獎賞已富者的計劃」。

但是克沃滕堅持，他的減稅計劃是「公平」的。

減稅措施宣佈之際，正值英倫銀行（Bank of England）發出警告指英國可能已經處於經濟衰退當中。

財政大臣發表講話宣佈方案之際，英鎊兌美元隨即大跌至37年來的新低。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克沃滕

放棄前首相約翰遜（Boris Johnson）經濟政策的克沃滕，已經取消通過增稅來支付公共服務的計劃，他的目標是刺激經濟增長。

在下議院公布這個被稱為「迷你預算」（mini-budget）的計劃時，克沃滕表示，高稅率「破壞了英國的競爭力」，降低了工作和企業投資的積極性。

他宣佈，基本所得稅將會在4月下調一個百分點，至19%——比原計劃早一年。

他還宣佈，最高所得稅從45%下調至40%，意味著從4月起，英國將只有一個較高稅率。

還有一項出乎意料的措施是，年收入高於15萬英鎊的人群最高稅率45%將會廢除。

所得稅削減，以及國民保險（National Insurance）的回調，將令較高收入人群能存下更多錢。

其他措施包括：

英格蘭及北愛爾蘭民眾為置業支付印花稅的門檻將會上調至25萬英鎊

首次置業買家的門檻將上調至42.5萬英鎊，而他們能夠申請稅收減免的物業價值

也將從50萬英鎊上調至62.5萬英鎊

原計劃的啤酒、蘋果酒、葡萄酒和蒸餾酒稅率上調將取消

銀行家的獎金上限將取消

將設立新的投資區域，區內企業將享受減稅和放寬計劃規限，以鼓勵房產建設

克沃滕兌現了承諾，對約翰遜制訂的國民保險金上升進行回調。

他還確認，原定將企業所得稅從19%提升至25%的計劃也會取消。

克沃滕宣佈的減稅計劃，預計至2027年的總支出會達到近450億英鎊。這位財政大臣表示，這會「將停滯的惡性循環扭轉為增長的良性循環」。

「我們在一個新時代需要一個新的做法，聚焦在增長上，」他說。

據英國財政部指，方案宣佈後，政府國債將上升720億英鎊。

收入所得稅的改變並不適用於蘇格蘭，但是企業稅和國民保險的下調是全英國通行。

「大賭博」

獨立的英國財政研究所（Institute for Fiscal Studies）所長保羅·約翰遜（Paul Johnson）表示，這一方案相當於是自1972年預算案以來的最大規模減稅，減幅比預期高50%。

他說，要實現這些措施，英國可能會在三年內借入1200億英鎊。

保羅·約翰遜還表示，計劃是一次「大賭博」，錢被投進一個通脹仍然高企的經濟裏。不過，他表示，如果經濟增長「真的能跟上」，這些是「可控的」。

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分析——BBC政治事務記者尼克·伊爾德利（Nick Eardley）

這不是迷你預算。這是激進的減稅經濟干預，是一次重大的方案調整。

鮑里斯·約翰頓的稅務計劃已被丟棄。很多家庭將會省下一些錢，但是一些最大的稅務減免將是給那些最高薪的人。

而這將會花掉很多錢。

在財政大臣的算盤裏，這是值得的。人們需要幫助支付賬單，而減稅將會刺激增長。如果你提振了經濟，將會有更多的稅收，然後這會幫助在中期支付債務。

但是很多人懷疑這會不會奏效。

資深保守黨人多個月來一直在警告，指這一策略是錯誤的，將會令未來的世代被債務所累。

反對黨認為，政府為富人減稅是優先級設定錯誤，應該從能源公司利潤的暴利稅中籌錢。

財政部未有表示，預期會在什麼時候達到經濟增長的目標。

但是財政大臣決心推進這項激進的政策轉向。最大的問題是：它會奏效嗎？

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工黨形容，克沃滕的講話是「承認12年的經濟失敗」。

「保守黨人不能夠解決生活成本的危機，保守黨人就是生活成本的危機，而我們的國家再也受不了他們了，」影子財政大臣蕾切爾·裏夫斯（Rachel Reeves）說。

「財政大臣今天表明了，他的優先給了哪些人。這不是增長計劃，是一個獎賞已富者的計劃。是回到過去的下滲（涓滴/trickle-down）經濟時代，是未來倒退，不是一個勇敢的新時代。」

自由民主黨黨魁愛德·戴維（Ed Davey，戴宏）表示：「這是億萬富豪的預算案，顯示了保守黨完全脫離了那些苦於負擔賬單的家庭。」

衰退並非「不可避免」

在減稅方案宣佈時，金融市場立即產生反應，英鎊匯率和英國股市同時下挫。

但是，克沃滕表示，他的減稅計劃對各個收入等級是「公平」的。

在接受BBC政治事務編輯克里斯·梅森（Chris Mason）訪問時，財政大臣表示：「我完全不認為這是一次賭博。」

「在我看來，堅持原有的路線才是賭博。」

他堅稱，不減稅，繼續奉行前任首相約翰遜的方向，風險更大。

「所以我們必須要做的是重啟，重新考慮，」克沃滕說。

就工黨的批評他回應指，「迷你預算」不是承認失敗，而英倫銀行預測的衰退也「並非不可避免」。

但是，他說：「我們也承認我們能夠做得更好。」

他表示，減稅、取消國民保險提高的計劃以及對家庭能源賬單提供支持將會「幫助社會裏最脆弱的人群度過一段艱難時期」。

在被問到英國經濟是否正在衰退時，克沃滕表示，雖然英倫銀行這樣描述，但是他認為就算有衰退也是小幅度的，而他希望「我們會反彈並增長」。

被追問時，他拒絶確認英國經濟是否在衰退。

年度公布經濟預測

方案還包括一些政府計劃為家庭和企業能源賬單設定上限的計劃細節。

克沃滕表示，這些預算中的成本是「特別不確定」，因為能源價格不穩定，但是以近期價格為凖的話，這一方案從10月起的6個月裏，總支出預計約在600億英鎊左右。

「我們預期支出會隨著與供應商談判出新的長期能源合約而下降，」他說。

政府通常都會公布獨立預報，來反映大規模稅務調整對經濟的影響，但是克沃滕選擇不這樣做，因為他的講話在程序上並不算是預算案。

但是，克沃滕承諾，英國預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）將會在年底前公布全面的經濟預測，新年還會公布第二份。

國債的大幅上漲正值通脹處於40年新高之際，從而令利息支付增加。