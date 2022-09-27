查爾斯國王如何幫助拯救英國農家奶酪

賈斯汀·羅拉特 (Justin Rowlatt)

BBC氣候事務編輯

44 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1995年查爾斯國王在還是威爾士親王的時候，他品嚐了用傳統方式製作的英國柴郡奶酪

國王查爾斯三世多年來以支持環境和社會事業而聞名，但你是否知道，他還曾在英國傳統手工奶酪的復興中發揮了決定性作用。

這是查爾斯利用自己的職位幫助解決他所關心的問題的一個完美例子。它可能也暗示了一位現代卡羅萊君主（查爾斯三世）的樣子。

奶酪的故事開始於20世紀90年代初。當時，一系列食品恐慌動搖了人們對英國食品的信心。

為工業化奶酪製造商指定的新衛生規則被用於生產農家奶酪的乳品廠，包括可能禁止使用未經高溫消毒的牛奶。

全國各地的傳統小規模手工奶酪作坊都在破產的邊緣搖搖欲墜。

倫道夫·霍奇森很擔心，此前十年中，他一直試圖通過自己位於倫敦考文特花園的奶酪店「尼爾庭院乳品坊」推廣最好的產品、爭取重振英國奶酪釀造。

他說：「我當時真的認為，英國傳統奶酪製作手藝就要永遠失傳了。」

圖像加註文字， 奶酪在倫敦的尼爾庭院乳品坊發酵成熟

霍奇森先生成立了「專業奶酪製造商協會」（SCA），為手工傳統奶酪生產者的利益游說，他們的工作引起了當時的威爾士親王的注意。

奶酪的好壞，取決於製作奶酪的牛奶。當時的王子熱衷於支持生產手工奶酪的奶牛場保證高福利和環境標凖。

他還對保護傳統的英國農業和食品生產技能很感興趣。

查爾斯於1993年成為專業奶酪製造商協會的贊助人，聽說了該行業面臨的麻煩。

他從前的顧問們說，威爾士親王的答案是他解決問題的一個典型方式。

他決定在海格羅夫（他在格洛斯特郡的住所）午飯時間召開一次會議。

他的前新聞秘書朱利安·佩恩解釋說，國王喜歡「以創造可能性和提供解決問題方案的方式將人們和組織聯繫起來」。

他補充說，查爾斯國王不會去告訴人們應該怎麼做，而是把他們聚集在一起，看看他們是否能自己找到方案。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 威爾士親王於2017年在普雷斯頓品嚐奶酪

查爾斯把奶酪製造商，奶酪店，以及農業部的公務員和政府部長一起邀請到他的鄉村別墅。

霍奇森先生對1999年的會議記憶猶新。

查爾斯問道：「我們認為保持這些奶酪和傳統很重要嗎？」每個人都同意。

他要房間裏每個人回答的下一個問題是：「那麼，你打算怎麼做？」

會議結束時，公務員同意與奶酪製造商合作，制定一項行為守則，以確保小型乳品廠的良好衛生狀況。

霍奇森說，這是英國奶酪史上一個「非常重要的時刻」。

他回憶道：「他不是在尋求大家關注他提供的支持，只是把所有人聚集在一起，找到了一條從上到下解決問題的出路。」

專業奶酪製造商協會前主席蒂姆·羅克利夫說，查爾斯的干預奏效了。他說：「從那天起，我們就開始了與行業權威對話溝通，而不是開戰。」

圖像加註文字， 西威爾士奶酪製造商帕特里克霍爾登說，國王查爾斯三世的努力拯救了他的農場

之後，英國奶酪行業蓬勃發展。

在西威爾士的山上，我遇到了帕特里克·霍爾登和他的妻子貝基，他們用75頭艾爾郡奶牛出產、未經高溫消毒的牛奶製作了一種名為Hafod的切達乾酪奶酪。

帕特里克說，查爾斯國王的努力當時拯救了他的農場。

他說，查爾斯王子看到了農民為他們的牛奶增加收益的迫切需要。他說他的農場之所以能經營下去，是因為他可以通過將牛奶變成手工奶酪來增加兩倍的利潤。

帕特里克並不是個唯一一個例子。

專業奶酪製造商協會前主席羅克利夫笑著說，現在英國市場上有700多種不同的英國和愛爾蘭農家奶酪。他說：「我敢說，這可能比法國的奶酪品種都要多」。

農家奶酪已成為一個每年價值高達數百萬英鎊的產業，支持著英國數百個小農場，數千個工作崗位，現在英國奶酪出口到世界各地。

查爾斯通過召開會議，建立橋樑，讓人們有機會一起溝通交流，悄悄地幫助推動了各種其他事業。

當然，現在規則已經改變。現在他已經成為國王，必須保持政治中立，但目前尚不清楚這是否會阻止他支持他所關心的事業。

例如，他正在計劃一個低碳加冕禮。

王室消息人士向英國廣播公司證實，決定誰將參加將是在堅持皇家禮賓規則、同時降低碳足跡之間的「平衡」。

白金漢宮可能會告訴英聯邦國家領導人，他們不需要親自到場出席，以減少飛往倫敦的飛機數量。

下個月將是查爾斯國王統治的第一個月。預計他還將利用訪問法國的機會，來推動一個在非洲種植數百萬棵樹的計劃。