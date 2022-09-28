北京大學匯豐商學院英國分校擴建計劃為何遭遇反對

2022年9月28日

圖像來源，PHBS 圖像加註文字， 擴建工程規劃者稱，該地塊上增加的建築佔地面積343平方米，僅佔牛津綠化帶的0.00005%。

英國議員莫蘭（Layla Moran）與選區居民希望政府拒絶中國北京大學匯豐商學院（PHBS）在一個綠化帶上擴建校園的申請。

PHBS所在地，牛津西及阿賓頓區（Oxford West and Abingdon）的議員莫蘭說，該校擴建計劃 「主要受益者」將是中國，而不是當地居民。

事實上，該校在2017年就從英國開放大學（Open University）買下了位於牛津綠化帶上野豬丘（Boars Hill）的大宅Foxcombe Hall作為校舍。

當地的白馬谷區議會（Vale of White Horse District Council）今年9月7日批准了擴建計劃。

根據該決議，這一地塊的用途可以從非住宅教育用地改為住宅用地，並對建築進行大改造。

決議已提交給區議會秘書處代表克拉克（Simon Clarke）。

遭遇反對

來自自由民主黨（Liberal Democrats）的莫蘭說，此計劃「極其不合適」，她告訴英國下議院， 「迫切」希望與克拉克會面，解釋為何「此計劃在當地和英國都是個錯誤的選擇」。

莫蘭在提交給英國議會的文件中補充說：「這項規劃將在綠化帶上進行明顯的開發，而野豬丘的當地計劃是保護綠化帶。」

地方團體「野豬丘之友」也要求克拉克暫停這項計劃的申請。該團體聲稱，在有關校園附近的替代住所的潛在用途方面，區議會的議員們被擴建規劃官員 「誤導」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 來自自由民主黨的莫蘭說，此計劃「極不合適」。

但是，北京大學匯豐商學院的規劃代表史拉特（Paul Slater）則強調，該校希望為135名學生提供一個 「世界級的環境」，讓這些學生在該處學習。

他表示，該地塊上增加的建築佔地面積343平方米，僅佔牛津綠化帶的0.00005%。

「泰晤士報高等教育評鑒」將北京大學列為世界最佳大學之一，排名全球第16。

目前當地共有303人正式連署反對此擴建計劃。

擴建計劃

圖像來源，PHBS 圖像加註文字， 北京大學匯豐商學院強調該分校希望為135名學生提供一個「世界級的環境」，讓這些學生將在該處學習。

該計劃將包括建造60名學生的臥室、一個餐廳、一個校園咖啡館和商店、健身房和一個演講廳的擴建。一座老實驗樓也將被拆除。

這座被列為二級保護的老建築以前由開放大學使用，後來被北大買下。

2015年，開放大學宣佈關閉7個區域中心，包括在牛津郡的校園。