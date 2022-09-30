英國國王查爾斯三世新幣設計揭曉 新幣和舊幣的三點不同

55 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英鎊硬幣上的查爾斯頭像

英國女王伊麗莎白二世去世後，新國王查爾斯三世繼位，「改朝換代」的各項工作已經開始進行。

國王作為英國的國家元首，除了有許多象徵性、儀式性的職能，也深入到普通民眾的日常生活中。

鑄有查爾斯國王肖像的英國新硬幣設計已經揭曉。預計新的英鎊50便士硬幣將在幾周內開始流通。

另外揭曉的還有5英鎊的紀念硬幣，硬幣的背面有兩幅已故女王的肖像，記錄她從年輕到年邁的70年在位歷程。

查爾斯國王親自批准了新幣上的設計，據了解，他對硬幣上自己的鑄像很滿意。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國女王時期發行的貨幣，都印有女王頭戴王冠朝右看的側面像。

從2023年開始，在英國使用的從1便士到2英鎊的各種幣值的硬幣，都將鑄有查爾斯國王的形象。

這些新幣將與女王在位時印製的270億枚硬幣在市場上共同流通。

英國皇家鑄幣廠的首席執行官安妮·傑索普（Anne Jessop）說，硬幣一般流通20年，因此伊麗莎白女王和查爾斯國王的硬幣將在未來許多年裏一起流通。

雖然都是硬幣，但是查爾斯國王的硬幣與女王硬幣還是有三個極為重要的不同之處：

1.查爾斯像臉向左，女王像向右

英國王室有數百年的傳統，新君在錢幣上的臉部朝向與舊君王相反。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 兩枚硬幣的背面設計紀念已故女王

因此即將流通的硬幣上，查爾斯國王面向左邊，伊麗莎白女王時期鑄造的錢幣上她面向右邊。

但這樣的傳統也曾有過破例。女王的伯父、曾短暫在位不到一年的愛德華八世，就堅持與前任國王喬治五世一樣臉朝左邊，因為他認為臉朝右並不是最佳形象。

2. 查爾斯不戴王冠，女王戴王冠

女王在位70年，人們熟悉的英國錢幣上都有她頭戴王冠的圖像。

但是查爾斯選擇了不戴王冠。

官方肖像的設計是為了體現國王平易近人的形象。

3.銘文用英文不是拉丁文

以前的英國君主在硬幣銘文中使用他們名字的拉丁文版本。然而，新硬幣上寫的是英文的查爾斯三世（Charles III），而不是拉丁文的Carolus。