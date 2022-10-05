接受英國首相特拉斯建議 查爾斯國王將不出席COP27

57 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 白金漢宮已經確認，英國查爾斯國王將不出席下個月在埃及舉行的氣候變化會議。

白金漢宮確認，英國國王查爾斯三世將不出席下個月在埃及舉行的聯合國氣候變化峰會COP27。

它做出相關回應是因為《星期日泰晤士報》此前刊登一篇報道稱，英國首相特拉斯「命令」國王不要參加。

白金漢宮說，國王向政府徵求了建議，特拉斯女士也給出了建議。

白金漢宮聲明說：「基於相互的友誼和尊重達成協議，國王不會出席這次會議。」

在上個月登基之前，當時還是威爾士親王的查爾斯曾經表示他將出席全球氣候變化的這場年度會議。

BBC英國王室事務記者強尼·戴蒙德表示，他向王室提出的問題是：鑒於查爾斯國王長達數十年對環保運動的熱情支持，國王個人對此一定感到失望。

但王室回應說，國王會因此感到不快的想法並非事實。國王一向注意英國君主的作用，即根據政府的建議採取行動。

2021年11月，在英國前政府的安排下，當時作為查爾斯王子的國王前往埃及，在訪問期間會見了埃及總統塞西，敦促埃及政府加大在防止氣候變化方面的努力。

過去，作為威爾士親王，查爾斯履行了他對環境問題的堅定承諾，長期以來倡導呼籲減少氣候變化影響。

2021年，他在格拉斯哥舉行的全球氣候變化峰會COP26開幕式上發表了講話，當時峰會由英國主辦。已故的英國女王也通過視頻致辭。

保守黨資深議員托比亞斯·埃爾伍德表示，他希望要「理性常識」地看待這個問題，讓查爾斯國王前往埃及。

他在一條推文中說，查爾斯國王在環境保護領域發出「受人尊敬的國際聲音」，他的出席將為英國代表團增加「權威」。

BBC王室事務記者肖恩·科格蘭的分析

在去年的COP26會議上，當時的查爾斯王子是大會上的明星之一，熱情地呼籲世界領導人在氣候變化問題上採取「要打一場戰爭般的態度」。

今年，至少在表面上，（英國王室和政府的）有無爭議的協議，他不會去（COP27）。

他將不得不保持低調。

但是，值得注意的是，這是關於他不會「親自出席」，這可能為查爾斯做出其他虛擬貢獻留下一線希望。

這不可避免地會讓有人猜測，在符合英國憲法的規定之下，這將真正讓國王感到失望。幾十年來，他一直努力致力於解決這些環境問題。

它還可能增加一位新國王和一位新首相之間早期關係緊張的可能性。

但是，不同的角色就有不同的規則的，國王一直都已經清楚：作為一國之君，他必須在一套不同的政治中立約束下行事。

保守黨內閣大臣西蒙·克拉克表示，據他所知，國王不出席會議的決定是「友好平和地」做出的。

他告訴英國廣播時代雜誌，關於國王被命令不要出席這次大會的建議根本不是事實。他表示，這個問題由政府而不是君主來處理是完全正常的程序。

埃及當局表示，他們希望利用擔任COP27主席國的時間，敦促國際社會兌現支持發展中國家應對氣候變化破壞性影響的承諾。

然而，在峰會之前一直存在各種批評。人權觀察表示，埃及已嚴重削減對環保組織工作的支持。但開羅的官員們表示，該報道有誤導。

COP27大會是聯合國的峰會，將於11月8日至16日在埃及沿海城市沙姆沙伊赫舉行。

圖像來源，Buckingham Palace/Getty Images/PA 圖像加註文字， 查爾斯國王夫婦、威爾士親王威廉王子夫婦最新發佈的合影。

從10月中旬開始，查爾斯國王將參加他自英國王室哀悼期結束以來的第一批公開活動，包括在愛丁堡為來自英國各地的南亞社區舉行的招待會，以及訪問蘇格蘭法夫的鄧弗姆林修道院。

周一，唐寧街駁回了媒體有關命令國王不准出席峰會的說法。

政府的一位發言人表示，英國王室是否有任何成員在COP27氣候會議上發言是王室的問題。

英國首相的官方發言人不願對首相與國王之間的對話發表評論，但表示英國在應對氣候變化方面有著「令人自豪的記錄」。