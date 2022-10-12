「中國科技威脅國家安全」——英國GCHQ首長弗萊明爵士發出警告

戈登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

13 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 弗萊明爵士促請各國提防引入中國科技所要付出的「隱藏成本」。

英國政府通信總部（GCHQ）總監稱，中國科技對英國安全與繁榮構成重大威脅。

傑瑞米·弗萊明爵士（Sir Jeremy Fleming；傅烈明爵士）在一場演講中稱，中國國家領導層在利用科技，實現對國內與國外的控制。

他強調形勢刻不容緩，英國與盟國得予以應對。

弗萊明爵士同時指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰事上已筋疲力盡，但目前沒有動用核武器的跡象。

這位情報機關首長在皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）週年安全演講上對觀眾說，中國正刻意、耐心地「透過塑造世界科技生態」，著手獲取「戰略優勢」。

弗萊明爵士認為，中共旨在操縱支撐百姓生活的科技，在國內外植入其影響力，並創造監控的機會。

他警告說，中國透過向世界各地出口科技，尋求建立「附庸經濟與政府」，而這些國家在以「隱藏成本」吸納中國科技的過程中，蒙受著「抵押未來」的風險。

他提出了系列案例，包括：

中國反駁弗萊明爵士言論

圖像來源，Xinhua

中國駐英國大使館在弗萊明爵士發表演講後不久，對其言論表示「堅決反對」，「予以強烈譴責」。

「中國堅持走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，始終是維護世界和平、促進共同發展的堅定力量。反觀美英等少數國家，它們慣用科技優勢打壓遏制別國發展，在國際上製造對立對抗，給世界帶來了數不清的混亂和動蕩。誰是國際和平與安全的威脅，世人早有公論。」

但這位情報總監說，他不會阻止兒童使用中國企業字節跳動旗下應用TikTok（抖音國際版），然而他也說，年輕人應多加留意其個人信息會如何被分享。

他在演講前對BBC第四廣播電台欄目《今日》（Today, BBC Radio 4）說：「不，我不會（制止兒童使用TikTok），但我會跟我的孩子聊，了解他們如何看待手機上的個人信息。」

「我想從小開始認識世上沒有免費商品實在很重要。我們在使用這些服務時，我們以自己的數據來交換。要是符合比例，我們又對它們保障數據的手段感到放心，那就最好不過。」

他還說：「好好利用，拍好視頻，使用TikTok，但想清楚才用。」

但弗萊明爵士也認為，中國控制未來科技並非無可避免。他說：「我們未來的戰略科技優勢，在於我們接下來作為一個群體會怎麼做。」

弗萊明爵士所運營的機關負責監聽通訊與網絡空間。他呼籲英國各大學就與中國合作開展「成熟」對話。

一些教育機構與中國同業建立合作項目，而這些合作伙伴與國防或情報機關有聯繫，引起爭議。

弗萊明爵士對演講觀眾說，英國應繼續歡迎中國學生留學，但要「清楚說明哪些是我們要求額外保護的科技領域」，例如人工智能和量子計算機工程方面，尤其重要。

他的演說也提到了俄羅斯入侵烏克蘭事態。他說，俄羅斯軍隊已「筋疲力盡」，物資與彈藥快將耗盡。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 弗萊明爵士認為俄羅斯不但在烏克蘭瀕臨彈盡糧絶，也丟失了盟友。

他認為動員囚犯與毫無作戰經驗的兵丁「說明情況有多絶望」，並批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）做出錯誤決定。

弗萊明爵士在BBC《今日》欄目中評論俄軍狀況時，形容它「彈盡朋絶」。

他補充說：「俄羅斯的戰爭機器能推出各式武器，庫存與專家經驗雄厚，但即便如此，它還是在烏克蘭弄得捉襟見肘。」

弗萊明爵士在演講之後被問到俄羅斯可能動用戰術核武器的憂慮，他回應說，任何使用核武器的提議都「極其危險」，但俄羅斯距離使用核武器似乎仍然「遙遙無期」。