英國國王查爾斯三世和王后卡米拉將於5月6日加冕

肖恩·考夫蘭（Sean Coughlan）

BBC王室事務記者

2 小时前

圖像來源，Hugo Burnand 圖像加註文字， 英國國王查爾斯三世的加冕儀式將結合古代與現代形式。

英國白金漢宮宣佈，國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮將於5月6日星期六在倫敦威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）舉行。

王后卡米拉（Camilla, the Queen Consort）將與國王一同出席，她也將在這個歷史性的儀式上加冕。

查爾斯國王在他母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）女王去世後成為君主。加冕典禮標誌著，為他的新統治進行象徵性慶祝。

國王將在盛大的儀式中被加冕為君主，並戴上王冠。

明年舉行的加冕禮將是近70年來首次。上次是1953年6月舉行的伊麗莎白二世的加冕禮。這次也是自1902年愛德華七世（Edward VII）登基以來首次在周六舉行的加冕禮。

目前還不清楚是否會多增加一個銀行假期（bank holiday），或將假期移到加冕典禮的周末，因為銀行假期已經安排在5月1日（星期一）這周早些時候。

白金漢宮表示，這場儀式將結合古代和現代的形式，稱它將「根植於悠久的傳統」，但也將「反映君主今天的角色，並展望未來」。

王后卡米拉也將加冕，這是儀式的一部分，與國王的加冕儀式類似，但形式上更簡單。

圖像來源，Chris Jackson/PA Wire 圖像加註文字， 卡米拉也將接受加冕禮。

在加冕典禮上，查爾斯國王將年滿74歲，是新君主加冕時年齡最大的一位。這天也是他的孫子阿奇（Archie）的四歲生日，阿奇是哈里王子和梅根的兒子。

加冕儀式一直在倫敦的威斯敏斯特教堂舉行，已有900多年歷史，這座中世紀的教堂襯托著加冕儀式，聚合了宗教和憲法的象徵意義。

坎特伯雷大主教將主持對查爾斯國王的塗抹聖油、祝福和祝聖儀式。

伊麗莎白二世的加冕儀式持續了近3個小時，但王室消息人士表示，明年的加冕儀式將會更短、更多樣化，出席的賓客數量也會少得多。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 伊麗莎白二世在她父親喬治六世去世後成為女王，加冕時年僅27歲。

1953年，教堂內修建了臨時看台，可容納8000名客人。但目前，教堂的容量約為2200人，這可能是明年的極限。

當時年僅四歲的查爾斯王子和賓客們一起觀看了他母親的加冕典禮。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 查爾斯國王四歲時就參加了他母親的加冕典禮。

人們將關注查爾斯將如何為自己的加冕典禮調整儀式，比如誓言如何措辭，是否會有多種信仰元素。

許多儀式已經有幾個世紀的歷史，據了解，「核心元素」將保留下來，同時承認「我們這個時代的精神」。

君主通常坐在14世紀愛德華國王的椅子上，戴上17世紀的純金聖愛德華王冠。

圖像來源，Oli Scarff 圖像加註文字， 這把中世紀的加冕椅將再次用於查理三世的加冕儀式。

他們將被授予代表王室角色的標誌——圓球、權杖和戒指。如果遵循以往的加冕典禮，王室「黃金馬車」帶領的遊行隊伍將穿過首都。

當天晚些時候，這位新加冕的君主通常會出現在白金漢宮的陽台上。

王家歷史學家羅伯特·萊西（Robert Lacey）說：「加冕典禮和所有儀式一樣，都是為了適應時代而定制。」

他預計明年的加冕禮將比1953年的更短、規模更小，屆時將有更廣泛的宗教代表。

他說，儀式還要考慮到許多人面臨的生活成本壓力。

「查爾斯國王的平衡策略非常艱難。哪些應該保留，哪些應該廢除，哪些應該以現代的方式改變，」萊西說。

伊麗莎白二世的加冕儀式在電視收視率上有了重大飛躍，超過2000萬英國人首次通過電視觀看了加冕儀式。