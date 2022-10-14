BBC成立100週年：塑造英國廣播公司的十個人事物

1 小时前

圖像加註文字， BBC即將迎來成立百年的紀念日。

英國廣播公司（BBC）正在慶祝100歲生日。

這家現今全世界最大的廣播機構，於1922年10月18日正式在英格蘭倫敦成立，迄今已走過了一段漫長、多元而激動人心的歷史。

在BBC慶祝百年之際，我們來回顧一下歷史上的一些特別瞬間和最具標誌性意義的事物，也對一些塑造了BBC的顯赫人物致敬。

1. 第一家BBC電台

圖像加註文字， 第一家BBC的廣播電台名叫 2LO

在關閉多家業餘電台之後，BBC在1922年11月14日於英格蘭倫敦開設了它的第一家每日廣播電台。

第一個節目於格林尼治標凖時間18:00播出，是一個新聞簡報節目，內容由各大新聞通訊社提供。在這之後是一段天氣預報，由國家氣象服務機構英國國家氣象局（Met Office）籌劃。

兩個節目是由節目總監亞瑟·伯羅斯（Arthur Burrows）用英語播報。伯羅斯播報了新聞簡報兩次，一次快，一次慢，以讓聽眾能夠根據需求做筆記。

2. 國際頻道的開端

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英王喬治五世第一次聖誕廣播致辭

1932年12月19日，喬治五世國王（King George V）向英國及世界部分地方作了第一次王室聖誕致辭。

在這段以短波廣播、主要以英文聽眾為目標受眾的致辭中，他描述這個頻道是意在服務「那些被冰雪、沙漠或者海洋阻隔的男性和女性，只有空氣中的聲音能夠到達他們那裏」。

這一份致辭宣告了BBC帝國服務（BBC Empire Service）的啟動——它如今已定名為「BBC World Service」（BBC國際頻道）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， BBC阿富汗資深主持人薩娜·薩菲（Sana Safi）與查爾斯三世國王及卡米拉王后在BBC廣播大樓的電視演播室。

如今，BBC國際頻道在覆蓋地域、語言選擇以及受眾範圍上是世界最大的對外廣播機構。

它通過網絡、社交媒體、電視和廣播電台，以超過40種語言廣播向世界各地播報。

3. 標誌性的BBC麥克風

圖像加註文字， 在大量英國時代劇和電影中常見的A型麥克風

在1930年代，商業市場上銷售的麥克風（microphone，米高風）是非常昂貴的，於是BBC與馬可尼公司（Marconi）合作，開發自己的型號。

1934年，A型麥克風（Type A）令廣播業發生了變革。

之後多年裏，它經過研發完善，逐漸成為家喻戶曉的經典BBC麥克風，就是你在很多英國時代劇和電影裏所見到的那樣。

4. BBC阿拉伯語提供首個外語廣播服務

圖像加註文字， 1938年，從埃及電台招聘來的播音員阿邁德·卡馬爾·索羅爾·埃芬迪（Ahmad Kamal Sourour Effendi）成為了主播。

BBC阿拉伯語組在1938年成為這家公司的第一個外語廣播電台服務組。從埃及電台招聘來的播音員阿邁德·卡馬爾·索羅爾·埃芬迪（Ahmad Kamal Sourour Effendi）成為了主播。

他的加盟一夜之間就令這個頻道紅火起來，因為埃芬迪是阿拉伯語世界最受愛戴的主持人之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， BBC現在以超過40種語言為全球提供服務。

在之後數十年，BBC先後開設了很多的語言組服務，先是將電台，然後又是電視台，介紹到了全世界。

BBC網站（BBC Online）則是在很多年之後的1997年才產生的，隨後很多語言組也紛紛仿效。引入社交媒體也令BBC新聞部（BBC News）和BBC國際頻道（BBC World Serivce）語言組的品牌廣泛出現在很多不同的平台上。

今天，BBC國際頻道正在將焦點轉向數字化為先的內容。

5. BBC的第一個黑人女性製作人

尤娜·瑪森（Una Marson）在成為BBC史上第一個黑人女性製作人時，她創造了歷史。

圖像加註文字， 原籍牙買加的尤娜·瑪森在BBC創造了歷史。

原籍牙買加的尤娜在1939年開始為BBC工作時，已經是一名經驗豐富的記者。

她先是在亞歷山德拉宮（Alexandra Palace）電視廣播製作中心擔任助理，後來她在1941年3月成為BBC全職員工，擔任「帝國節目部」（Empire Programmes）的節目助理。

她對於詩歌的興趣，幫助她開創《加勒比之聲》（Caribbean Voices），是在《連線西印度群島》（Calling the West Indies）系列節目中的一個每周欄目。

6. 見證二戰結束

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1945年5月8日，歐洲二戰勝利日慶祝期間，本土輔助部隊成員開車駛過特拉法爾加廣場。

1945年5月1日，BBC宣佈了阿道夫·希特勒（Adolf Hitler，希特拉）自殺的消息。在之後那天晚上的19時，各個節目忽然中斷，插播了德軍在意大利投降的消息。5月4日他們又在丹麥投降，戰事基本宣告結束。

但是有好些天裏，誰都不能十分肯定。在5月7日星期一，民眾聚集在白金漢宮外面，但是這個國家等了五年的消息依舊沒有到來。據稱英國當時是在等待俄羅斯人和美國人的確認，納粹已經完全戰敗。

至18時，BBC向不知所措的聽眾表示，首相溫斯頓·邱吉爾（Minister Churchill）當晚不會進行廣播——但是，在19:40，節目又被中斷，聲稱之後的一天將是第一個歐洲勝利日。

歐洲戰場的戰爭真的結束了。邱吉爾的演說在之後那天向大英帝國發表，但是很多人都已經興奮得無心收聽了。他們都出去慶祝了。

BBC開始了為期10天的特別節目，而BBC廣播大樓（Broadcasting House）亦自1937年以來首次被泛光燈點亮。

7. BBC電視台連通世界

圖像加註文字， 1967年在革命性的電視節目《我們的世界》上，披頭士樂隊表演名曲《你需要的就是愛》。

1967年，電視節目《我們的世界》（Our World）創造了歷史。

在播出前，衛星電視還僅在某些特定國家雙向連通，而且主要是實驗性質，比如BBC早在1936年就是世界上第一個提供定期「高清」電視服務的廣播機構。

但是《我們的世界》不一樣，它旨在通過直播電視，將每個大洲上的一個國家以娛樂的方式展示給世界——全球第一次通過衛星訊號連通起來。

作為英國參與這個節目中的部分，披頭士（The Beatles，披頭四）演唱了現在已家喻戶曉的歌曲《你需要的就是愛》（All You Need Is Love）。那場表演的45轉黑膠唱片隨後發行，旋即成為熱曲。

這個節目成為了一個開端，啟發了後來很多永載史冊的連通世界的電視盛事，包括1985年的「拯救生命演唱會」（Live Aid）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1985年，「拯救生命演唱會」向全球60個國家的4億觀眾直播，演出者包括喬治·邁克爾（George Michael）、U2樂隊、保羅·麥卡特尼（Paul McCartney）和皇后樂隊（Queen）。

那場在多個場地同時進行的音樂會，由鮑勃·蓋爾多夫（Bob Geldof）和米吉·尤里（Midge Ure）組織，為埃塞俄比亞的饑荒援助行動籌款。

BBC是這場演唱會成功的關鍵一環，因為它是史上最大規模的衛星連線電視廣播，估計有全球60國家的4億觀眾收看了現場直播。

8. 一把神秘的毒雨傘

圖像來源，International Spy Museum 圖像加註文字， 這是殺害BBC國際頻道記者的兇器複製品，它被偽裝成一把雨傘。

上圖的這個物件是一件武器的複製品，它被偽裝成雨傘，是殺害BBC國際頻道記者喬治·馬可夫（Georgi Markov）的兇器。

1978年9月7日，馬可夫在去往倫敦BBC布什大樓（Bush House）上班的途中，被一名揮舞著雨傘的神秘男子刺中腿後部，該男子隨即逃去。

之後，馬可夫感到非常不適，被送進醫院。他在那裏告訴醫護人員，他相信自己是被保加利亞特勤部門和克格勃（KGB）下毒了。

他在三天之後去世，終年49歲，留下妻子和一個兩歲的女兒。

這宗暗殺事件的性質和他公開批評保加利亞共產主義政權的作風，使得蘇維埃克格勃和保加利亞特勤部門長久以來都被懷疑是與此有關。當時的秘密警察檔案在後來將殺手認定為一名代號為「皮卡迪利」（Piccadilly）的特工。

然而，沒有人因為這宗謀殺而被繩之以法。

9. 年度非洲體育人物獎

圖像加註文字， 年度非洲體育人物獎座

這個獎項是頒贈給非洲表現最出色的體育明星的，過去曾獲此殊榮的包括2018年英超聯賽的利物浦隊埃及球員穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah，沙拿）。

從2001年創立之後，這個獎項只頒給足球運動員，但是在2021年，它重新定義為年度非洲體育人物（African Sports Personality of the Year），承認體育世界——以及非洲參與的貢獻——已經發生了重大改變；非洲人參與的競技體育項目比過去任何時候都多得多。

而這個獎座卻有著一個動人的背景故事，因為原始的造型是由一名塞拉利昂的前兒童士兵創作的。他在發現自己對藝術和創作的熱愛之後，人生發生了改變。

10. 大衛·艾登堡與《綠色星球》

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 著名主持人大衛·艾登堡因為BBC的野生紀錄片而獲獎無數。

這位英國廣播主持和自然博物學家，因為在BBC長達80年的系列野生紀錄片以及輕柔動聽的配音而家喻戶曉。

他的著名節目包括《藍色星球》（Blue Planet）、《生命》集（Life collection）和《自然世界》（Natural World）等，已經被千萬觀眾收看過，並為他贏得了包括艾美獎（Emmy Awards）和英國電影學院獎（Baftas）等榮譽。

大衛·艾登堡（David Attenborough）在1960年代開始在BBC當主持，之後成為這家公司的高管，擔任BBC第二電台的主管和BBC電視台的節目總監。

他的作品教育大眾關於氣候變化的問題，這令他在2021年被聯合國環境規劃署（United Nation's Environment Programme）選為年度地球衛士（Champion of the Earth）。