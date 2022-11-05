香港BNO移民英國：飄洋過海之後仍放不下的鏡頭與筆

林子晴

BBC中文特約記者

49 分钟前

圖像來源，BBC CHINESE 圖像加註文字， 阿軍在英國拍攝時仍然穿著當初在直播拍攝香港反修例示威時穿著的攝影背心。

時鐘已經敲過晚十點，家裏的孩子也已入睡。夜深人靜之際，散居在英國東南西北各地的多名前香港新聞工作者，齊集於電腦屏幕前，就向他們當年在香港媒體公司時一樣開始了視像編輯會。他們密鑼緊鼓，討論新一周新聞節目的編排與拍攝。不知不覺，已至夜半。

《國安法》實施後，香港新聞界風聲鶴唳，不少傳媒人選擇出走和移民海外。他們其中有些人，飄洋過海來到英國之後，仍然不甘心放下那曾經匯聚他們情感與寄托——紀錄時代的鏡頭與筆桿......

陳廣慧就是這群前香港媒體人的負責人。傳訊界出身的她解釋說：」如果這群人不是癡線（瘋狂）的話，都真是沒有可能發生的。「

據介紹，十多名原香港記者與製作人，移民英國之後，實在不甘心放下老本行，放下他們深愛的事業，深愛的鏡頭與筆桿，儘管知道媒體創業的難，也憑著僅僅數十萬港元的集資，在英國開創了海外港人的網上媒體「綠豆」。

團隊在幾乎不收分毫報酬下，有的早出晚歸的拍攝、有的通宵達旦剪輯，支撐起每周更新的節目製作。

傳媒研究學者指，這些僑民媒體某程度填補了香港本地媒體審查日增下，採訪不了的故事、反映不了的批判聲音。但由於它們大多是小本經營，面臨資源緊絀限制，難以擴大規模。

圖像來源，BBC CHINESE 圖像加註文字， 阿軍拍攝時要身兼多職，一人主理燈光、收音和兩部拍攝不同角度的相機。

「聽到的第一反應是，做得到嗎？」

陳廣慧口中「瘋狂」的團隊成員之一，是五十多歲的阿軍。他1995年起便為《香港電台》電視拍攝，鏡頭下作品包羅早年的人物特輯《傑出華人系列》，到近年反修例示威峰煙四起的現場報道。

惟去年，港台管理層改朝換代後，大刀闊斧抽起時事論政節目，一貫阿軍合作的導演、製作人紛紛引退後，他的崗位不再，無奈蓋上鏡頭，年初與家人移居英國。他說，「沒有想過可以繼續拍下去。」

豈料，來了沒兩個月，他便接到拍攝繳約。提議的是來自曾經共事的老牌時事紀錄片節目《鏗鏘集》製作人。他拋出了「綠豆」的概念，打算在英國拍攝一季十集紀錄港人故事的記錄片﹐並製作每周時事節目。

「我們做得來嗎？」是阿軍的第一反應，「我們拍東西可不是那麼簡單的。」從事電視拍攝多年的他腦中立刻想到：前期、交通、剪接，誰來負責呢？

但他答應的手，還是舉了出去。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年香港的民主抗議活動資料照片。

「你多少晚沒有睡？」

當然，平台不可能有電視台規模的配備。最初，阿軍只有「到亞馬遜買了一個無線麥克風，加上一部單反（相機）、一個小腳架」。

但就這樣，他駕輕就熟，戴上耳筒，躲在鏡頭後，緊盯著攝影機屏幕，從跟著前香港大學法律學院教授陳文敏遊走倫敦法律重地，到走進前勞福局長政治助理莫宜端的英國新居後院，記錄她談在香港為官時的言論禁區。

資源緊拙，很多拍攝工作擠一天完成，尤是勞累。而家住英格蘭雷丁（Reading）的他，通常要來回倫敦拍攝，光是乘車就有可能要花上六小時。

有天拍攝，碰巧火車班次大亂，早上八時出門，回到家已將近凌晨。

「我不想麻煩家人到車站接我，最後徒步走回家，走了45分鐘，」他說。

當第一集關於陳文敏的紀錄片剪成後，阿軍就知道，沒有白費腿力，但他只是淡淡說道，「我覺得可以再做多些。」

負責管理與文字的陳廣慧則甚為興奮，形容看到成品時，「是感動的，大家都說：『哇，好看呀！你多少晚沒有睡、才可以嘔心瀝血把它做出來』」。

圖像來源，Web 圖像加註文字， 綠豆頻道網絡截圖

「很久沒有看過這些節目」

「綠豆」的節目風格，承傳了香港公共廣播制製作的味道。團隊中一編導自言，「在裏面做得久了，無法脫離這風格。」

平台七月起宣佈運作而來，來自不同新聞專業背景的團隊成員，兵分三路，每周更新紀錄片、一周時事論政節目和文字專欄，短短三個月，累積了二千多名每月付費訂戶。

影片平台YouTube頻道獲得13萬人追蹤，總瀏覽量達300萬次。陳廣慧指，他們六成的觀眾身在香港，四成在英國，還有些身處美加。

「『哇，很久沒有看過這些節目』」，陳廣慧轉述觀眾的訊息，說收到不少人感謝他們為自己發聲。

但她說，他們做的不是什麼英勇大事，節目報道只是「正正常常時代會說的正常說話」，是「我們受的專業訓練要求我們做的事」。

「這不能維持很久」

「但在一個扭曲的年代， 做回一些正常人做的事情.....但原來是那麼困難的，」陳廣慧說。

她苦惱的，是自平台至今仍然未能完全向全職或半職的同事支薪，只能支付微薄的車馬費。「有些人堅持一毫也不收，你給了他，他又把錢轉回給你，」她慨嘆道，「唉，但這不能維持很久。」

縱然團隊眾志成城，滿腔熱血，但她說，有必要尋覓持久可行的經營模式。平台最初主要依賴集資本金、訂閲收入作營運；然後，幾經波折下，終能開通YouTube頻道獲廣告收益，惟資金未足以支付基本薪酬。

她曾考慮申請慈善基金資助，但資金很多源自外國政府或機構，她不希望牽連外國資金，惹來把柄。她也考慮經營廣告，又礙於人手欠缺、搭擋意見不一，尚未實行。

她自嘲搭擋與自己「都不是做大事的人」，沒有生意頭腦，「我們都不是做生意的，沒有一個是（辦報商人）『肥佬黎』」。

「他們非常需要這些聲音」

流散社群在英國建立僑民媒體早有先例。倫敦政經學院媒體與傳播系教授喬治奧（Myria Georgiou）指，僑民媒體在英國具200年歷史，從起初的郵寄通訊，發展至電視電台廣播，到現今的網上媒體；幾乎是愈商業化的，長遠地愈成功。

喬治奧說，當一個社群的民意在原居地被邊緣化、不得政府或議會代表時，流散僑民媒體成為傳達政治聲音的首要媒介。

她說，僑民媒體的記者甚至會因為「權威聲音」特別獲僑民和原居地民眾尊重，因為「他們非常需要這些聲音，比在具有開放民主體制的國家裏的人，更需要這些聲音。」

今波香港BNO移民浪潮下，海外港人創辦與營運的網上媒體也應運而生。除了綠豆，還有網媒《同文Commons》和在社交媒體運作的《追新聞》。

香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峰指，過往因應八、九十年代港人移民潮，在美加地區營辦的僑民媒體如加拿大《明報》、《星島日報》，多數由報業集團投資，部分內容會刊登香港版本報章新聞。

今天媒體移師網絡，李立峰指，「幾個人志同道合，有辦法籌到錢，就可以開始。」這些媒體，是依賴「社會資本」，即社會網絡來動員的資源或能力起家。

但單靠社會資本不持久。他說，在尋覓營運經費上，將會面對「恆久存在的困難」，預計長遠地能以小規模「挨下去」，但難以擴大發展。

圖像來源，BBC CHINESE 圖像加註文字， 阿軍與編導一起在東倫敦一家由港人開設的茶餐廳為「綠豆」的紀錄片作拍攝

「能做到什麼，就做什麼」

這天，阿軍又再一早出門，伙同一名綠豆編導在東倫敦採訪一家經營茶餐廳的香港人。

拍攝完成後，兩人站在街頭聊天。編導慨嘆，這兩年見盡香港多家媒體倒閉，時事節目被腰斬，總覺得「所有東西都有完結得一天，能做一天是一天了」。

阿軍也相信，作為走出來的人，「能做到什麼，就做什麼」，

無論如何，先把東西紀錄下來，因為那些東西「沉澱下來後，再回看，（是）有歷史價值的」。