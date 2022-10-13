英國政局分析：首相是否「走進了政治死胡同」？
- 克里斯·梅森(Chris Mason)和伊奧內·威爾斯(Ione Wells)
- BBC政治事務編輯和政治事務記者
英國廣播公司資深記者對特拉斯（卓慧思）政府動向做出觀察和分析，質疑首相的新政是否將自己逼進了一條政治死胡同。
「哎喲喲。」
這是查爾斯國王和前來覲見的特拉斯首相一見面打招呼時所說的話。對於他們倆來說，這種會見很快會成為每周一次的例行公事。
這是國王每周與首相的「聊天」，或者說聽取工作匯報。
那麼，查爾斯國王這句「哎喲喲」到底指的是什麼呢？
這似乎是他的口頭禪，試圖將談話從愉快禮貌的你好我好轉移到有實質內容的交流。
當然，我們永遠不會確切知道他們談了什麼。幾秒鐘後，電視轉播的鏡頭停止拍攝，因為首相最私密的聊天已經開始了。
但是，她與自己的議員的談話就沒那麼私密了。
特拉斯女士提醒她的後座議員，政府向為人們削減飛漲的能源賬單提供了幫助。
我們被告知，特拉斯女士說她可以看到解決問題的路徑。
那麼，對一些人來說，關鍵的問題是，如果她知道解決方案的話，為什麼還要市場再等兩周以上？而市場已經明顯表現出緊張和不安。
她還再次承認，她推出新政的方式方法應該可以做得更好，那樣的話她宣佈的政策內容就不會讓人們大感驚訝。
她也接受一個事實，即她做事的方式以及那樣做的後果讓一些人不高興。
確實有些人很不高興。
來自圈內的消息人士說，英國下議院後座議員羅伯特·哈爾芬 -- 議會教育專責委員會主席、前政府部長 -- 指責特拉斯政府「丟棄藍領保守主義原則」。
他說，保守黨在戴維·卡梅倫、特蕾莎·梅和鮑里斯·約翰遜的領導下，有著良好的面向基層民眾的施政記錄，包括推廣發展學徒制，制定最低生活工資標凖等等，而特拉斯一上台就要為百萬富翁減稅，並希望削減老百姓的經濟適用房和削減福利金。
當時在場的議員們說，哈爾芬的講話獲得到了議員們的一片喝彩，但特拉斯看上去很「震驚」，她說，哈爾芬可以私下來和她談談有關問題。
鬼臉
之後，隨著國會議員魚貫離場，有些人做出鬼臉，有些人咬牙切齒，儘管首相本人說這場會議是「非常成功的一次會議」。
接下來發生的事情就很耐人尋味了。
上個禮拜，在保守黨黨代會上，首相的權威受到攻擊。其後果之一是，唐寧街10號感到緊張，首相府希望人們看到他們正在接觸保守黨議員們，並且聽取他們的意見。
就在本周三（10月12日），在議會首相與議員質詢的公開場合她做了一次這種表態，私下裏她又做了兩次，一次是公開演講之後在下議院的茶室，後來又在與後座議員的問答環節中。
這種表態將在下周繼續下去，屆時每個保守黨議員都將有機會在地區黨代表集團中看到她，並對她正在推行的政策發表意見，其中至關重要的一個問題是，財政大臣克沃滕將在兩周後10月31日星期一的經濟政策聲明中說什麼話。
與此同時，300多名保守黨議員帶著他們的抱怨不滿、個人偏好和優先事項聚集一堂共謀大計時，國際國內市場和整個國家都不得不考慮接下來會發生什麼。
特拉斯政府似乎發現自己無意中把車開進了一條死胡同，並且它不想被人們看到有倒車退出的打算。
但請記住，至少它已經放慢了車速 - 取消了對最豐厚報酬人群的減稅政策。
挑戰在於，如何盡可能多地保住經濟和政治信譽，特別是當二者彷彿「魚與熊掌」不可兼得之時。
當然，英國政府部長們希望整個戰略最終不會成為一條死胡同，經過幾次蜿蜒曲折和似乎要山窮水盡的冒險之後，除了保持經濟增長之外，還能柳暗花明、找到通往經濟和政治信譽的道路。
但是在眼下，保守黨內外的許多後座司機都在質疑導航和以及坐在方向盤後面的那個司機。