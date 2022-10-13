英國政局分析：首相是否「走進了政治死胡同」？

克里斯·梅森(Chris Mason)和伊奧內·威爾斯(Ione Wells)

BBC政治事務編輯和政治事務記者

34 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 查爾斯國王和前來覲見的特拉斯首相見面，聽取政府工作匯報。

英國廣播公司資深記者對特拉斯（卓慧思）政府動向做出觀察和分析，質疑首相的新政是否將自己逼進了一條政治死胡同。

「哎喲喲。」

這是查爾斯國王和前來覲見的特拉斯首相一見面打招呼時所說的話。對於他們倆來說，這種會見很快會成為每周一次的例行公事。

這是國王每周與首相的「聊天」，或者說聽取工作匯報。

那麼，查爾斯國王這句「哎喲喲」到底指的是什麼呢？

這似乎是他的口頭禪，試圖將談話從愉快禮貌的你好我好轉移到有實質內容的交流。

當然，我們永遠不會確切知道他們談了什麼。幾秒鐘後，電視轉播的鏡頭停止拍攝，因為首相最私密的聊天已經開始了。

但是，她與自己的議員的談話就沒那麼私密了。

特拉斯女士提醒她的後座議員，政府向為人們削減飛漲的能源賬單提供了幫助。

我們被告知，特拉斯女士說她可以看到解決問題的路徑。

那麼，對一些人來說，關鍵的問題是，如果她知道解決方案的話，為什麼還要市場再等兩周以上？而市場已經明顯表現出緊張和不安。

她還再次承認，她推出新政的方式方法應該可以做得更好，那樣的話她宣佈的政策內容就不會讓人們大感驚訝。

她也接受一個事實，即她做事的方式以及那樣做的後果讓一些人不高興。

確實有些人很不高興。

來自圈內的消息人士說，英國下議院後座議員羅伯特·哈爾芬 -- 議會教育專責委員會主席、前政府部長 -- 指責特拉斯政府「丟棄藍領保守主義原則」。

他說，保守黨在戴維·卡梅倫、特蕾莎·梅和鮑里斯·約翰遜的領導下，有著良好的面向基層民眾的施政記錄，包括推廣發展學徒制，制定最低生活工資標凖等等，而特拉斯一上台就要為百萬富翁減稅，並希望削減老百姓的經濟適用房和削減福利金。

當時在場的議員們說，哈爾芬的講話獲得到了議員們的一片喝彩，但特拉斯看上去很「震驚」，她說，哈爾芬可以私下來和她談談有關問題。

鬼臉

之後，隨著國會議員魚貫離場，有些人做出鬼臉，有些人咬牙切齒，儘管首相本人說這場會議是「非常成功的一次會議」。

接下來發生的事情就很耐人尋味了。

上個禮拜，在保守黨黨代會上，首相的權威受到攻擊。其後果之一是，唐寧街10號感到緊張，首相府希望人們看到他們正在接觸保守黨議員們，並且聽取他們的意見。

就在本周三（10月12日），在議會首相與議員質詢的公開場合她做了一次這種表態，私下裏她又做了兩次，一次是公開演講之後在下議院的茶室，後來又在與後座議員的問答環節中。

這種表態將在下周繼續下去，屆時每個保守黨議員都將有機會在地區黨代表集團中看到她，並對她正在推行的政策發表意見，其中至關重要的一個問題是，財政大臣克沃滕將在兩周後10月31日星期一的經濟政策聲明中說什麼話。

與此同時，300多名保守黨議員帶著他們的抱怨不滿、個人偏好和優先事項聚集一堂共謀大計時，國際國內市場和整個國家都不得不考慮接下來會發生什麼。

特拉斯政府似乎發現自己無意中把車開進了一條死胡同，並且它不想被人們看到有倒車退出的打算。

但請記住，至少它已經放慢了車速 - 取消了對最豐厚報酬人群的減稅政策。

挑戰在於，如何盡可能多地保住經濟和政治信譽，特別是當二者彷彿「魚與熊掌」不可兼得之時。

當然，英國政府部長們希望整個戰略最終不會成為一條死胡同，經過幾次蜿蜒曲折和似乎要山窮水盡的冒險之後，除了保持經濟增長之外，還能柳暗花明、找到通往經濟和政治信譽的道路。