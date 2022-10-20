英國保守黨再陷黨魁危機 首相易人的三種可能途徑

湯姆·艾金頓（Tom Edgington）

BBC 新聞

1 小时前

圖像來源，Getty Images

英國首相特拉斯（Liz Truss, 卓慧思）上任不久即陷困境，在減稅和一些其他預算措施上急速掉頭，招致批評，朝野要求她下台的呼聲驟起。

BBC記者分析保守黨黨魁易人有哪三種途徑。

黨內壓力

無論是由政府高級成員組成的內閣，還是一大群保守黨議員，都可以施加政治壓力，對首相直言她已經失去了公眾的信心，必須下台。

一些保守黨後座議員，包括克里斯平·布朗特和傑米·沃利斯，都已經公開呼籲特拉斯下台。

1990年，保守黨第一輪領袖競選中，瑪格麗特·撒切爾戰勝了邁克爾·赫塞爾廷，但第二輪爭奪中她沒有得到內閣支持，在政治壓力下被迫辭職。

特拉斯的前任鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）2022年 7月辭職，導火線是大臣和部長們以辭職表達對他的反抗，而辭職前一個月約翰遜甚至從從不信任投票中倖存。

就目前的狀況來看，保守黨更換黨魁最簡單、最快捷的選項是特拉斯辭職。但是，並無跡象表明特拉斯會主動請辭。但是，如果更多的黨內議員呼籲她下台，她也可能會在「被下台」之前主動離開唐寧街。

如果特拉斯辭職，她會繼續作為首相主政、直到繼任接替她。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英首相特拉斯：就減稅措施「錯誤」致歉，但拒絶辭職

不信任投票

每個政黨對領袖的選拔都有自己的規則。

保守黨的規則中有一條 —— 至少15%的現任保守黨議員必須寫信，書面表示他們對黨的領導人已經失去信心。

這個 15% 的門檻目前是 54 名國會議員。

不信任函遞交給1922委員會主席格雷厄姆·布雷迪爵士； 該委員會是代表下院全體後座保守黨議員的議會黨團。這些議員不擔任大臣或政府部長職務。

然而，根據1922委員會的現行規則，新領導人在任第一年不可受到挑戰。

因此，除非改變規則，否則特拉斯女士不能以這種方式「被下台」。

任何規則的改變都必須得到1922執行委員會的同意。

如果規則被改變，而且達到了門檻要求，那麼就可以針對現任領導人舉行不信任投票。

這種投票通常組織得非常快，領導人需要獲得多數保守黨議員的支持才能倖存。

圖像來源，Getty Images

不信任動議

不信任動議是全體議員 - 而不僅僅是保守黨 - 集體投票決定是否對現任政府的執政仍有信心。

如果工黨領袖基爾·斯塔默爵士（Sir Keir Starmer）提出這項動議，那麼根據傳統，政府將需要為議會的辯論和投票提供時間。

該動議只需要贊成票比反對票多一票即可通過。

然而，要做到這一點，意味著保守黨議員得投票否決自己的政府 - 這是許多人不太可能做到的。

但是，假設投票如期進行而政府失敗了，則有兩種可能的結果。

最有可能的是議會被解散，並舉行大選。在這種情況下，特拉斯不必辭職。

也有可能是國王出面邀請其他人組建政府，這個其他人可以是一位能夠在下議院贏得信任投票的人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 查爾斯國王和前來覲見的特拉斯首相見面，聽取政府工作匯報。

保守黨怎麼選黨魁？

如果首相下台，產生新的保守黨領袖的過程分兩個階段。

首先，保守黨議員選擇兩名候選人參加黨內大範圍黨員投票。

如有必要，保守黨議員會通過一系列選舉產生兩名最終決賽的候選人，得票最少的候選人在每輪投票後被淘汰。

在第二階段，黨員投票選出獲勝者。

在今年夏天舉行的競選中，特拉斯在黨內贏得了81326張選票，而她的競爭對手裏希·蘇納克（Rishi Sunak）則贏得了60399張選票。

但是，如果其中一位候選人退出，則另一名候選人在不舉行最終投票的情況下成為保守黨領袖。特蕾莎·梅 2016年成為保守黨領袖時就是這種情況。

會不會大選？

任命新首相時不會自動舉行大選。