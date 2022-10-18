中共二十大：居英港人曼城示威風波 英國首相稱「令人深感憂慮」

林子晴

BBC中文特約撰稿人

55 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共二十大開幕之際，一群居英港人到中國駐曼徹斯特總領事館抗議，遭不明身份人員推搡毆打。

中共二十大開幕之際，在英港人組織周日（10月16日）下午在中國駐曼徹斯特總領事館門外舉行集會；其間，有從總領事館走出來的人與示威者發生肢體衝突，引起英國傳媒和政界關注，使事件升級至外交層面。

英國首相特拉斯（Liz Truss）發言人回應事件指，「這些報道顯然令人深感憂慮」（obviously deeply concerning），「我了解到曼徹斯特警方已立即回應事件，並正作調查，因此我不宜評論」。

多名跨黨派英國國會議員促請英國外交部傳召中國駐英大使解釋，並指將最快於周二在下議院就此提出「緊急質詢」，詢問政府如何回應事件。

曼城警方調查

英國大曼徹斯特警方（Greater Manchester Police）證實，當局已經在就中國駐曼徹斯特總領事館外示威後「一名男子遇襲事件」進行調查，目前未有人被捕。

警方聲明指，10月16日下午，大約有30至40人在中國領事館外聚集，當時也有警員在場巡邏。接近下午四時，總領事館內有幾人走出來；然後，有一名年約30歲的男子被拖入總領事館範圍內，並且遭到襲擊。有警員擔心男子安危，上前介入，把受害者移離總領事館範圍。

警方指，該名遇襲男子身體多處受傷，當晚要留院接受治療。當局亦正呼籲目擊者提供片段，協助警方調查。

英國議員回應

多名跨黨派英國國會議員要求英國外相詹姆斯·克萊弗利 （James Clevery，又譯祈湛明）緊急傳召中國駐英國大使鄭澤光解釋事件。

英國國會下議院外交事務委員會主席、保守黨議員艾麗西亞·卡恩斯（Alicia Kearns）指，對事情「感到震驚」，「如果片段獲得證實， 中國駐英大使應該要立即被傳召並要求道歉，涉事的領事館官員應該被送回國」。

她續指，「中國共產黨不能把毆打示威者、阻止言論自由的行為帶來英國」，「我們有責任保護為逃離政治迫害、來到英國的香港人」。

關注香港和中國事務多時的工黨國會議員凱瑟琳·韋斯特（Catherine West）向BBC中文說，她指對此「絶度關注」，而 「中國政府可以預計，英方將會就此採取強硬立場」。

「我是第一次見到，在使館外面會發生這種程度的暴力行為」，韋斯特強調，英國是一個重視言論自由的地方，「我們會強硬地捍衛每個人在英國表達意見的權利」。

她指，她和其他黨友將在國會提出質詢，詢問政府就事件的應對措施，藉此向中國與其他國家的駐英代表「發出強硬訊息」，表明不能接受襲擊個人或撕毀示威條幅的行為。

中方如何回應

中國駐曼徹斯特總領事館回應BBC中文查詢時指，「一小撮『港獨』分子未經批准，在中國駐曼徹斯特總領館前聚集，並在領館正門懸掛侮辱中國國家元首的畫像」。

聲明指，「這種惡劣行徑是任何國家的外交領事機構都不能容忍和接受的。我們對此表示強烈憤慨和堅決反對。」

總領事館亦指，「希望英方從兩國友好出發，按照《維也納領事公約》，確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。

中國外交部則回應指，不了解情況。

中國官媒《環球時報》在推特發帖稱，外交部發言人表示，「不了解中國駐曼徹斯總領事館發生的事情，希望英方按照有關國際規定，為中國駐英使領館正常運作提供便利」。

分析

BBC外交事務記者蘭戴爾（James Landale）

在英國大使館和領事館外的抗議活動經常會發生一些衝突，警察也經常會在現場維持秩序。

但很少有領事人員走到街上拉下橫幅和海報；更為罕見的是，抗議者被拖進大門並顯然遭到毆打。

因此，越來越多的人要求外交大臣詹姆斯·克萊弗利召見中國駐英國大使對此做出解釋也就不足為奇了。

工黨外交事務發言人大衛·拉米（David Lammy）表示，如果毆打示威者屬實，那是「不可接受」的，他還說：「永遠不會容忍我們街頭的和平抗議被打壓。」

英國警方和內政部首先將展開調查，然後從刑事司法的角度決定是否、以及採取何種行動。至於外交部，將決定是否作出任何外交回應。

英國是《維也納公約》的簽約國，該公約賦予領事人員及其財產一些外交豁免權。但外交官及使領館僱員仍受英國法律約束，也有可能被英國政府宣佈為不受歡迎的人（persona non grata）。

示威集會主辦方是誰？

「捍衛港人陣線」發言人蒂姆（Tim）稱當天是希望藉著中共二十大召開，「以和平集會方式，包括展示標語和畫像」，表達對中共的反對聲音；襲擊事件令他們覺得「在英國的人權被侵犯，希望英國政府作出應變」措施回應。

他指，該組織由是一批港人今年在曼徹斯特成立，成員大多為持有「英國國民（海外）護照」（即BNO）的新移英港人；成立組織是希望，透過展覽、集會等活動，「關心香港人政治處境，協助香港人投入議政等政治參與」。

此外，在曼徹斯特的香港人與多個港人組織，發起了網上聯署；信件指，事件「明顯侵犯英國公民的言論及人身自由，絶不能容忍」。他們要求外交部調查「涉事中國領使館職員有否違反英國法律及國際法」。

事件如何影響英中關係？

前英國外交官、倫敦大學國王學院劉氏中國研究院凱瑞·布朗（Kerry Brown）教授指，事件對中國在英國的印象和聲譽具「災難性」的影響，「對中國毫無好處，對英中關係毫無好處，真是一個災難」。

布朗指，事件在「不能更糟糕的時機」發生，尤其近日有英國傳媒引述消息報道，英國政府將把中國列為「威脅」。他說，這事件為英國國會內的對華鷹派議員，提供了「他們需要的所有彈藥」，推動對華立場強硬的外交政策。

布朗形容，相信是中國駐曼城總領事館官員或職員人士的行徑「完全不能接受」，有如「流氓」，「令人震驚」且「無法辯解」。