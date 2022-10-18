居英港人曼城示威風波：英國議員稱中國外交官參與針對抗議者的暴力

陳煒斯和弗雷澤（Yvette Tan 和 Simon Fraser）

BBC 新聞

1 小时前

圖像來源，MATTHEW LEUNG/THE CHASER NEWS 圖像加註文字， 英國當局呼籲目擊者提供信息，協助警方調查。

一位英國議會議員說，中國駐英國最高級別的外交官之一在曼徹斯特中國領事館外參與了針對抗議者的暴力事件。

「我們看到，中國總領事撕扯海報和（驅趕）和平抗議，」艾麗西亞·卡恩斯（Alicia Kearns）18日在下議院告訴議員。

在英國，議員享有一定特權，允許他們在議會自由發言，而不必擔心法律訴訟。

中國尚未就鄭曦原總領事涉嫌參與攻擊抗議者發表評論。

但北京外交部已經為曼城領事館工作人員的行為進行了辯護。

中國外交部發言人汪文斌星期二（10月18日）在例行記者會上回答媒體提問時回應說，「滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交館舍安全」，「中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共二十大開幕之際，一群居英港人到中國駐曼徹斯特總領事館抗議，遭不明身份人員推搡毆打。

中國官方的說法與現場視頻錄像和當地警方聲明不一致。當一名抗議者遭到襲擊時，警察不得不將他從領事館大門內拖回來。

卡恩斯女士告訴國會議員，在鄭曦原總領事撕毀標語牌後以及接下來的衝突當中，「一名香港人受到嚴重的身體傷害，其中一人因參加和平抗議而住院。」

「一些人隨後被拖到領事館領地，遭到被認定為中共黨員的官員的更多毆打。」

「我們不能允許中共把他們的一貫做法帶進來：對抗議者的毆打、對言論自由的壓制，以及一次又一次地不允許在英國領土上舉行抗議。這是令人不寒而栗的升級。"

圖像來源，Lindsey Parnaby/PA Wire 圖像加註文字， 中國駐曼徹斯特總領事館。

大曼徹斯特警方（Greater Manchester Police）證實，當局已經在就中國駐曼徹斯特總領事館外示威後」一名男子遇襲事件「進行調查，目前未有人被捕。

警方聲明指，10月16日下午，大約有30至40人在中國領事館外聚集，當時也有警員在場巡邏。接近下午四時，總領事館內有一小群人走出來；然後，有一名年約30歲的男子被拖入總領事館範圍內，並且遭到襲擊。有警員擔心男子安危，上前介入，把受害者移離總領事館範圍。

警方指，該名遇襲男子身體多處受傷，當晚要留院接受治療。當局亦正呼籲目擊者提供片段，協助警方調查。

英國保守黨資深議員伊恩·鄧肯-史密斯（Iain Duncan-Smith）爵士質疑政府，是否會」凖備驅逐（中國）總領事以及任何被證實參與毆打和破壞行為的人「。

英國外交部長傑西·諾曼（Jesse Norman）表示，政府已傳喚中國駐倫敦臨時代辦，要求其作出解釋。

諾曼告訴下議院：」我們已經概述了向中國大使館正式提出這個問題的程序......我們將看看這些程序，這些法律和起訴程序可能會導致什麼，到那時我們將採取進一步行動。「