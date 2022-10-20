居英港人曼城示威風波：中國外交官鄭曦原承認介入事件

18 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上周日（10月16日）中國駐曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突。

英國曼徹斯特中國總領事館衝突事件被指涉及中方高級外交官，中國駐曼城總領事鄭曦原於周三（10月19日）向英國媒體承認自己曾介入事件，並稱這是「我的責任」。

上周日（10月16日）中國駐曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突，有視頻顯示一名示威者被毆打，引發中英外交風波，英國政界高度關注事件。

在事件中受傷的居英香港示威者Bob Chan於周三向媒體表示，自己未曾試圖闖入領事館範圍，「我是被拉進去的。」

他表示自己被多名男子毆打，事後受傷送院。

中國駐曼城總領事鄭曦原則否認自己曾襲擊示威者，但聲稱當時總領事館人員的生命受到威脅。

英國議員發聲要求英國政府驅逐中國總領事。

「這是我的責任」

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 英國議會多名議員在周三（10月19日）舉行記者會。

鄭曦原向英國媒體表示，自己的確曾介入事件。

「我認為當時是個緊急情況——該名男子威脅我同事的生命，」鄭曦原在接受天空新聞台（Sky News）訪問時說，「我們是在試圖控制當時的狀況。」

他表示自己沒有「襲擊任何人」，但是視頻和照片顯示，他曾拉拽一名男子的頭髮。

「那是因為他侮辱我的國家，我的領導人，」鄭曦原在訪問中說，「我認為那是我的責任。」

事發當天是中共二十大開幕日，數十名香港示威者在中國駐曼徹斯特總領事館門外擺放諷刺習近平的漫畫，包括帶有中文髒話的直幡。

BBC的視頻顯示，鄭曦原一度走出領事館，將直幡扯下，隨便被示威者指罵。

中國駐曼徹斯特總領事館聲明指：「一小撮『港獨』分子未經批准」在領事館外聚集，並懸掛「侮辱中國國家元首的畫像」，「這種惡劣行徑是任何國家的外交領事機構都不能容忍和接受」。

「我是被拉進去的」

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 事件中受傷的30多歲港人Bob Chan在周三（10月19日）出席了英國議會多名議員舉行的記者會，他身旁是保守黨前黨魁伊恩·鄧肯-史密斯（Iain Duncan Smith，施志安）。

BBC中文記者李澄欣報道，英國議會多名議員在周三（10月19日）舉行記者會，事件中受傷的30多歲港人Bob Chan出席，並通過即時傳譯用廣東話回答記者問題。

他表示自己遇襲後多處受傷，目前「腰骨最痛，一坐下就痛」，事後亦有心理陰影，晚上難以入睡，並會做噩夢，很擔憂家人及示威組織成員的安全。

中國外交部發言人汪文斌在周二指責有關事件起因是「滋擾分子非法進入領事館」，批評示威者危及中國外交館舍安全，稱任何國家的外交機構都有權採取必要措施，維護館舍的安寧和尊嚴。

對此，Bob Chan重申自己從沒試圖進入領事館，「我是被拉進去的」。

他憶述，中國領事館人員當時出來拿走示威道具，他試圖阻止，期間被人拉入領事館範圍並拳打腳踢，有人在其背後扯頭髮。從衝突影片可見，拉扯頭髮者疑似是中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，但Bob Chan說當時自己背對著施襲者，無法證實是誰動手，但形容有關行徑「野蠻」。

Bob Chan表示集會是和平示威，否認有挑釁行為。他說： 「一開始幫手在領事館欄桿外擺放旗幟、紙牌等示威道具，已經有兩個領事館保安說不能擺，但我知道是可以的，因為到場後問過警方，警方說我們有權利表達意見，只要不碰到圍欄、不要有任何衝擊領事館的行為就可以。 我們很小心不碰到圍欄，從來都沒想過要衝擊。 」

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， Bob Chan身體多處受傷，包括眼部周圍都有擦傷。

他還表示，自己清楚知道不能進入總領事館範圍的「常識」，並質疑中方的指控。

Bob Chan曾在香港參與社會運動，2021年3月以「英國海外公民」（BNO）身份移民英國。

他向記者表示，這次事件令他擔心人身安全，但未來仍會「站出來」，「因為這是我的自由，不應該被打擊」，他又相信英國是安全的國家。

曼市警方亦曾介入

曼徹斯特警方表示，當時有多達40名示威者在總領事館外聚集——此類外交機構亦屬英國領土，但在未經同意的情況下不得進入。

大曼徹斯特警方（Greater Manchester Police）的聲明指，事發當天的英國當地時間16時左右，多名男子「從大樓內走出，一名男子被拉進領事館內，並受到襲擊」。

聲明還說：「由於我們擔憂該名男子的安全，警員介入並將遇襲者拉出領事館範圍。」

大曼徹斯特警方發言人羅伯·波茨（Rob Potts）星期三表示，「這項複雜而敏感的調查涉及許多方面，我們將盡我們所能獲得盡可能多的答案」，但他強調，這項調查需要時間，警方將在適當的時候盡可能定期提供最新進展。

議員促驅逐涉事外交官

英國議會外交事務委員會主席艾麗西亞·卡恩斯（Alicia Kearns）指，事件涉及中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原，要求將其列為「不受歡迎人物」（persona non grata）並驅逐出境。

英國議會議員、保守黨前黨魁伊恩·鄧肯-史密斯（Iain Duncan Smith，施志安）批評英國政府對中方太軟弱。

選區為曼徹斯特的工黨國會議員阿夫扎爾·汗（Afzal Khan）表示，對有關行徑感到「噁心」，並稱中方外交人員「超越了紅線」，當局應該採取行動。

英國外交部此前就事件召見中國駐英國臨時代辦楊曉光，但是中國使館只派一名官員代替楊曉光前往。

英國外交部聲明指，在會晤中已向中方強調，所有外交官和領事館工作人員都必須遵守英國的法律。