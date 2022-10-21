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特拉斯：90秒回顧她45天的英國首相任期
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特拉斯：90秒回顧她45天的英國首相任期
28 分钟前
利茲·特拉斯(Liz Truss，卓慧思)上任45天後辭職，成為英國歷史上任職時間最短的首相。
在擔任首相的45天裏，特拉斯的政策變化頻繁且迅速。BBC用90秒回顧了她的短暫任期。
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