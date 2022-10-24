鮑里斯·約翰遜：再度角逐保守黨黨魁「不是正確的做法」

賈斯敏·安德森（Jasmine Andersson）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜已經宣佈退出保守黨黨魁的競爭

英國前首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）宣佈退出保守黨黨魁的競爭，稱他已得到足夠的支持參選，但是參選不會是「正確的做法」。

前財政大臣裏希·蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）和內閣大臣佩妮·摩丹特（Penny Mordaunt，莫佩琳）仍將繼續角逐——其中蘇納克在議員公開支持率上遙遙領先。

約翰遜表示，如果參與競爭搞亂，他有「非常大的機會」成功，然後「在星期五就回到唐寧街」。

但是，他表示，現在「議會內需要一個團結的政黨」。

上周四（10月20日），麗茲·特拉斯（Liz Truss，卓慧思）在擔任首相45天後辭職，新首相之位的角逐開始。

競選提名於周一（10月24日）下午截止，候選人需要至少100名保守黨議員的支持，才能參與角逐。

BBC最新的統計顯示，公開聲稱支持蘇納克的有155人，支持摩丹特的則有25人。

根據這個統計，約翰遜有54人支持——不過他聲稱自己有102。並不是全部357名議員都公開表達了自己支持誰。

蘇納克有可能最早在周一成為首相，而新首相最晚也會在本周結束時產生。

約翰遜表示，他曾對競選感興趣，因為「我在不到三年前曾經帶領我的政黨在競選中取得大勝——因此我相信我現在處於獨特的位置，要去避免一場大選」。

「一場大選將會令政府更加分心而陷入災難，這個時候政府必須聚焦於全國家庭面臨的經濟壓力問題上。」

下一屆大選定在2025年1月。但是新的首相——已是今年的第三位——可能會受到反對黨越來越多的壓力，要在那之前舉行大選。

約翰遜還表示：「我能確定地說，我已經得到102個提名的高門檻，包括一個提議者和一個附議者，我明天就可以遞交我的提名。」

「有非常大的機會我會在保守黨成員中間的選舉裏取得成功，而那樣我很可能在周五就回到唐寧街。」

「但遺憾的是，過去這幾天裏我已經得出結論，這不會是正確的做法。」

「如果你不能在議會裏有一個團結的政黨，你就不能有效施政。」

他說，他已經聯絡了蘇納克和摩丹特，因為他「希望我們能名為國家利益而團結一致——我們很遺憾地還未能找到方法做到這一點。」

「恐怕最好的做法是，不讓我的提名更進一上，然後將我的支持給予獲勝的人。」

「我相信我可以做很多貢獻，但是我恐怕現在的確不是合適的時候。」

分析——BBC首席政治事務記者尼克·厄爾德利（Nick Eardley）

這是一個巨大的進展。我今晚曾和鮑里斯·約翰遜的支持者通電話，他們當時相信他會參選的。今晚，又確定他不會了。

在他的聲明中，約翰遜說，他相信自己本應可以贏得參選資格並到周五回到唐寧街。但是他承認，他很難在議會內團結他的政黨。

這名前首相說，他有102名支持者。我們無法核實這一點，公開的數字比這個低，而我們可能永遠無法確切知道。基本上可以說，很多議員都對他的陣營聲稱的數字持懷疑態度。

這一切都令蘇納克成為大熱門。但是佩妮·摩丹特會在未來這幾個小時裏試圖將約翰遜的支持者爭取過來，然後顯示她背後有一大批黨內議員的支持。

可以預期，反對黨派會對約翰遜所說的自己「現在處在一個獨特的位置上，要避免一場大選」大加批評。

蘇納克在推特上表示，對於約翰遜在任時的工作，「我們會永遠感激」，包括完成英國脫歐程序，以及疫苗推廣。

「雖然他決定不再競逐首相職位，我真的希望他會繼續在國內外為公共事業做貢獻，」他寫道。

而雖然蘇納克目前是領跑者，但有接近這名前財相的消息源指：「我們不會把任何事視作理所當然。」

他們向BBC表示：「裏希在明天早上遞交提名文件之前，會繼續和同僚討論，如何最好地團結政黨，帶著這個國家向前走。」

工黨副黨魁安吉拉·雷納（Angela Rayner，衛雅蘭）則重申了工黨的呼籲，要求立即舉行大選。

她說：「托利黨（保守黨）人即將把這個國家的鑰匙交到裏希·蘇納克手上，而不用他就如何治理這個國家說半句。沒有人投票決定過這件事。」

「或許他逃避監督並不令人意外：畢竟，幾個星期前他還那麼糟糕，以至於被麗茲·特拉斯打敗。」

約翰遜在2019年贏得大選之後成為首相，但是在內閣大臣推翻他的領導後，於今年7月辭職。

特拉斯接替他成為英國第56任首相。她在今年夏天的黨魁競爭中擊敗蘇納克。

然而，她短暫的首相生涯僅持續了45天。