英國保守黨選出新黨魁 蘇納克將出任首相

1 小时前

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英國前任財政大臣蘇納克（Rishi Sunak, 又譯辛偉誠）成為保守黨新黨魁，將出任英國首相。

前任保守黨黨魁、英國首相約翰遜在7月因首相府「派對門」風波辭職之後，蘇納克也曾參加競選黨魁，但最終敗給特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思）。

特拉斯辭職後，保守黨再次選舉黨魁。

蘇納克將拜見國王查爾斯三世，請求組閣。

之後他將成為英國有史以來第一位亞裔首相，在英國面臨巨大經濟挑戰的大背景下入主唐寧街。

蘇納克可能會是怎樣的領導人？

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今年夏天競選保守黨黨魁期間，蘇納克團隊主要聚焦一個問題：英國經濟狀況惡化以及相應對策。

期間蘇納克曾明確告訴BBC，他寧願輸掉黨魁競爭也不願意「靠虛假承諾獲勝」。

聽起來，這句話似乎是針對特拉斯承諾的減稅措施，當時特拉斯曾指責蘇納克「危言聳聽」。

但是，特拉斯在入主唐寧街僅45天後戲劇性地辭去了首相職務，成為英國有史以來執政時間最短的首相。

她在上任後推出的「袖珍預算案」引發金融市場劇烈的反應，英鎊匯率大跌，英國執政保守黨面臨內外的巨大政治壓力。

儘管特拉斯撤換了財政大臣，新上任的財政大臣也改變了她的大部分經濟政策，但保守黨議員仍然要求她離職，而主要反對黨工黨提議立刻舉行大選。

對於近期保守黨內外的風波，蘇納克還沒有公開置評。但他在此輪參與競選黨魁時表示，他的目標是解決英國面臨的「嚴重經濟危機」、「讓保守黨團結起來」

蘇納克面前的巨大挑戰

BBC首席政治記者埃爾德利（Nick Eardley）分析：

蘇納克在英國經濟面臨嚴峻挑戰的時刻出任首相。

自從今年夏天英國黨魁選舉以來，我們還沒有聽到他就此提出詳細計劃。

還有，他將面臨舉行大選的巨大政治壓力。反對黨早就提出這一點，有些保守黨議員也表示，現在有必要大選。

但是，在上一次輸掉黨魁選舉七個星期後，蘇納克拿到了唐寧街10號的鑰匙。

擺在他面前的是一長串的「待辦」事項。

圖像加註文字， 蘇納克在新冠疫情期間擔任首相

前任財相蘇納克有怎樣的記錄？

蘇納克是約翰遜政府期間的財政大臣，曾被稱為「不惜一切救經濟」的財相。

蘇納克2020年2月出任財相，是唐寧街11號財相官邸歷史上最年輕的主人，才39歲。

新冠疫情重創經濟，成為蘇納克上任伊始面臨的嚴峻考驗，而且是自第二次世界大戰以來最大的挑戰：帶領英國走出病毒大流行和經濟活動大幅度停滯的困境。

2月份上任時，新財相被問到凖備怎麼扶持被新冠疫情和防疫措施重創的經濟，他回答：「不惜代價」，竭盡所能。這個承諾在當年7月公布的夏季財政預算案中得到印證。

蘇納克由於推出大規模借貸和社會扶持政策，幫助人們度過難關，一度獲得很高的民意支持率。

特別是在首相約翰遜陷入「派對門」風波的時候，蘇納克甚至曾被認為是最熱門的首相接替者。

但是，後來蘇納克本人也捲入2020年6月唐寧街「派對門」風波，因違反防疫規定被警察開罰單。

隨著疫情結束、能源危機以及烏克蘭戰爭以來的英國政府推出的緊縮和增稅政策出台，蘇納克的受歡迎程度明顯下降。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘇納克因為妻子納稅狀況受到批評

英國經濟困境持續，通貨膨脹很嚴重，基本物資價格飆升。蘇納克在春季財政預算報告中沒有做出相應的政策而受到批評。亦有保守黨內批評人士質疑這位百萬富翁財相是否真正懂得普通英國家庭面臨的生活成本危機的嚴重程度。

他本人強調，由於疫情給國家經濟帶來了重創，他自己把重點放在控制借貸的數額。

今年4月，蘇納克的妻子 -- 印度億萬富翁的女兒 -- 的納稅安排也成為媒體審視的焦點，引發軒然大波。

爭議起因是蘇納克的妻子穆爾蒂因為在英國擁有「非定居者身份」（non-dom），沒有在英國為自己的海外收入納稅而受到廣泛批評。

穆爾蒂已經表示，雖然仍會保持非定居者身份，但是將會開始向英國增加交付海外收入所得稅。

圖像來源，Rishi Sunak's campaign material via PA 圖像加註文字， 蘇納克上一次參與黨魁競選期間發佈的視頻中的家人照片，照片中為蘇納克的母親、弟弟和妹妹

第一位亞裔首相

蘇納克屬於出生在英國的第二代移民。外國移民血統和少數族裔這種身份識別對他來說很重要。

2018年，他在接受英國廣播公司（BBC）採訪時提到父母都是南亞移民，「就文化教育而言，我周末會去印度教的廟宇 — 我是印度教徒 — 但星期六我也會參加南安普頓足球俱樂部的比賽；就是兩頭兼顧，什麼都參與。」

他說自己成長過程中沒有太多遭遇種族歧視的經歷，但確實有一件事一直難以釋懷。

那是他十來歲的時候，有一次跟弟弟妹妹一起出去玩，進了一家快餐店。他在照顧弟弟妹妹，坐在附近餐桌的人出言不遜，「這是我第一次經歷（種族歧視），……說了些令人非常不愉快的話。用了P字（英語中對巴基斯坦或南亞裔人的蔑稱）。」

被人無端辱罵，蘇納克永遠記得那種刺痛，「像針一樣刺痛；我至今記憶猶新，那就烙在我的記憶中。侮辱可以表現為許多不同的方式。」