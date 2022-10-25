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蘇納克：英國首位亞裔首相是誰？
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蘇納克：英國首位亞裔首相是誰？
1 小时前
蘇納克（Rishi Sunak, 又譯辛偉誠）是英國首位亞裔首相，也是英國近200年來最年輕的首相。
BBC中文用兩分鐘帶你了解他的經歷。
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