英國首相夫人穆爾蒂：蘇納克的妻子是誰？

14 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿克沙塔-穆爾蒂（Akshata Murthy）在2022年8月舉行的英國保守黨領袖大會上。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak，又譯辛偉誠）的妻子阿克沙塔-穆爾蒂（Akshata Murthy），是印度億萬富豪的千金。她曾在三大洲生活，BBC採訪了一些與她認識的人。

一個星期五晚上，約克郡（Yorkshire）郊區的農民和小店店家聚在一起，等待保守黨籌款抽獎活動的結果。

在前頭，阿克沙塔·穆爾蒂（Akshata Murthy）這位富豪女士和她的丈夫抽出獎券，並頒發相對平凡的獎品——一瓶坎帕裏酒，和一張咖啡店現金券。

穆爾蒂大部分時間都在美國和印度度過，她父親在印度創立該國最大的科技公司之一——印孚瑟斯技術有限公司（Infosys）。但近年來，她不時都在保守黨活動中現身，支持她丈夫蘇納克在北約克郡選區的工作。

「不張揚」的富家女

當地里奇蒙（Richmond）選區的保守黨員彼得·沃克（Peter Walker）表示，最近一次看到穆爾蒂是參加「聖誕布佳音」活動，他說儘管穆爾蒂有優越的背景，卻「不張揚」，「她與所有人打成一片，每個人都對她讚不絶口」。

沃克是退休副警長，他說過去很長時間裏，他並不知道這對夫婦的財富規模，「我真的是看新聞才了解到他們有多有錢」。

穆爾蒂在「印孚瑟斯」公司持股價值7億英鎊，數月前其丈夫上任財政大臣時，穆爾蒂的商業利益成為報紙頭條和政治辯論的主題。

「印孚瑟斯」公司被發現在烏克蘭遭入侵後，繼續在俄羅斯運營。隨後幾天，她被揭發持有「非定居者身份」（non-dom）身分，沒有在英國為自己的海外收入納稅。「印孚瑟斯」公司後來撤出了俄羅斯，穆爾蒂也承諾為其所有收入繳納英國稅。

富豪家族的「簡樸生活」

這些爭議讓印度一些人感到驚訝，因為穆爾蒂家族向來以簡樸生活聞名。

了解該家族的印度營銷專家蘇海爾·賽斯（Suhel Seth）說：「他們的行為和生活方式非常簡樸，這是他們的DNA。」

穆爾蒂父親納拉亞納·穆爾蒂（Narayana Murthy）是軟件工程師。1981年，女兒一歲的時候，他向妻子借了250美元創辦科技公司「印孚瑟斯」公司。

四十年來，該公司隨著電腦和互聯網普及化，演變成軟件外包巨頭，如今在50個國家有超過30萬名員工，為世界各地的企業和政府提供IT服務，包括在英國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2010年，穆爾蒂父親納拉亞納·穆爾蒂在"印孚瑟斯"公司的班加羅爾辦公室會晤了英國前首相卡梅倫（David Cameron）。

不過「印孚瑟斯」公司也因為外包做法引發爭議。2013年，該公司支付了3400萬美元（2100萬英鎊），解決美國政府指控其濫用簽證的民事訴訟。該公司當時表示，關於系統性簽證欺詐的說法是「不真實和尚未證實的說法」。

2019年，公司曾就500名員工持有錯誤簽證的指控，與加州總檢察長達成80萬美元的和解，「印孚瑟斯」公司否認有任何不當行為。

穆爾蒂先生憑著「印孚瑟斯」公司成為印度最富有的人之一，該國仍有數億人生活在貧困中，他的支持者說，穆爾蒂一直努力不變成被寵壞的精英階層。

印度營銷專家蘇海爾·賽斯說：「他是印度企業的聖雄甘地，他對所有這些身外物不為所動。」

現年76歲的穆爾蒂先生已經退休，但他退休前一直堅持自己清理廁所。他在2011年告訴BBC，這是從他父親學到的習慣，他父親反對印度的種姓制度，在這種制度下，「所謂的最低階層......就是一群掃廁所的人」。他說堅持自己掃廁所，是為了給後代樹立好榜樣。

為了讓孩子明白 「簡單和節儉的重要性」，穆爾蒂先生還刻意不在家中裝電視。這是他在2013年寫給女兒的公開信中提及到的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 穆爾蒂也深受母親蘇達·穆爾蒂（Sudha Murty，左）的影響。而為了讓孩子明白「簡單和節儉的重要性」，穆爾蒂先生還刻意不在家中裝電視。

工程師母親的影響

穆爾蒂也深受母親蘇達·穆爾蒂（Sudha Murty）的影響。她母親在上世紀八十年代曾是工程師，為了陪伴孩子而放棄在大學的教職，1996年成立「印孚瑟斯」基金會，是一個資助教育和扶貧項目的非營利組織。

母親對工程和教育的熱誠，啟發了穆爾蒂，她2007年住在美國加州時，加入了舊金山探索館（Exploratorium）董事會，該館旨在推動年輕人參與科學和科技。

該館執行董事巴特爾（Dennis Bartels）說，穆爾蒂有種「狂熱的信念」，相信Stem（科學、科技、工程、數學）可以改變人的生活，又指她一直「特別支持一些項目，去增加女性工程師」，也具有「溫柔和慷慨的精神」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿克沙塔-穆爾蒂和蘇納克與女兒克里希納和阿努什卡在一起。

與蘇納克相識

穆爾蒂在美國加州洛杉磯一帶念本科，就讀克萊蒙特·麥肯納學院（Claremont McKenna College），是私立的文理學院，在那裏修讀經濟學和法語。她其後在一所時裝學院獲得文憑，之後在德勤（Deloitte ）和聯合利華（Unilever）工作，並在斯坦福大學攻讀工商管理碩士（MBA）。

她與蘇納克在斯坦福大學校園相識，兩人畢業了16年，仍與該校教職員保持聯繫，並資助社會企業家的研究。

博爾頓（Derrick Bolton）是他們在斯坦福求學時期的招生處助理處長，他說：「他們跟學生時代一樣，還是很好的人——開明、善良、謙遜，而且非常低調。」

2009年，兩人在穆爾蒂家鄉、印度班加羅爾舉行婚禮，後來又在紐約舉辦結婚派對。博爾頓參加了美國那一場，他憶述穆爾蒂看起來非常漂亮，「在場有很多非常重要的人物，而我不是那些重要人物，她仍抽空過來打招呼，說很高興我來了」。

在畢業後的幾年裏，這對夫婦在加州聖莫尼卡生活，擁有一套頂層海景公寓。有兩年時間，穆爾蒂看在風險投資公司Tendris工作，2009年辭職，創辦名為「Akshata Designs」（「阿克沙塔設計」）的時尚品牌。

她在2011年告訴《時尚印度》，這是她對時尚終生熱愛的結晶，讓她 「嚴肅的工程師」母親大感困惑。

公司網站稱，品牌旨在為印度農村的女藝術家和手工藝人提供「可持續的收入來源」。可惜，據《衛報》報道，該公司在三年內就倒閉了。

生活離地？

這個時候，穆爾蒂和蘇納克在倫敦成立了她家族投資基金的一個分支——風險投資公司「雙體船風投」（Catamaran Ventures）。

隨後兩年內，蘇納克在北約克郡里奇蒙（Richmond）選區當選議員，那是個穩固的保守黨席位，此前由前保守黨領袖威廉-黑格（William Hague）擔任。在2015年5月投票前數周，蘇納克把公司股份轉讓予妻子。

兩人在諾薩勒頓鎮（Northallerton）郊外的科比西格斯頓（Kirby Sigston），以150萬英鎊買下一座列入二級保護名錄的莊園，在此舉辦過保守黨的籌款晚會，並在莊園湖邊提供下酒小菜。

據悉這是他們名下的四套房產之一，他們還在倫敦擁有一套四房「馬廐」式洋房（mews house），一直與兩個女兒住在那裏。現在，他們一家將搬進唐寧街10號。

這對夫婦在2022年《星期日泰晤士報》富豪榜上，被指有7.3億英鎊財富。這讓外界質疑蘇納克離地，特別是在生活成本危機期間，這對夫婦的生活方式經常成為新聞。

在蘇納克7月辭去財政大臣職務隔天，大批傳媒守候在他倫敦的家門口，穆爾蒂為在場記者送上茶和餅乾，她的好客精神卻在推特被審視，有網民批評她拿的杯子每個價值超過30英鎊，「可以養活一個家庭兩天」。

對此，印度營銷專家蘇海爾·賽斯認為，此事反映了穆爾蒂受到的不公對待。他說：「人們需要評價她的價值取向，而不是看重她的財富。」

他說，穆爾蒂「非常有魅力，非常單純，非常聰明」，又指她在「遠離IT界」發展時尚品牌之前，有一個「出色的學術生涯」。「如果有人做了這一切，你卻用『你只是個富家子弟』來否定它，你就是在詆譭學術界，詆譭價值觀，詆譭這個家族一生都在實踐的樸素之路。」

選區居民怎麼看？

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 現在，他們一家將搬進唐寧街10號。

在北約克郡的城鎮和郊區，這對夫婦的富裕程度似乎不太受關注，連政治對手都不會拿來做文章。

工黨議員傑拉德·拉姆斯登（Gerald Ramsden）表示，儘管他「完全不同意」蘇納克的政見，但承認他「在社區相當受歡迎」。拉姆斯登說，今年夏天曾在當地特易購（Tesco）超市碰到蘇納克一家購買燒烤用品，「如果我請得起廚師，我就不會自己去買了」。

獨立議員保羅-阿特金（Paul Atkin）也有同感。他說蘇納克在地區問題上一直「非常熱心」，並說：「對於他妻子的情況，我真的沒有感到困擾。」