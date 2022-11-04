太原：英國紐卡斯爾因新疆問題終止中國姊妹城市關係

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 太原與紐卡斯爾一樣，是一個有著名大橋作為地標的工業城市

英國紐卡斯爾（Newcastle，紐卡素）將與中國城市太原終止姊妹城市關係，這緣於對中國政權侵害新疆維吾爾族人權的指控。

紐卡斯爾市議會在周三（11月2日）一致通過動議，終止與這個中國山西省會城市維持了多年的姊妹城市關係。

發起這一動議的英國自由民主黨人溫迪·泰勒（Wendy Taylor）表示，她覺得在那些「可怕的侵害」指控下，紐卡斯爾不能再與中國保持關係。

動議當中提到，中國共產黨政權的行為「反覆顯示了它無意奉行我們所守護的普世價值，以及遵守國際社會的行為凖則」。

此前，市議會收到由學生領導的組織「Newcastle Stands with Hong Kong」發出的呼籲，要求終止與太原的姊妹城市關係，BBC的在地民主新聞服務（Local Democracy Reporting Service）指，這是一個在全球發起的與中國脫鉤的行動當中的一部分。

據法廣網報道，最近數月全球十幾個海外港人組織發起「斷絶中共姊妹城市關係」行動，呼籲全球163個城市響應，「以阻擊中共極權主義的滲透」。

而紐卡斯爾是有相關運動發起以來首個終止這種關係的城市。

英國安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat，董勤達）則於本周較早前在下議院重申，英國政府將會考慮關閉英國的孔子學院，稱這是首相裏希·蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）的競選承諾。

紐卡斯爾與中國工業城市太原之間的姊妹城市關係在1985年訂立，太原市數十年來亦數次派出代表團到訪紐卡斯爾所在的泰恩賽德都市區。

公開信息顯示，太原市至2022年已經與12個外國城市締結了姊妹城市關係（在中國大陸稱為國際友好城市），除紐卡斯爾外還包括美國納什維爾（Nashville）和澳大利亞朗塞斯頓（Launceston）等。

紐卡斯爾曾強調自己作為庇護之城的地位，稱自己有「推動人權進步和與受壓迫者團結在一起的驕傲歷史」。

泰勒在談到維吾爾人狀況時表示：「有一些討論，是關於強姦、強制絶育甚至器官摘取。」

「我只是覺得，當他們在實施這種可怕侵害的時候，我們實在不能與這樣一個國家保持這種關係。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 維吾爾族女性在新疆採集棉花。人權組織一直聲稱當地存在強迫勞動的問題

英國工黨的影子內閣成員簡·伯恩（Jane Byrne）表示，市議會與中國人民並無過節，並稱和中國大陸、香港和澳門推動民主的人士團結一致。

「我們正在為紐卡斯爾覺得理所當然的權利在奮鬥，但是我們永遠不應該忘記，我們所擁有的這些權利也是由前人奮鬥得來的，」她說。

「我們是其他人奮鬥的受益者，而我相信我們有道德責任來進行回報，就是通過與今天那些正在為人權和民主奮鬥的人團結在一起。」

中國否認在新疆有任何侵害人權的行為，聲稱對維吾爾人進行大規模絶育的指控是「毫無根據」，有關強迫勞動的指控則是「無中生有」。