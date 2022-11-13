英國保守黨內的民主規則：黨的領導如何聽黨的話

1 小时前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 1922委員會在保守黨中擁有很大的權力。

英國政壇2022年的地震揭示了英國執政的保守黨內的一些民主規則，以及黨的領導人如何要服從全黨多數集體意志。

英國有著現代世界最早的民主制度，現在的執政黨保守黨是如何協調各派別意見來實現黨內的民主和統一呢？

2022年可謂英國的多事之秋，在不到二個月時間裏換了三位首相：7月7日，執政保守黨前首相約翰遜（Boris Johnson）終於表態，辭任黨魁，9月初正式辭去首相位置。經過保守黨內的激烈競爭和選舉，9月5日，特拉斯（Liz Truss，卓慧思）接替約翰遜成為英國保守黨新黨魁即首相。但44天後特拉斯宣佈辭職。蘇納克（Rishi Sunak, 辛偉誠）接任。

自2016年以來，英國保守黨已經經歷了卡梅倫（David Cameron）和特蕾莎·梅（Theresa May）到約翰遜的變動。

這可能讓不了解英國的觀察人士感覺眼花繚亂。但是對於英國保守黨來說，這些正是黨的領導和民主的體現。

中國前領導人毛澤東曾經說過一句有關政治規則的名言：「黨外無黨，帝王思想；黨內無派，千奇百怪。」

在保守黨所有這些政治變動中，一個叫「1922委員會」的黨內組織在協調黨內各派意見和力量中發揮了關鍵作用。

1922委員會是什麼?

它被稱為「穿灰色西裝的人」，1922委員會的成員在保守黨中有很大的權力。

1922委員會是一個由後座保守黨議員（即沒有在政府中擔任要職的議員）組成的委員會。這個委員會每周在下議院開會時開會。其主席通常由資深議員選舉產生，在議會和黨內具有相當大的影響力。

它負責黨的新領導人（黨魁）的選拔過程 。在新領導人產生後，該委員會也通過與普通議員的廣泛討論，由委員會主席定期將全黨的意見和建議轉達給新領導人。

它允許那些並不太資深的議員表達對重大問題的擔憂，並分享他們的選區工作情況，以及協調立法議程。

1922委員會的由來

儘管它的名字叫1922委員會，但它實際上是在1923年4月成立的，這是在1922年大選中當選的新保守黨議員為促進黨內合作而提出的倡議。

它的名字來自1922年的一次著名會議，保守黨議員呼籲該黨退出由當時首相大衛·勞埃德·喬治領導的自由黨聯盟。

此舉引發了英國舉行大選，保守黨在大選中獲勝。

該委員會最初是一個私人會餐俱樂部，但迅速擴大，到1926年，所有保守黨後座議員都被允許成為成員。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特拉斯當選英國首相後，格雷厄姆爵士向她表示祝賀。

目前1922委員會的主席是誰？

在保守黨後座議員中，一位在黨內德高望重的成員被選舉出任1922委員會主席。目前的1922委員會主席是格雷厄姆·布雷迪爵士。

格雷厄姆爵士1967年出生於索爾福德，年僅16歲時即首次活躍於保守黨活動。1997年，他不滿30歲即當選保守黨議員。

他曾擔任保守黨黨鞭，負責黨紀，例如確保其他保守黨議員出席議會並按照黨的路線投票。

作為一名英國脫歐派，格雷厄姆爵士曾在卡梅倫影子政府中擔任歐洲事務部長，但後來辭職。

黨的領導人可以不聽黨的話嗎？

自2010年以來，前座議員（政府高官）也會得到參加1922委員會會議的公開邀請，如果他們想向普通議員發表講話，他們可以出席會議。

如果議員們認為黨的領導人做出的重大決策有違民意和國家利益，他們會通過1922委員會向領導表達不同意見。比如格雷厄姆爵士曾經公開批評政府的新冠防疫封控政策。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 蘇納克：英國首位亞裔首相是誰？

但如果議員們集體想要罷免他們目前的領導人，那麼1922委員會就會去收集議會議員中的意見和選票。

當有15%的保守黨議員寫信給1922委員會主席時，就會觸發議會舉行不信任投票。目前在保守黨擁有360名議員時，需要54（名議員）封信才能觸發投票。

如果涉及不信任投票，投票以無記名投票的形式進行，所有保守黨議員都投票。在位的黨魁（首相）需要獲得至少一半的選票加上一票才能繼續掌權。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國前首相特拉斯辭職後，格雷厄姆爵士向媒體發表講話。

監督選舉或敦請首相考慮下台

當1922委員會主席收到黨內足夠眾多議員對黨的領導嚴重不滿的意見後，就可能會前往會晤首相，敦請首相考慮是否應該下台。

現任1922委員會主席格雷厄姆爵士在接受BBC一次採訪中透露了他2022年兩次前往唐寧街10號首相府轉達黨的意見的過程。

他說，一次是2022年7月他在前首相約翰遜下台前一晚前往唐寧街10號首相府與首相會談，約翰遜當時表示仍然決心繼續留任。但約翰遜考慮了一晚上後，次日一早給格雷厄姆爵士打電話說改變了主意。

而當選繼任的前首相特拉斯在受到黨與政府內外挑戰之際，格雷厄姆正凖備前往首相府時也收到了特拉斯女士的會見邀約。他在會見時告訴特拉斯，他認為她失去支持的局面已經無法挽回。特拉斯贊同並接受了有關建議。次日，她辭去首相職務。

格雷厄姆爵士還透露表示，特拉斯辭職後，前首相約翰遜試圖捲土重來，從正在休假的加勒比海地區返回倫敦。根據1922委員會的統計，約翰遜掌握了超過再次參選首相規定要求的支持議員人數的底線。

但約翰遜評估局勢後，戲劇性地宣佈退出再次競選。蘇納克因此成為唯一候選人，自動當選保守黨黨魁和新首相。