英國警方警告：3D打印槍支的治安威脅越來越大

克里斯·瓦蘭斯（Chris Vallance）

BBC技術事務記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 「解放者」，早期的3D打印槍支設計

英國警察上個月透露，他們在行動中繳獲的3D打印槍支零部件創下一次性繳獲最高記錄。

倫敦都市警察專門犯罪指揮部的警官10月7日在一處居所中發現了「疑似臨時3D打印槍支工廠」。

官員說，那顯示了「3D打印槍支持續演進突顯的威脅」。

與此同時，有關專家也一直就此類威脅發出警告。

初期版本的3D打印槍支可靠性比較差，都是單發槍支。英國國家打擊犯罪局(NCA)對BBC記者說，現在這些槍支「既可靠、也可用」。

打擊犯罪局的的馬修·波爾菲特（Matthew Perfect）是「全國槍支目標中心」的負責人，他說，最新的3D打印武器是「你肯定不想在英國街頭看到的東西」。

他說，「這些是自動武器，是能夠連發的槍支。」

波爾菲特說，目前這種3D打印的零部件只能是一隻槍的部分零件，最多佔武器構成的80-90%。

主要的金屬部件，諸如槍管，還要用傳統方法製造；這種槍支仍然需要彈藥。

因此波爾菲特相信，此類槍支仍然能夠被「正常的安檢程序」發現。

圖像來源，Metropolitan Police/PA Wire 圖像加註文字， 倫敦都市警察在突襲行動中繳獲的3D打印槍支的零部件

不過查找跟蹤這些槍支很難，因為它們沒有序列數字。

波爾菲特說，警察繳獲了大量3D打印槍支。從去年初開始，警察已經21次繳獲槍支，比之前一年「有顯著增加」，不過這些槍支的繳獲數量比起常規武器仍然很少。

波爾菲特說，新冠疫情期間跨境走私槍支十分困難，可能是犯罪者利用3D打印機製造槍支的原因。

布萊頓大學的犯罪學和公共政策教授彼得·斯克爾斯（Peter Squires）說，上述威脅有可能進一步增大。

他對BBC記者說，「事情發展變化很快」，而且變化的速度超出了預期。

「我當然能預料更多這種事情，因為技術是現成的......軟件和設計從互聯網上就能找到。」

即使一些「塑料類型」的槍支不那麼可靠，但仍然有威懾作用；他說，在槍支犯罪案例中，只有大約20%真正開槍。

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 3D打印的FGC-9型槍支的射擊狀態

倫敦國王大學國際激進主義研究中心的研究員拉堅·巴士拉（Rajan Basra）博士說，英國發生的事情反映了整個歐洲的趨勢。

雖然大部分暴力極端分子使用早已存在、經過考驗的武器，但是3D打印槍支對於那些無法得到非法槍支的人來說仍然是個選項。

他說，「我們看到極端分子總是尋求用3D打印的槍支，甚至自己使用這些打印出來的槍支。」

「我們在西班牙，瑞典，德國和英國幾個地點已經看到了這樣的事情。」

他說，這些案件當中大部分人都屬於極右組織，其他恐怖主義組織似乎對這種技術不感興趣。

巴士拉博士說，部分原因是在極右分子的論壇和社區討論當中有時候會有如何製造3D打印槍支的指南。

6月份，有極右翼組織的成員在謝菲爾德法庭被判罪。據透露，警察在該組織的兩名成員家中發現了沒有組裝完畢的3D打印槍支。

巴士拉博士警告說，這些武器「正進入主流」，而且已經在主流互聯網平台上出現。

出現了新型自動槍支，它們的威力更大，超過早期那種單發槍支的設計，增加了這類武器的吸引力。

他說，專家認為在極端分子當中，一種半自動武器受到他們的青睞，這種槍型的縮寫是FGC -- 用粗俗語言表達反對槍支控制的意思。

巴士拉博士說，「那種特定的槍支，按照設計，能使用沒受歐盟管制的部件。」

這種2020年春天在網絡公開的槍支附有詳細的步驟指南。它還附帶了一個100多頁的說明書和視頻，教授如何逐步完成製造過程。

國家打擊犯罪局的的馬修·波爾菲特說，這種槍支的修改版能夠「和任何可靠製造商那裏購買到的自動武器媲美」。

圖像來源，Europol 圖像加註文字， 歐洲刑警組織討論3D打印槍支的會議上展示的3D打印槍支

不過警察還是希望強調，英國的槍支犯罪相對來說並不常見，波爾菲特估計，一年約發生35起槍殺案件。

使用自動武器會受到警方加倍關注。不過犯罪者也希望用這類武器以增加對其他犯罪分子的威懾力。

因此他們需要可信的武器，而且現在3D打印槍支也有了某種盛譽，原因是它們有更好的設計，打印技術有了改進，技術一直在變化，提高。

技術演進

法國盧恩大學的彈道專家戈布拉斯（Christian Goblas）最近對「歐洲動態」網站表示，「3D金屬打印」在今後10年可能變得更加廉價，這種技術可能使自製武器更持久耐用，更可靠。

歐洲刑警組織對BBC表示，歐盟各國當局已經發現了一些製造，銷售和擁有3D打印武器和零部件的案例。

一些武器和零部件出現在非法網絡交易網站上，歐洲刑警組織說這顯示了槍支貿易和網絡犯罪已經合流。

歐洲刑警組織還注意到，雖然完全用3D打印技術製造槍支仍然具有挑戰性，但是「技術演進迅速可能導致這方面在不久的將來出現重大威脅」。

不過巴士拉博士警告說還存在另外一種風險。恐怖分子長期以來一直採用模仿手段，而且其有效性一再得到證明。他說在2016年法國尼斯恐怖攻擊後，駕車駛入人群的恐怖攻擊案件增多。