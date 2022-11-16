蘇納克與習近平巴厘島會晤因「日程安排」問題取消

55 分钟前

圖像來源，Reuters

英國首相裏希·蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）原定於周三（10月16日）與中國國家主席習近平在20國集團（G20）峰會期間舉行會晤，但最後時刻因「日程安排」問題而取消。

唐寧街10號稱，部分原因是由於較早前導彈落入波蘭境內的事件，七大工業國組織（G7）領導人需臨時舉行緊急會議。

此前，蘇納克曾表示希望與中國國家主席進行自2018年以來中英首腦的第一次親身會面，並構建「坦率而有建設性的關係」。

唐寧街指，蘇納克仍然希望與習近平對話。

緊急會議

周三凌晨消息指，有導彈落入波蘭境內靠近烏克蘭邊境熱沃多夫（Przewodów）的一處農莊，波蘭方面證實有兩人喪生。

事件正值巴厘島G20峰會第二日，多國領導人需對這一突發事件作出應對，七大工業國組織須在印尼舉行緊急會議，英、美、日以及歐盟主席等代表均出席。

英國媒體周三報道，緊急會議令蘇納克的日程變得緊迫，因此取消與習近平的會面。

此前，外界對此的焦點之一是蘇納克是否會像他的前任特拉斯（Liz Truss，卓慧思）所計劃的那樣，將中國正式列為對英國的「威脅」——此前有消息指，他可能會在這一問題上有所退卻。

蘇納克對華態度：「威脅」？「挑戰」？

周二（11月15日）被記者問及關於與中方會面的相關問題時，蘇納克曾將中國稱為「威脅」，但立即更正自己的說法，稱它是「挑戰」。

有報道指他兩度否認會按前首相特拉斯的計劃升級對於中國的說法。

唐寧街10號表示，中國「與我們的價值觀有根本差異」，但同時表示，像烏克蘭戰爭等問題不可能在沒有「世界重大經濟體協同行動」之下解決，這當中也包括中國。

蘇納克的官方發言人表示，英國政府對於如何處理與中國的關係有「清晰的眼界」。

「中國帶來的挑戰是系統性的，是長期的，而且這個國家……與我們的價值觀有根本差異，」他說。

「但同樣地，我們在G20討論的議題當中——無論是全球經濟、烏克蘭、氣候變化、全球衛生——沒有一個是能名在沒有世界重大經濟體協同行動的情況下解決的，當然這裏包括中國。」

一些保守黨議員則呼籲英國政府對華採取更強硬立場。

前任首相特拉斯據曾計劃在外交政策審查報告中將中國列為對英國的「威脅」。

去年發表的英國外交政策報告原版中，英國形容中國是「系統性的競爭對手」，之後特拉斯曾聲稱會在即將更新的報告中將進一步升級對中國的定義。

去年，七名英國議員在提出有關新疆維吾爾族穆斯林的人權侵害問題之後，受到中國制裁。

被制裁者包括蘇納克的安全事務大臣湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat，董勤達）、科學大臣努斯拉特·加尼（Nus Ghani）、前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith，施志安爵士）和外交事務委員會原召集人艾麗西婭·凱恩斯（Alicia Kearns）。

《衛報》引述史密斯表示，假如將立場軟化成「安撫」，習近平會將此看作是英國「示弱」的跡象。

史密斯在接受英國電視台Talk TV訪問時表示，英國應該更強硬：「是時候如實地戳破它（中國）了，就是一個威脅，但是我希望（首相）不是凖備掉頭，那將是完全錯誤的。」