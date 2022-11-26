中英關係：英國政府要求中資退出紐波特芯片工廠引發的員工異議

57 分钟前

圖像加註文字， 11月23日，威爾士紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fabrications ）職工協會代表與英國議員見面，表達員工的看法。

英國最大芯片廠的員工敦促政府有關部門允許該廠繼續留在中資手中。

出於國家安全考慮，英國政府下令由中國公司控股、總部設在荷蘭的安世半導體公司（Nexperia）出售旗下在威爾士的紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fabrications 又譯新港晶圓廠）86%的股份。

紐波特晶圓製造廠職工協會的大約十名成員11月23日前往倫敦的議會大廈，向議員陳述他們的情況，該協會稱他們對政府這個的決定「感到難以置信」。

英國政府表示希望確保股份出售後能保護工廠員工的就業。

紐波特晶圓廠

紐波特晶圓廠於2021年7月被荷蘭半導體公司安世（Nexperia）收購，而安世由在中國上海的上市公司聞泰（Wingtech）控股。

該工廠生產的半導體或芯片被用於數百萬種電子產品，從智能手機到家用設備和汽車。另外該工廠還專門製造在設備中移動電源的半導體。

英國政府的審查發現，收購紐波特晶圓廠對英國國家安全帶來了兩種風險：它可能破壞英國生產復合半導體的能力，並可能讓中國獲得技術專長和知識。

紐波特晶圓廠表示，對政府的這一決定感到「震驚」，並將提出上訴。

11月23日，來自紐波特晶圓廠職工協會的成員和首席工程師丹尼斯·奈特（Denise Knight）告訴BBC：「這個決定是誰也沒有意料的」。

「人們很沮喪，很憤怒，他們確實感到被侮辱了：為什麼會認為有人要把我們國家的安全置於危險之中呢？」

奈特希望英國商務大臣格蘭特·沙普斯(Grant Shapps)去走訪工廠並與員工交談。

員工呼籲

這些代表還帶了一封員工協會寫給沙普斯的信。

信中說：「對你決定向安世公司頒令出售在紐波特的半導體工廠，我們難以置信。」

紐波特晶圓廠表示，對政府的這一決定感到「震驚」，並將提出上訴。

信中寫道：「你應該看到問題的關鍵，允許安世保留在紐波特的工廠，保護我們的就業。」

另一位到議會的職工代表是蓋諾爾·克拉克（Gaynor Clark）。她說：「我們想保留自己的工作，我們也需要這份工作，我們需要供養家人。」

她很擔心工廠被另一家公司收購後會出現的情況。克拉克希望安世公司能夠繼續留在紐波特。

她說：「他們是一家很好的公司，已經給我們加薪，正在為我們建造新的設備投入資金。」

「沒有他們（安世）就沒有未來，每次我們被小公司收購後，這家公司就會倒閉。」

議員支持

工廠職工呼籲英國政府允許安世公司保留紐波特晶圓廠所有權的行動還得到當地議員的支持。

工黨議員露絲·瓊斯（Ruth Jones）要求政府緊急處理這一問題。她表示，「離聖誕節只有一個月的時間，但是政府卻把這樣一個令人無法接受的震驚和擔憂堆到了近600名員工的身上。」

圖像加註文字， 位於威爾士的紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fabrications 又譯 新港晶圓廠）被總部設在荷蘭的安世（Nexperia）收購，擁有控制權的是中資公司。

瓊斯議員還要求商務大臣沙普斯公布政府做出這一決定的安全評估。

沙普斯承認，對於紐波特晶圓廠的500多名員工來說，這是一個「令人擔憂的時刻」。

但他說：「但她（瓊斯議員）不了解我為了做出這個國家安全決定而不得不權衡考慮的信息。恐怕我也不能同意她公布這些信息的要求。」

政府決定

圍繞中資控股的荷蘭半導體公司安世收購紐波特晶圓廠的爭議已經持續了一段時間。

在有關該廠涉及國家安全問題的評估報告得出結論後，11月中旬英國政府下令安世必須出售該廠股份。

英國政府在決定中說，對紐波特晶圓廠的收購給國家安全帶來了兩個風險。

第一個風險與安世在紐波特工廠的發展有關，政府說這可能會「破壞英國生產復合半導體的能力」。

第二，該工廠作為英國半導體生產密集地區中的一員，可以「讓人獲得技術專長和知識」。「紐波特工廠（與中國之間）的密切關係，可能會阻礙該密集地區未來參與關係到國家安全的項目」。