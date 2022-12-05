倫敦中國駐英使館新址計劃為何遭到地方議會否決

17 分钟前

圖像來源，Tower Hamlets Council 圖像加註文字， 中國駐英大使館的申請內容不僅是遷移，並計劃翻新這座二級保護古蹟，預計將改建成全新的使館大樓、使館員工宿舍，以及舉辦大使館活動的文化交流中心大樓。

由於當地居民反對，位於英國倫敦的中國駐英大使館計劃搬遷至倫敦金融城附近古蹟區的計劃遭到否決。

哈姆雷特塔倫敦自治市議會（Tower Hamlets Council）12月初在一場激烈會議表決後，拒絕授予該計劃許可證。

不過，針對該市議會的否決，中方還能提出上訴。

中國在2018年花費2.55億英鎊巨資，買下了這個蓋於1300年代的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊廠址，並希望對其進行重建。

為何遭到否決？

中國駐英大使館目前位於倫敦市中心的波特蘭廣場（Portland Place）街，若遷至東倫敦倫敦塔附近的計劃成功，該大使館將成為全英最大的使館。

但是，出於隱私和安全方面的考慮，當地許多居民反對這個搬遷計劃。哈姆雷特塔倫敦自治市議會在結果出爐後已聯繫中國大使館徵求意見。

在公眾諮詢期間，反對者針對該遺址（即皇家鑄幣廠）的歷史意義，提出了有關歷史遺產和考古問題。

根據當地的獨立新聞報道，當地居民擔心該址成為使館後，會成為恐怖分子的目標或抗議北京的地點。

住房組織「哈姆雷特塔房協」（Tower Hamlets Homes）稱，「我們有理由預計，搬遷到新址的中國大使館將會有迎來大量集會和抗議活動，以應對國際政治事件」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共二十大開幕之際，一群居英港人到中國駐曼徹斯特總領事館抗議，遭不明身份人員推搡毆打。

根據美國有線新聞網（CNN）報導，承接此案的市議會戰略發展委員會表示，他們已收到至少50封來自社區居民的抗議信，鄰居們擔心該地點如果成為中國駐英大使館新址，除了可能成為示威抗議地帶來社區混亂之外，他們還害怕遭到監控，也可能被禁止在在自家門外擺放各種政治旗幟或海報。

不過，該市議會也有一份贊同規劃報告稱，這個開發項目將「積極有益於和改善環境」，並為該地區提供新的就業機會。

新使館計劃有何內容？

該大片建築群早期是幾百年前倫敦黑死病瘟疫死者墓地的所在地，後來被英國皇家海軍使用，並在1809年至1967年間成為皇家鑄幣廠。2018年被中國收購。

這個佔地5英畝的中國駐英使館新址計劃將鏟平部分二級保護建築，也會修復其他建築物。

綜合媒體報導，中國駐英大使館的申請內容不僅是遷移，並計劃翻新這座二級保護古蹟，預計將改建成全新的使館大樓、並新蓋可容納200名使館工作人員的宿舍，以及舉辦大使館活動的文化交流中心大樓。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在地居民憂心該址成為使館後，會成為恐怖分子的目標或抗議北京的地點。

中國有何反應？

中國外交部的一位發言人告訴CNN稱，在倫敦購置新址「符合國際慣例」，並得到了英方的批准。

「中國駐英國大使館新館的規劃和批准，是在遵守當地建築規劃相關法律法規的前提下進行的，」該發言人的聲明說。「應當指出，為外交館舍建設提供便利和支持是東道國的國際義務，中方敦促英方履行相關義務」。

中國官媒《環球時報》則回應稱，當地居民的所謂隱私擔憂是不必要的。他們引述英媒報導稱，建築師已經為當地居民提出了「一套額外的隱私措施」，並稱這些公寓雖然「毗鄰擬議中的新大使館，但建築物實際上是彼此分開的」。

報道說，中國駐英國大使館目前位於倫敦波特蘭大街49號，但包括簽證、教育、科技等多個辦事部門在倫敦別的地方，「行使職能的時候多有不便」，「建立一個一站式綜合辦公館就方便多了」。

中英政治角力？

哈姆雷特塔倫敦自治市議會做出否決的決定後，引發各政治團體反應。

「英國港僑協會」創始人、家住哈姆雷特塔社區的居民鄭文傑（Simon Cheng）接受英國《衛報》採訪時稱，對這一結果感到滿意。他亦提出該區居民被監控的擔憂，並在當天的市議會會議上發言稱，這個使館計劃使那些「逃離北京鎮壓的人的人身安全受到威脅」。

「我認為香港人社群，以及其他許多人，包含維吾爾族穆斯林、西藏人，甚至我們的華人社區都會對此感到高興，」他在當日投票後說。

10月16日，中國駐曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突，有視頻顯示一名支持香港民主的香港示威者被毆打，引發中英外交風波，英國政界高度關注事件。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國首相蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）公開表示英中兩國關係的黃金時代 已經終結